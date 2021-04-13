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Новости Коронавирус и карантин
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Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов. ВИДЕО

Постепенно ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. В частности, уменьшается количество госпитализаций.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не победили еще COVID...Но адаптивный карантин работает", - заявил министр.

Он напомнил, что западные области, которые первыми попали в "красную" зону, уже вышли из нее. Степанов также выразил уверенность в том, что находящиеся в настоящий момент в "красной" зоне регионы также вскоре покинут ее из-за улучшения ситуации.

 "Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, видим улучшение по госпитализации", - заявил он. 

Кроме этого, он уточнил, что на прошлой неделе было на две тысячи меньше человек, которых госпитализировали, чем на позапрошлой неделе. Также уменьшилось количество вызовов "скорой", отметил министр.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 3201
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13.04.2021 10:24
+15
Это все херня - главное чтобы пальтишко хорошо сидело
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13.04.2021 10:07
+11
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7979
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13.04.2021 10:37
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Это все херня - главное чтобы пальтишко хорошо сидело
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13.04.2021 10:07 Ответить
хоть родился я в рубашке, зато стырили пальто
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13.04.2021 10:13 Ответить
Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3177
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13.04.2021 10:15 Ответить
Не сцать! Мы на волне!))...уже на третьей!))
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13.04.2021 10:35 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7962
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13.04.2021 11:22 Ответить
https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor

"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
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13.04.2021 15:13 Ответить
це перемога чи зепабеда?
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13.04.2021 10:07 Ответить
Выйти на пик третьей волны после героической победы это феерическая пабеда.
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13.04.2021 10:10 Ответить
Переміга адназначна.Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4188
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13.04.2021 10:14 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7562
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13.04.2021 10:18 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5346
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13.04.2021 10:23 Ответить
З уст (отвір у голові для споживання їжі і генерації звукових коливань) Степанова звучить як привітання.
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13.04.2021 10:39 Ответить
как то резко за 1 сутки ситуация стабилизировалась, Степанов это понял, ему написали речь и он выступил...
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13.04.2021 10:11 Ответить
Ви імбецили тільки в другій перебуваєте!
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13.04.2021 10:11 Ответить
Судя по диаграмме развития заболевания у нас это только пик ВТОРОЙ волны. Так что нечего забегать " впереди паровоза".
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13.04.2021 10:14 Ответить
Потеплелео - немного стабилизировалось, а сейчас идет похолодание и влажность будет выше, может опять к 20 тысячам подкатить. Пока лучше не спешить с отменой ограничений в больших городах. Главное пресекать любые заикания власти про комендатский час - не ни одной разумной причины его вводить, это только косвено увеличит вероятность новых заражений.
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13.04.2021 10:16 Ответить
Степанов напоминает анекдот:
Подрядчик построил дом через жопу, экономя на всем. Приехала приемная комиссия принимать работу. Подул сильный ветер и с дома облетела вся штукатурка. Комиссия: "WTF ?!" Подрядчик взглянул на часы и сказал: Все точно по графику, как и запланировано.
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13.04.2021 10:17 Ответить
Цікава посада. Неук і відвертий дятел-ретранслятор відповідає за здоровля нації під час пандемії. Той хто призначив має пояснити підстави такого геноциду нації.
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13.04.2021 10:18 Ответить
Нарід виконав свою місію в 2019 і більше не портібен.
То какаяразніца, хто міністр і чим "лікує"?
Менше наріду, менше проблем з дерибаном держави.
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13.04.2021 10:42 Ответить
Країни. Держава це слово-символ х@йлостану.
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13.04.2021 11:00 Ответить
"У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших" - "Мы вышли на пик третьей волны коронавируса". Зе+Ст
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13.04.2021 10:18 Ответить
Короче, со слов преЗедента и любителя импортных фуфаек - мы трижды чемпионы мира по борьбе с вирусом....
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13.04.2021 10:19 Ответить
Ясно ,значит пальтишко не последняя покупка ...
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13.04.2021 10:20 Ответить
мразь при владі
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13.04.2021 10:22 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 3891
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13.04.2021 10:22 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 3201
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13.04.2021 10:24 Ответить
они не хотят всем рекордам свои звонкие дать имена? пик степанова - как такое?
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13.04.2021 10:25 Ответить
Сначала всех собак повесили на местную власть (отдувайтесь как хотите - карантины сами вводите, ужесточайте всё, что можно), а теперь о победах кричат?! Типичные зебилы
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13.04.2021 10:27 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7979
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13.04.2021 10:37 Ответить
Степанов пропонує зупиняти пандемію вакциною, яку визнала малоефективною країна виробник.
Чуєш, степанов, гроші китайці Україні вже повернули? Чи різниця між реальною ціною вакцини, і тим що ви вже роздерибанили, феноменальна. Тому нарід буде колотися водою з річки Геньхе?
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13.04.2021 10:38 Ответить
Кто из них звiздiт - степанов, или ВОЗ? (вопрос риторический).

"https://censor.net/ru/news/3259304/pandemiya_daleka_ot_zaversheniya_zabolevaemost_covid19_rastet_v_techenie_7_nedel_nesmotrya_na_vaktsinatsiyu"
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13.04.2021 10:42 Ответить
Даешь четвертый пик. Пятый назовем пиком Зеленского.
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13.04.2021 10:43 Ответить
Мы зашли в Глубокую О...ППу, благодаря ЗЕБилам их малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату и его Сброду, полный ноль во всем, "самолет летит на автопилоте" а Дурак пытается создавать видимость бурной деятельности и результаты на лицо.....
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13.04.2021 10:46 Ответить
Балакучий мініджор , не здатний відрізнити термометр від клізми - саме те , що зараз потрібно нашій медицині .
Так його лікарі й називають - міністр охорони хвороби .
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13.04.2021 10:49 Ответить
По сравнению с прошлой неделей - уже меньше.
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13.04.2021 10:49 Ответить
Він схожий на ЖАБУ.
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13.04.2021 10:54 Ответить
Уважуха, не каждый в течении года сможет каждый день с умным видом нести бред.
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13.04.2021 11:06 Ответить
Ще пару таких хвиль і він собі шкари за пару лямів купить...
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13.04.2021 11:45 Ответить
правильнее будет сказать вы падонки купившие себе куртки за 25 тыс.долларов -туда Украину завели
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13.04.2021 11:46 Ответить
С таким восхищением это все подано вроде как личная победа...
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13.04.2021 11:47 Ответить
Кладовища тріщать,у відділах реєстрації смертей черги за ріг....Перемога Є чим Пишатися
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13.04.2021 13:37 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html В Китае знали о низкой эффективности своих вакцин еще в декабре - La Republica 13 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9809 Еще в конце 2020 года в Китае знали о низкой эффективности своих вакцин против коронавируса от Sinopharm. Кроме того, эти данные были известны и итальянской разведке.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81.html#more-129743 Читать далее
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13.04.2021 11:48 Ответить
В Израиле министр здравоохранения каждый день звонил директорю Pfizer несколько раз.
В итоге в Израиле 33 миллиона прививок и всего 6500 погибших.

В Украине 33 тысячи погибших и нет прививок.

СТЕПАНОВ, УХОДИ САМ.
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13.04.2021 12:04 Ответить
Вот сижу и думаю, а что если скрестить степанова с супрун. Ковид умрёт от смеха или нет?
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13.04.2021 12:06 Ответить
а що в цьому смішного?
Якщо схрестити нобелівського лауреата і коміка-нездару, що його пародує хтось має померти від сміху?
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13.04.2021 13:25 Ответить
Вийде хлюкаючий колючий дріт
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13.04.2021 13:38 Ответить
Степанов:
"Мы вышли на пик третьей волны коронавируса... УРА, товарищи!"
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13.04.2021 12:08 Ответить
Справді,у нього то звучить як досягнення...
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13.04.2021 13:17 Ответить
В цього покидька, кожен день - вихід на пік вірусної хвилі
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13.04.2021 12:20 Ответить
https://censor.net/ru/news/3259304/pandemiya_daleka_ot_zaversheniya_zabolevaemost_covid19_rastet_v_techenie_7_nedel_nesmotrya_na_vaktsinatsiyu
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13.04.2021 12:23 Ответить
как и "маршал победы" мясник Жуков, министр-диктор в пальто (он же доктор-смерть) Степанов шёл к успеху по трупам и по судьбам выживших вопреки бездействию и вредительству зелёных дебилов-аниматоров..
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13.04.2021 13:05 Ответить
Ми вийшли на черговий пік імпотенції клоунократів
/мудрий нарід/
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13.04.2021 13:22 Ответить
Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 502

...
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13.04.2021 15:10 Ответить
Какой он тупой...
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13.04.2021 18:23 Ответить
Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов.__________ это достижение?
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13.04.2021 19:36 Ответить
 
 