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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что у страны есть инструменты, чтобы заставить РФ вывести свои войска с оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, у Украины есть соответствующий инструментарий.

"Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий", - заявил глава МИД.

Также читайте: Россия в этот раз не сможет застать Украину врасплох, агрессия будет ей дорого стоить, - Кулеба

Автор: 

россия (96107) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
і ця теж
Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4875
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13.04.2021 13:07 Ответить
+10
кажуть вчора ця потвора впала впала в центрі Київа
Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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13.04.2021 13:06 Ответить
+8
фіолетовий їй пасує
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13.04.2021 13:08 Ответить
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путем заглядывания в глаз?
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13.04.2021 13:05 Ответить
кажуть вчора ця потвора впала впала в центрі Київа
Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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13.04.2021 13:06 Ответить
і ця теж
Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4875
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13.04.2021 13:07 Ответить
фіолетовий їй пасує
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13.04.2021 13:08 Ответить
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13.04.2021 13:09 Ответить
Хорошая точка у неё под глазом.
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13.04.2021 13:15 Ответить
Ці московські паскуди ще й компенсацію 100 років потім повинні будуть платити...
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13.04.2021 13:06 Ответить
ага, клоун портки скинет - и на рояле, на рояле!
путин сразу убежит, 95 шапито зуб дает
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13.04.2021 13:06 Ответить
Схоже Кулебі збільшили дозу того на чому сидить вся ОПа
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13.04.2021 13:08 Ответить
Каким способом?
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13.04.2021 13:11 Ответить
Тобі російські шпигуни не дають ракету збудувати на власній території, а ти мрієш, що вони кудись там добровільно підуть. Чи як ти їх змусиш?
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13.04.2021 13:14 Ответить
И как?
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13.04.2021 13:23 Ответить
Обов'язково повернемо!
Але не при цій зедебільній мародерській капітулянській владі.
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13.04.2021 13:31 Ответить
хм.. россия подписала закон " О захоронении солдат в военное время " ... Братские могилы будут .
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13.04.2021 13:32 Ответить
только не с этой Зе эбонитовой палочкой
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13.04.2021 13:42 Ответить
Мабуть відведете війська за Дніпро?
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13.04.2021 13:45 Ответить
Гигант мысли! А изъясняется, изъясняется - то как!
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14.04.2021 10:57 Ответить
Цікаво, а що ця зе-піздота курить чи нюхає?
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06.06.2021 11:17 Ответить
 
 