Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО
Поступово ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не перемогли ще COVID ... Але адаптивний карантин працює", - заявив міністр.
Він нагадав, що західні області, які першими потрапили в "червону" зону, вже вийшли з неї. Степанов також висловив упевненість у тому, що регіони, які перебувають нині в "червоній" зоні також незабаром покинуть її через поліпшення ситуації.
"Ми вийшли на пік захворюваності, пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах, бачимо поліпшення по госпіталізації", - заявив він.
Крім цього, він уточнив, що на минулому тижні було на дві тисячі менше людей, яких госпіталізували, ніж позаминулого тижня. Також зменшилася кількість викликів "швидкої", зазначив міністр.
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"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
Подрядчик построил дом через жопу, экономя на всем. Приехала приемная комиссия принимать работу. Подул сильный ветер и с дома облетела вся штукатурка. Комиссия: "WTF ?!" Подрядчик взглянул на часы и сказал: Все точно по графику, как и запланировано.
То какаяразніца, хто міністр і чим "лікує"?
Менше наріду, менше проблем з дерибаном держави.
Чуєш, степанов, гроші китайці Україні вже повернули? Чи різниця між реальною ціною вакцини, і тим що ви вже роздерибанили, феноменальна. Тому нарід буде колотися водою з річки Геньхе?
"https://censor.net/ru/news/3259304/pandemiya_daleka_ot_zaversheniya_zabolevaemost_covid19_rastet_v_techenie_7_nedel_nesmotrya_na_vaktsinatsiyu"
Так його лікарі й називають - міністр охорони хвороби .
В итоге в Израиле 33 миллиона прививок и всего 6500 погибших.
В Украине 33 тысячи погибших и нет прививок.
СТЕПАНОВ, УХОДИ САМ.
Якщо схрестити нобелівського лауреата і коміка-нездару, що його пародує хтось має померти від сміху?
"Мы вышли на пик третьей волны коронавируса... УРА, товарищи!"
/мудрий нарід/
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