Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что у страны есть инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил глава МИД.

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