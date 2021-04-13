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В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО"

Лефортовский районный суд арестовал российского ученого Валерия Голубкина по подозрению в госизмене. Его подозревают в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Информация также опубликована в картотеке судебных дел. Решение об аресте на два месяца суд принял 12 апреля.

По данным российского "Интерфакса", арестованный - сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) - он подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

На сайте вуза есть информация о Валерии Николаевиче Голубкине 1952 года рождения, докторе технических наук, профессоре кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди его научных интересов указаны - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

В России арестовали ученого Голубкина за передачу секретных данных стране НАТО 01

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Подробности дела неизвестны, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене засекречены.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дела о госизмене носят гриф "секретно", их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе-феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.

арест (10465) НАТО (10057) россия (96107) ученые (346) государственная измена (1567)


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Топ комментарии
+21
Ох и сюрреалистическая помойка, лол, вся недвижка, все дети там, в этих странах НАТО, а они ёпта делают вид что с ним борются. Страна идиотов и охлоса, шоу для лохов
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13.04.2021 14:14 Ответить
+14
о,пошло плановое назначение врагов народа .ща лапти доносами на соседа подключатся.
вяселые времена на рахе настают
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13.04.2021 14:17 Ответить
+8
В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО" - Цензор.НЕТ 8780
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13.04.2021 14:21 Ответить
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Ох и сюрреалистическая помойка, лол, вся недвижка, все дети там, в этих странах НАТО, а они ёпта делают вид что с ним борются. Страна идиотов и охлоса, шоу для лохов
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13.04.2021 14:14 Ответить
о,пошло плановое назначение врагов народа .ща лапти доносами на соседа подключатся.
вяселые времена на рахе настают
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13.04.2021 14:17 Ответить
уже. зажигалочек запустили "Давно пора заняться профессурой там предателей полно"(С) ))
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13.04.2021 14:34 Ответить
https://twitter.com/norestfor

https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor

https://twitter.com/norestfor https://twitter.com/norestfor



"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"

https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
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13.04.2021 15:12 Ответить
На росии пришло время борьбы с врагами народа
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13.04.2021 14:18 Ответить
Все кацапские "гос секреты" заключаются в:
Что разворовали, распилили, сгноили, выбросили из наследства СССР.
А что, хоть в каком-то, частично рабочем состоянии, ЧУДОМ осталось.
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13.04.2021 14:18 Ответить
Тепер цим ученим нагодують Личинку Нєпрєдставімого Пхи!
Отак воно, бути на расєї слішком умним...
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13.04.2021 14:20 Ответить
Дело врачей на очереди))
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13.04.2021 14:20 Ответить
В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО" - Цензор.НЕТ 8780
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13.04.2021 14:21 Ответить
Бопосова теж потрібно перевірити, суперсекретну ракету грозу НАТО, показав всьому світові.
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13.04.2021 14:33 Ответить
шо знову з гімна зліпив?
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13.04.2021 19:31 Ответить
У Валерия Голубкина в результате досудебного следствия отпал язык.
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13.04.2021 14:23 Ответить
Теперь ершики на парашах российских тюрьм будут обладать идеальной гидродинамикой! Почти как у Писькова...
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13.04.2021 14:27 Ответить
Якщо цей Голубкін і передавав якісь секрети рос. рейха, то респект Голубкіну!
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13.04.2021 14:31 Ответить
У Росії заарештували вченого Голубкіна "за передачу секретних даних країні НАТО" - Цензор.НЕТ 4684
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13.04.2021 14:31 Ответить
Віддайте його пуніським бабушкам.
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13.04.2021 14:32 Ответить
Приговоры шпиёнам -это для унутреннего потребления. Надо запугать быдломассу внешними врагами и призвать к бдительности "отряды путина". Для несчастных зомби ,искалеченных ТВ ,продолжается сов. сказка о кознях буржуинов и благородстве ордынских витязей. Сами сказочники предпочитают Майами.
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13.04.2021 14:37 Ответить
Передал секреты якутского скульптора?
Что можно передевать при безнадежном отставании?
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13.04.2021 15:33 Ответить
Манія величі, думають що це комусь треба.
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13.04.2021 16:34 Ответить
 
 