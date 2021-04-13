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Вакцина Pfizer надійде в Україну вже цього тижня, - Степанов

Вакцина Pfizer надійде в Україну вже цього тижня, - Степанов

117 тис. доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну вже цього тижня в межах ініціативи COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо найближчим часом, а якщо сказати точніше, то вже цього тижня, - це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тис. доз, які будуть поставлятися в межах ініціативи COVAX", - розповів глава МОЗ.

За словами Степанова, є чіткий розподіл, де використовуватимуться ці вакцини.

"Насамперед цими вакцинами щеплюватимуть громадян, які перебувають у будинках-інтернатах, будинках для літніх людей, а також співробітників цих будинків", - додав міністр.

Також читайте: Від сьогодні розпочинаємо робити щеплення вакциною CoronaVac, - Степанов

Автор: 

Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+5
А я думал в первую очередь будут прививать ВСУ ,которые умирают на востоке и резервисты ПЕРвой очереди ,которых необходимо уже призвать для защиты Родины !! Без вакцинации ,этой группы граждан невозможна мобилизация!!
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13.04.2021 10:11
+2
А может как то уже начала прививать людей которые платят налоги, тех же ФОПов, работников заводов и т.д.? Тех кто наполняет бюджет! Тех же кто работает в черную поставить в конец очереди.
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13.04.2021 10:04
+2
какие там дома-интернаты? выбор на них пал для того ,что бы невозможно было проконтролировать куда пойдет Пфайзер, а пойдет прямиком в частные клиники,ждите в скором времени по цене 100у.е. за дозу. недееспособные пожилые люди скорее всего не будут выяснять чем их вакцинируют.
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13.04.2021 12:56
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надо себе пробить пару доз...
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13.04.2021 09:48 Відповісти
поздно уже все продали
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13.04.2021 10:41 Відповісти
обидно...хотя (как товарищ тут написал) могут запросто этикетки переклеить))
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13.04.2021 11:35 Відповісти
степашка додумался этикетки попереклеивать??
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13.04.2021 09:50 Відповісти
Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 463
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13.04.2021 09:50 Відповісти
Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 1860
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13.04.2021 09:51 Відповісти
Капля в море .
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13.04.2021 10:00 Відповісти
Родичам Зєлі, Єрмака, Татарова вистачить?
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13.04.2021 10:03 Відповісти
А может как то уже начала прививать людей которые платят налоги, тех же ФОПов, работников заводов и т.д.? Тех кто наполняет бюджет! Тех же кто работает в черную поставить в конец очереди.
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13.04.2021 10:04 Відповісти
сам то веришь в это?)))
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13.04.2021 11:36 Відповісти
А я думал в первую очередь будут прививать ВСУ ,которые умирают на востоке и резервисты ПЕРвой очереди ,которых необходимо уже призвать для защиты Родины !! Без вакцинации ,этой группы граждан невозможна мобилизация!!
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13.04.2021 10:11 Відповісти
Я Вам не вєрю. (с. Калугіна)
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13.04.2021 10:23 Відповісти
Чому Молдова і Грузія отримали перші партії Пфайзера ще в лютому???
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13.04.2021 11:00 Відповісти
У нас нужно мобилизировать резервистов в армию и враг стягивает к нашей границе свои войска, но для пархатых мародеров это видать не повод для срочной вакцинации личного состава ВСУ и нацгвардии, нужно шоу с домами-интернатами устроить. Хотя судя по отсутствию закупок топлива для армии, мобилизации резервистов то млядский цирк сопротивляться кацапам не собирается, максимум поплачутся в обсе, а потом и лапки вгору.
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13.04.2021 11:11 Відповісти
да не переживайте вы так,в основной массе своей украинцы уже переболели, даже сами не подозревая об этом.
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13.04.2021 11:24 Відповісти
какие там дома-интернаты? выбор на них пал для того ,что бы невозможно было проконтролировать куда пойдет Пфайзер, а пойдет прямиком в частные клиники,ждите в скором времени по цене 100у.е. за дозу. недееспособные пожилые люди скорее всего не будут выяснять чем их вакцинируют.
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13.04.2021 12:56 Відповісти
всё равно зрада-шмурдяк-зрада.
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13.04.2021 16:06 Відповісти
117 тисяч для 40 мільйонної країни ? 😳😳😳 Це що,лише для юродівих слуг і їхніх родичів???
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13.04.2021 19:42 Відповісти
Более 70 человек умерли от ковида на фронте, но эти идиоты пфайзером не ВСУ прививают, а дома престарелых!
Это не зрада???
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13.04.2021 23:50 Відповісти
 
 