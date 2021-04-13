В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО"

Лефортовский районный суд арестовал российского ученого Валерия Голубкина по подозрению в госизмене. Его подозревают в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Информация также опубликована в картотеке судебных дел. Решение об аресте на два месяца суд принял 12 апреля.



По данным российского "Интерфакса", арестованный - сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) - он подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

На сайте вуза есть информация о Валерии Николаевиче Голубкине 1952 года рождения, докторе технических наук, профессоре кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди его научных интересов указаны - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

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Подробности дела неизвестны, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене засекречены.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дела о госизмене носят гриф "секретно", их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе-феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.