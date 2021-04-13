Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов. ВИДЕО
Постепенно ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. В частности, уменьшается количество госпитализаций.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не победили еще COVID...Но адаптивный карантин работает", - заявил министр.
Он напомнил, что западные области, которые первыми попали в "красную" зону, уже вышли из нее. Степанов также выразил уверенность в том, что находящиеся в настоящий момент в "красной" зоне регионы также вскоре покинут ее из-за улучшения ситуации.
"Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, видим улучшение по госпитализации", - заявил он.
Кроме этого, он уточнил, что на прошлой неделе было на две тысячи меньше человек, которых госпитализировали, чем на позапрошлой неделе. Также уменьшилось количество вызовов "скорой", отметил министр.
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"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
Подрядчик построил дом через жопу, экономя на всем. Приехала приемная комиссия принимать работу. Подул сильный ветер и с дома облетела вся штукатурка. Комиссия: "WTF ?!" Подрядчик взглянул на часы и сказал: Все точно по графику, как и запланировано.
То какаяразніца, хто міністр і чим "лікує"?
Менше наріду, менше проблем з дерибаном держави.
Чуєш, степанов, гроші китайці Україні вже повернули? Чи різниця між реальною ціною вакцини, і тим що ви вже роздерибанили, феноменальна. Тому нарід буде колотися водою з річки Геньхе?
"https://censor.net/ru/news/3259304/pandemiya_daleka_ot_zaversheniya_zabolevaemost_covid19_rastet_v_techenie_7_nedel_nesmotrya_na_vaktsinatsiyu"
Так його лікарі й називають - міністр охорони хвороби .
В итоге в Израиле 33 миллиона прививок и всего 6500 погибших.
В Украине 33 тысячи погибших и нет прививок.
СТЕПАНОВ, УХОДИ САМ.
Якщо схрестити нобелівського лауреата і коміка-нездару, що його пародує хтось має померти від сміху?
"Мы вышли на пик третьей волны коронавируса... УРА, товарищи!"
/мудрий нарід/
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