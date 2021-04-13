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У Росії заарештували вченого Голубкіна "за передачу секретних даних країні НАТО"

Лефортівський районний суд заарештував російського вченого Валерія Голубкіна за підозрою в державній зраді. Його підозрюють у передачі секретної інформації одній із країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Інформацію також опубліковано в картотеці судових справ. Рішення про арешт на два місяці суд ухвалив 12 квітня.

За даними російського "Інтерфаксу", заарештований - співробітник Московського фізико-технічного інституту (МФТІ) - він підозрюється в передачі секретної інформації одній із країн НАТО.

На сайті вишу є інформація про Валерія Миколайовича Голубкіна, 1952 року народження, доктора технічних наук, професора кафедри теоретичної і прикладної аерогідромеханіки. Серед його наукових інтересів вказані - обтікання елементів літальних апаратів, оптимізація аеродинамічних форм, генетичні алгоритми оптимізації.

У Росії заарештували вченого Голубкіна за передачу секретних даних країні НАТО 01

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Подробиці справи невідомі, оскільки матеріали кримінальних справ за статтею про держзраду засекречені.

Покарання за цим звинуваченням передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.

Справи про держзраду мають гриф "секретно", їхній розгляд у судах відбувається в закритому режимі, офіційно повідомляється лише про вироки. Лише в січні-лютому 2021 року російські суди ухвалили принаймні три вироки у справах про держзраду.

Автор: 

арешт (2536) НАТО (6518) росія (65949) учені (180) державна зрада (1713)


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Топ коментарі
+21
Ох и сюрреалистическая помойка, лол, вся недвижка, все дети там, в этих странах НАТО, а они ёпта делают вид что с ним борются. Страна идиотов и охлоса, шоу для лохов
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13.04.2021 14:14 Відповісти
+14
о,пошло плановое назначение врагов народа .ща лапти доносами на соседа подключатся.
вяселые времена на рахе настают
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13.04.2021 14:17 Відповісти
+8
В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО" - Цензор.НЕТ 8780
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13.04.2021 14:21 Відповісти
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Ох и сюрреалистическая помойка, лол, вся недвижка, все дети там, в этих странах НАТО, а они ёпта делают вид что с ним борются. Страна идиотов и охлоса, шоу для лохов
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13.04.2021 14:14 Відповісти
о,пошло плановое назначение врагов народа .ща лапти доносами на соседа подключатся.
вяселые времена на рахе настают
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13.04.2021 14:17 Відповісти
уже. зажигалочек запустили "Давно пора заняться профессурой там предателей полно"(С) ))
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13.04.2021 14:34 Відповісти
https://twitter.com/norestfor

https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor

https://twitter.com/norestfor https://twitter.com/norestfor



"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"

https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
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13.04.2021 15:12 Відповісти
На росии пришло время борьбы с врагами народа
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13.04.2021 14:18 Відповісти
Все кацапские "гос секреты" заключаются в:
Что разворовали, распилили, сгноили, выбросили из наследства СССР.
А что, хоть в каком-то, частично рабочем состоянии, ЧУДОМ осталось.
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13.04.2021 14:18 Відповісти
Тепер цим ученим нагодують Личинку Нєпрєдставімого Пхи!
Отак воно, бути на расєї слішком умним...
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13.04.2021 14:20 Відповісти
Дело врачей на очереди))
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13.04.2021 14:20 Відповісти
В России арестовали ученого Голубкина "за передачу секретных данных стране НАТО" - Цензор.НЕТ 8780
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13.04.2021 14:21 Відповісти
Бопосова теж потрібно перевірити, суперсекретну ракету грозу НАТО, показав всьому світові.
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13.04.2021 14:33 Відповісти
шо знову з гімна зліпив?
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13.04.2021 19:31 Відповісти
У Валерия Голубкина в результате досудебного следствия отпал язык.
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13.04.2021 14:23 Відповісти
Теперь ершики на парашах российских тюрьм будут обладать идеальной гидродинамикой! Почти как у Писькова...
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13.04.2021 14:27 Відповісти
Якщо цей Голубкін і передавав якісь секрети рос. рейха, то респект Голубкіну!
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13.04.2021 14:31 Відповісти
У Росії заарештували вченого Голубкіна "за передачу секретних даних країні НАТО" - Цензор.НЕТ 4684
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13.04.2021 14:31 Відповісти
Віддайте його пуніським бабушкам.
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13.04.2021 14:32 Відповісти
Приговоры шпиёнам -это для унутреннего потребления. Надо запугать быдломассу внешними врагами и призвать к бдительности "отряды путина". Для несчастных зомби ,искалеченных ТВ ,продолжается сов. сказка о кознях буржуинов и благородстве ордынских витязей. Сами сказочники предпочитают Майами.
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13.04.2021 14:37 Відповісти
Передал секреты якутского скульптора?
Что можно передевать при безнадежном отставании?
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13.04.2021 15:33 Відповісти
Манія величі, думають що це комусь треба.
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13.04.2021 16:34 Відповісти
 
 