В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО"
Лефортовский районный суд арестовал российского ученого Валерия Голубкина по подозрению в госизмене. Его подозревают в передаче секретной информации одной из стран НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Информация также опубликована в картотеке судебных дел. Решение об аресте на два месяца суд принял 12 апреля.
По данным российского "Интерфакса", арестованный - сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) - он подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО.
На сайте вуза есть информация о Валерии Николаевиче Голубкине 1952 года рождения, докторе технических наук, профессоре кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди его научных интересов указаны - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.
Подробности дела неизвестны, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене засекречены.
Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Дела о госизмене носят гриф "секретно", их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе-феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.
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вяселые времена на рахе настают
https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor
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"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
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Что разворовали, распилили, сгноили, выбросили из наследства СССР.
А что, хоть в каком-то, частично рабочем состоянии, ЧУДОМ осталось.
Отак воно, бути на расєї слішком умним...
Что можно передевать при безнадежном отставании?