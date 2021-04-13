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Новини Боротьба з коронавірусом
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Від сьогодні розпочинаємо робити щеплення вакциною CoronaVac, - Степанов

Від сьогодні розпочинаємо робити щеплення вакциною CoronaVac, - Степанов

Україна отримає ще 1,7 млн ​​доз вакцини CoronaVac протягом квітня-травня цього року.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"МОЗ закінчив всі процеси перевірки, лабораторного контролю вакцини CoronaVac, виробництва компанії SinovacBiotech. Від сьогодні розпочинаємо процес вакцинації саме цією вакциною", - зазначив глава МОЗ.

За словами міністра, Україна отримала партію в 215 тис. доз від цієї компанії.

Також читайте: Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов

"Всього було законтрактовано нами 1,9 млн доз. Решта 1,7 млн ​​доз, які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Коли я говорю "найближчим часом", ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я починає доставку вакцини CoronaVac в регіони.

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+10
как я устал от этого ЗеДебила степанова..
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13.04.2021 09:39
+9
Ему еще надо всю семью одеть, потерпите.
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13.04.2021 09:42
+9
Тварь.
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13.04.2021 09:42
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Это та, которую даже Китай признал не эффективной?
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13.04.2021 09:39 Відповісти
13 січня 2021
"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю вакцини Sinovac, її ефективність повинна бути не менше 70%.
В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. "
"Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38%"
Похрін чим вакцинувати. Головне, імідж ВАЗеленського врятувати. Ще й відкати отримані.
Та й чим менше "мудрого" наріду виживе, тим легше розпродати Україну.
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13.04.2021 10:20 Відповісти
- Паниковский бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
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13.04.2021 12:34 Відповісти
Ну да..
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13.04.2021 13:42 Відповісти
как я устал от этого ЗеДебила степанова..
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13.04.2021 09:39 Відповісти
Ему еще надо всю семью одеть, потерпите.
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13.04.2021 09:42 Відповісти
....и ведь терпят этого долбоящера , то это , то то, пипцц.., новичёк ещё осталось предложить!!!))
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13.04.2021 10:18 Відповісти
Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз,Источник: https://censor.net/ru/n3259298

Значит получили всего 200 тыс.доз.... у будут растягивать "удовольствие" на два месяца....
То бишь.. где то 3000 прививок в сутки....что есть как мертвому припарка.....
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13.04.2021 09:40 Відповісти
Тварь.
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13.04.2021 09:42 Відповісти
Досвидос. С таким же успехом можно водой из батареи вакцинироваться.
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13.04.2021 09:43 Відповісти
Хаха, колись ею сам, если сами китайцы говорят о её низкой эффективности то это говно еще хуже индийского шмурдяка.
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13.04.2021 09:43 Відповісти
вы бы сняли пиджачок...
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13.04.2021 09:44 Відповісти
Идет тупой распил бабла на вакцинах....
Вакцинация от ковида может быть эффективна только при массовости....
Без массовости это пустая трата времени сил и средств....ведь вакцина действует всего полгода... и темпами по 3 и 10 тысяч вакцинаций в день пандемию не остановить....
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13.04.2021 09:44 Відповісти
колитесь тем что дают... спутник V скоро поступит..
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13.04.2021 09:47 Відповісти
Какая это уже " разновидность" вакцины применяемая в Украине.. Интересно кто то ведет статистику что и как после каждой из них.. Или главное " поголовье".
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13.04.2021 09:48 Відповісти
Эта вакцина стоит как Пфайзер при эффективности в 50%, это какие же откаты получил Степанов за такие траты из бюджета.
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13.04.2021 09:49 Відповісти
это типо - прячься кто может..
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13.04.2021 09:49 Відповісти
миссия не выполнима . Для колективного имунитета надо 70% вакцинованых а при 100% привитых получаем 50% . Где здравый глузд? Ясный перец в откатах.
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13.04.2021 10:04 Відповісти
Это как индийская, там тоже было много заказано, а в итоге получено несколько сот тысяч. Тут ******** миллиард, а купили лишь 215 тыс. единиц вакцины, которая самими же китайцами считается как низко эффективная. Такой своры отмороженных воров еще никогда не было при власти.
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13.04.2021 10:20 Відповісти
всё равно зрада-шмурдяк-зрада-шмурдяк.
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13.04.2021 16:08 Відповісти
 
 