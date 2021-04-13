Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов. ВИДЕО

Постепенно ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. В частности, уменьшается количество госпитализаций.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не победили еще COVID...Но адаптивный карантин работает", - заявил министр.

Он напомнил, что западные области, которые первыми попали в "красную" зону, уже вышли из нее. Степанов также выразил уверенность в том, что находящиеся в настоящий момент в "красной" зоне регионы также вскоре покинут ее из-за улучшения ситуации.

"Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, видим улучшение по госпитализации", - заявил он.

Кроме этого, он уточнил, что на прошлой неделе было на две тысячи меньше человек, которых госпитализировали, чем на позапрошлой неделе. Также уменьшилось количество вызовов "скорой", отметил министр.

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