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Вакцина Pfizer надійде в Україну вже цього тижня, - Степанов
117 тис. доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну вже цього тижня в межах ініціативи COVAX.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо найближчим часом, а якщо сказати точніше, то вже цього тижня, - це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тис. доз, які будуть поставлятися в межах ініціативи COVAX", - розповів глава МОЗ.
За словами Степанова, є чіткий розподіл, де використовуватимуться ці вакцини.
"Насамперед цими вакцинами щеплюватимуть громадян, які перебувають у будинках-інтернатах, будинках для літніх людей, а також співробітників цих будинків", - додав міністр.
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