УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13137 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 792 55

Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО

Поступово ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не перемогли ще COVID ... Але адаптивний карантин працює", - заявив міністр.

Він нагадав, що західні області, які першими потрапили в "червону" зону, вже вийшли з неї. Степанов також висловив упевненість у тому, що регіони, які перебувають нині в "червоній" зоні також незабаром покинуть її через поліпшення ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer надійде в Україну вже цього тижня, - Степанов

"Ми вийшли на пік захворюваності, пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах, бачимо поліпшення по госпіталізації", - заявив він.

Крім цього, він уточнив, що на минулому тижні було на дві тисячі менше людей, яких госпіталізували, ніж позаминулого тижня. Також зменшилася кількість викликів "швидкої", зазначив міністр.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
13.04.2021 10:24
+15
Это все херня - главное чтобы пальтишко хорошо сидело
показати весь коментар
13.04.2021 10:07
+11
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7979
показати весь коментар
13.04.2021 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это все херня - главное чтобы пальтишко хорошо сидело
показати весь коментар
13.04.2021 10:07 Відповісти
хоть родился я в рубашке, зато стырили пальто
показати весь коментар
13.04.2021 10:13 Відповісти
Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3177
показати весь коментар
13.04.2021 10:15 Відповісти
Не сцать! Мы на волне!))...уже на третьей!))
показати весь коментар
13.04.2021 10:35 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7962
показати весь коментар
13.04.2021 11:22 Відповісти
https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor

"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
показати весь коментар
13.04.2021 15:13 Відповісти
це перемога чи зепабеда?
показати весь коментар
13.04.2021 10:07 Відповісти
Выйти на пик третьей волны после героической победы это феерическая пабеда.
показати весь коментар
13.04.2021 10:10 Відповісти
Переміга адназначна.Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4188
показати весь коментар
13.04.2021 10:14 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7562
показати весь коментар
13.04.2021 10:18 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5346
показати весь коментар
13.04.2021 10:23 Відповісти
З уст (отвір у голові для споживання їжі і генерації звукових коливань) Степанова звучить як привітання.
показати весь коментар
13.04.2021 10:39 Відповісти
как то резко за 1 сутки ситуация стабилизировалась, Степанов это понял, ему написали речь и он выступил...
показати весь коментар
13.04.2021 10:11 Відповісти
Ви імбецили тільки в другій перебуваєте!
показати весь коментар
13.04.2021 10:11 Відповісти
Судя по диаграмме развития заболевания у нас это только пик ВТОРОЙ волны. Так что нечего забегать " впереди паровоза".
показати весь коментар
13.04.2021 10:14 Відповісти
Потеплелео - немного стабилизировалось, а сейчас идет похолодание и влажность будет выше, может опять к 20 тысячам подкатить. Пока лучше не спешить с отменой ограничений в больших городах. Главное пресекать любые заикания власти про комендатский час - не ни одной разумной причины его вводить, это только косвено увеличит вероятность новых заражений.
показати весь коментар
13.04.2021 10:16 Відповісти
Степанов напоминает анекдот:
Подрядчик построил дом через жопу, экономя на всем. Приехала приемная комиссия принимать работу. Подул сильный ветер и с дома облетела вся штукатурка. Комиссия: "WTF ?!" Подрядчик взглянул на часы и сказал: Все точно по графику, как и запланировано.
показати весь коментар
13.04.2021 10:17 Відповісти
Цікава посада. Неук і відвертий дятел-ретранслятор відповідає за здоровля нації під час пандемії. Той хто призначив має пояснити підстави такого геноциду нації.
показати весь коментар
13.04.2021 10:18 Відповісти
Нарід виконав свою місію в 2019 і більше не портібен.
То какаяразніца, хто міністр і чим "лікує"?
Менше наріду, менше проблем з дерибаном держави.
показати весь коментар
13.04.2021 10:42 Відповісти
Країни. Держава це слово-символ х@йлостану.
показати весь коментар
13.04.2021 11:00 Відповісти
"У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших" - "Мы вышли на пик третьей волны коронавируса". Зе+Ст
показати весь коментар
13.04.2021 10:18 Відповісти
Короче, со слов преЗедента и любителя импортных фуфаек - мы трижды чемпионы мира по борьбе с вирусом....
показати весь коментар
13.04.2021 10:19 Відповісти
Ясно ,значит пальтишко не последняя покупка ...
показати весь коментар
13.04.2021 10:20 Відповісти
мразь при владі
показати весь коментар
13.04.2021 10:22 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 3891
показати весь коментар
13.04.2021 10:22 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
13.04.2021 10:24 Відповісти
они не хотят всем рекордам свои звонкие дать имена? пик степанова - как такое?
показати весь коментар
13.04.2021 10:25 Відповісти
Сначала всех собак повесили на местную власть (отдувайтесь как хотите - карантины сами вводите, ужесточайте всё, что можно), а теперь о победах кричат?! Типичные зебилы
показати весь коментар
13.04.2021 10:27 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7979
показати весь коментар
13.04.2021 10:37 Відповісти
Степанов пропонує зупиняти пандемію вакциною, яку визнала малоефективною країна виробник.
Чуєш, степанов, гроші китайці Україні вже повернули? Чи різниця між реальною ціною вакцини, і тим що ви вже роздерибанили, феноменальна. Тому нарід буде колотися водою з річки Геньхе?
показати весь коментар
13.04.2021 10:38 Відповісти
Кто из них звiздiт - степанов, или ВОЗ? (вопрос риторический).

"https://censor.net/ru/news/3259304/pandemiya_daleka_ot_zaversheniya_zabolevaemost_covid19_rastet_v_techenie_7_nedel_nesmotrya_na_vaktsinatsiyu"
показати весь коментар
13.04.2021 10:42 Відповісти
Даешь четвертый пик. Пятый назовем пиком Зеленского.
показати весь коментар
13.04.2021 10:43 Відповісти
Мы зашли в Глубокую О...ППу, благодаря ЗЕБилам их малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату и его Сброду, полный ноль во всем, "самолет летит на автопилоте" а Дурак пытается создавать видимость бурной деятельности и результаты на лицо.....
показати весь коментар
13.04.2021 10:46 Відповісти
Балакучий мініджор , не здатний відрізнити термометр від клізми - саме те , що зараз потрібно нашій медицині .
Так його лікарі й називають - міністр охорони хвороби .
показати весь коментар
13.04.2021 10:49 Відповісти
По сравнению с прошлой неделей - уже меньше.
показати весь коментар
13.04.2021 10:49 Відповісти
Він схожий на ЖАБУ.
показати весь коментар
13.04.2021 10:54 Відповісти
Уважуха, не каждый в течении года сможет каждый день с умным видом нести бред.
показати весь коментар
13.04.2021 11:06 Відповісти
Ще пару таких хвиль і він собі шкари за пару лямів купить...
показати весь коментар
13.04.2021 11:45 Відповісти
правильнее будет сказать вы падонки купившие себе куртки за 25 тыс.долларов -туда Украину завели
показати весь коментар
13.04.2021 11:46 Відповісти
С таким восхищением это все подано вроде как личная победа...
показати весь коментар
13.04.2021 11:47 Відповісти
Кладовища тріщать,у відділах реєстрації смертей черги за ріг....Перемога Є чим Пишатися
показати весь коментар
13.04.2021 13:37 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html В Китае знали о низкой эффективности своих вакцин еще в декабре - La Republica 13 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9809 Еще в конце 2020 года в Китае знали о низкой эффективности своих вакцин против коронавируса от Sinopharm. Кроме того, эти данные были известны и итальянской разведке.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html#more-129743 Читать далее
показати весь коментар
13.04.2021 11:48 Відповісти
В Израиле министр здравоохранения каждый день звонил директорю Pfizer несколько раз.
В итоге в Израиле 33 миллиона прививок и всего 6500 погибших.

В Украине 33 тысячи погибших и нет прививок.

СТЕПАНОВ, УХОДИ САМ.
показати весь коментар
13.04.2021 12:04 Відповісти
Вот сижу и думаю, а что если скрестить степанова с супрун. Ковид умрёт от смеха или нет?
показати весь коментар
13.04.2021 12:06 Відповісти
а що в цьому смішного?
Якщо схрестити нобелівського лауреата і коміка-нездару, що його пародує хтось має померти від сміху?
показати весь коментар
13.04.2021 13:25 Відповісти
Вийде хлюкаючий колючий дріт
показати весь коментар
13.04.2021 13:38 Відповісти
Степанов:
"Мы вышли на пик третьей волны коронавируса... УРА, товарищи!"
показати весь коментар
13.04.2021 12:08 Відповісти
Справді,у нього то звучить як досягнення...
показати весь коментар
13.04.2021 13:17 Відповісти
В цього покидька, кожен день - вихід на пік вірусної хвилі
показати весь коментар
13.04.2021 12:20 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3259304/pandemiya_daleka_ot_zaversheniya_zabolevaemost_covid19_rastet_v_techenie_7_nedel_nesmotrya_na_vaktsinatsiyu
показати весь коментар
13.04.2021 12:23 Відповісти
как и "маршал победы" мясник Жуков, министр-диктор в пальто (он же доктор-смерть) Степанов шёл к успеху по трупам и по судьбам выживших вопреки бездействию и вредительству зелёных дебилов-аниматоров..
показати весь коментар
13.04.2021 13:05 Відповісти
Ми вийшли на черговий пік імпотенції клоунократів
/мудрий нарід/
показати весь коментар
13.04.2021 13:22 Відповісти
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 502

...
показати весь коментар
13.04.2021 15:10 Відповісти
Какой он тупой...
показати весь коментар
13.04.2021 18:23 Відповісти
Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов.__________ это достижение?
показати весь коментар
13.04.2021 19:36 Відповісти
 
 