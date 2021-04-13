Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО

Поступово ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не перемогли ще COVID ... Але адаптивний карантин працює", - заявив міністр.

Він нагадав, що західні області, які першими потрапили в "червону" зону, вже вийшли з неї. Степанов також висловив упевненість у тому, що регіони, які перебувають нині в "червоній" зоні також незабаром покинуть її через поліпшення ситуації.

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"Ми вийшли на пік захворюваності, пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах, бачимо поліпшення по госпіталізації", - заявив він.

Крім цього, він уточнив, що на минулому тижні було на дві тисячі менше людей, яких госпіталізували, ніж позаминулого тижня. Також зменшилася кількість викликів "швидкої", зазначив міністр.