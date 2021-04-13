Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов

117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в Украину уже на этой неделе в рамках инициативы COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Следующую партию вакцин, которую мы ожидаем в ближайшее время, а если сказать точнее, то уже на этой неделе - это вакцина компании Pfizer. Это 117 тыс. доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, есть четкое распределение, где буду использовать эти вакцины.

"В первую очередь этими вакцинами будут прививать граждан, которые находятся в домах-интернатах, домах для людей пожилого возраста, а также сотрудников этих домов", - добавил министр.

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