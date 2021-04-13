Від сьогодні розпочинаємо робити щеплення вакциною CoronaVac, - Степанов

Україна отримає ще 1,7 млн ​​доз вакцини CoronaVac протягом квітня-травня цього року.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"МОЗ закінчив всі процеси перевірки, лабораторного контролю вакцини CoronaVac, виробництва компанії SinovacBiotech. Від сьогодні розпочинаємо процес вакцинації саме цією вакциною", - зазначив глава МОЗ.

За словами міністра, Україна отримала партію в 215 тис. доз від цієї компанії.

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"Всього було законтрактовано нами 1,9 млн доз. Решта 1,7 млн ​​доз, які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Коли я говорю "найближчим часом", ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я починає доставку вакцини CoronaVac в регіони.