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Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов

Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов

117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в Украину уже на этой неделе в рамках инициативы COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Следующую партию вакцин, которую мы ожидаем в ближайшее время, а если сказать точнее, то уже на этой неделе - это вакцина компании Pfizer. Это 117 тыс. доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, есть четкое распределение, где буду использовать эти вакцины.

"В первую очередь этими вакцинами будут прививать граждан, которые находятся в домах-интернатах, домах для людей пожилого возраста, а также сотрудников этих домов", - добавил министр.

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Автор: 

Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+5
А я думал в первую очередь будут прививать ВСУ ,которые умирают на востоке и резервисты ПЕРвой очереди ,которых необходимо уже призвать для защиты Родины !! Без вакцинации ,этой группы граждан невозможна мобилизация!!
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13.04.2021 10:11
+2
А может как то уже начала прививать людей которые платят налоги, тех же ФОПов, работников заводов и т.д.? Тех кто наполняет бюджет! Тех же кто работает в черную поставить в конец очереди.
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13.04.2021 10:04
+2
какие там дома-интернаты? выбор на них пал для того ,что бы невозможно было проконтролировать куда пойдет Пфайзер, а пойдет прямиком в частные клиники,ждите в скором времени по цене 100у.е. за дозу. недееспособные пожилые люди скорее всего не будут выяснять чем их вакцинируют.
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13.04.2021 12:56
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Правила форума Совет форумчан
надо себе пробить пару доз...
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13.04.2021 09:48 Ответить
поздно уже все продали
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13.04.2021 10:41 Ответить
обидно...хотя (как товарищ тут написал) могут запросто этикетки переклеить))
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13.04.2021 11:35 Ответить
степашка додумался этикетки попереклеивать??
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13.04.2021 09:50 Ответить
Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 463
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13.04.2021 09:50 Ответить
Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 1860
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13.04.2021 09:51 Ответить
Капля в море .
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13.04.2021 10:00 Ответить
Родичам Зєлі, Єрмака, Татарова вистачить?
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13.04.2021 10:03 Ответить
А может как то уже начала прививать людей которые платят налоги, тех же ФОПов, работников заводов и т.д.? Тех кто наполняет бюджет! Тех же кто работает в черную поставить в конец очереди.
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13.04.2021 10:04 Ответить
сам то веришь в это?)))
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13.04.2021 11:36 Ответить
А я думал в первую очередь будут прививать ВСУ ,которые умирают на востоке и резервисты ПЕРвой очереди ,которых необходимо уже призвать для защиты Родины !! Без вакцинации ,этой группы граждан невозможна мобилизация!!
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13.04.2021 10:11 Ответить
Я Вам не вєрю. (с. Калугіна)
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13.04.2021 10:23 Ответить
Чому Молдова і Грузія отримали перші партії Пфайзера ще в лютому???
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13.04.2021 11:00 Ответить
У нас нужно мобилизировать резервистов в армию и враг стягивает к нашей границе свои войска, но для пархатых мародеров это видать не повод для срочной вакцинации личного состава ВСУ и нацгвардии, нужно шоу с домами-интернатами устроить. Хотя судя по отсутствию закупок топлива для армии, мобилизации резервистов то млядский цирк сопротивляться кацапам не собирается, максимум поплачутся в обсе, а потом и лапки вгору.
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13.04.2021 11:11 Ответить
да не переживайте вы так,в основной массе своей украинцы уже переболели, даже сами не подозревая об этом.
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13.04.2021 11:24 Ответить
какие там дома-интернаты? выбор на них пал для того ,что бы невозможно было проконтролировать куда пойдет Пфайзер, а пойдет прямиком в частные клиники,ждите в скором времени по цене 100у.е. за дозу. недееспособные пожилые люди скорее всего не будут выяснять чем их вакцинируют.
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13.04.2021 12:56 Ответить
всё равно зрада-шмурдяк-зрада.
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13.04.2021 16:06 Ответить
117 тисяч для 40 мільйонної країни ? 😳😳😳 Це що,лише для юродівих слуг і їхніх родичів???
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13.04.2021 19:42 Ответить
Более 70 человек умерли от ковида на фронте, но эти идиоты пфайзером не ВСУ прививают, а дома престарелых!
Это не зрада???
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13.04.2021 23:50 Ответить
 
 