Від сьогодні розпочинаємо робити щеплення вакциною CoronaVac, - Степанов
Україна отримає ще 1,7 млн доз вакцини CoronaVac протягом квітня-травня цього року.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"МОЗ закінчив всі процеси перевірки, лабораторного контролю вакцини CoronaVac, виробництва компанії SinovacBiotech. Від сьогодні розпочинаємо процес вакцинації саме цією вакциною", - зазначив глава МОЗ.
За словами міністра, Україна отримала партію в 215 тис. доз від цієї компанії.
"Всього було законтрактовано нами 1,9 млн доз. Решта 1,7 млн доз, які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Коли я говорю "найближчим часом", ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я починає доставку вакцини CoronaVac в регіони.
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"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що згідно з укладеним договором про закупівлю вакцини Sinovac, її ефективність повинна бути не менше 70%.
В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. "
"Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38%"
Похрін чим вакцинувати. Головне, імідж ВАЗеленського врятувати. Ще й відкати отримані.
Та й чим менше "мудрого" наріду виживе, тим легше розпродати Україну.
Значит получили всего 200 тыс.доз.... у будут растягивать "удовольствие" на два месяца....
То бишь.. где то 3000 прививок в сутки....что есть как мертвому припарка.....
Вакцинация от ковида может быть эффективна только при массовости....
Без массовости это пустая трата времени сил и средств....ведь вакцина действует всего полгода... и темпами по 3 и 10 тысяч вакцинаций в день пандемию не остановить....