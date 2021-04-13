У Росії заарештували вченого Голубкіна "за передачу секретних даних країні НАТО"
Лефортівський районний суд заарештував російського вченого Валерія Голубкіна за підозрою в державній зраді. Його підозрюють у передачі секретної інформації одній із країн НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Інформацію також опубліковано в картотеці судових справ. Рішення про арешт на два місяці суд ухвалив 12 квітня.
За даними російського "Інтерфаксу", заарештований - співробітник Московського фізико-технічного інституту (МФТІ) - він підозрюється в передачі секретної інформації одній із країн НАТО.
На сайті вишу є інформація про Валерія Миколайовича Голубкіна, 1952 року народження, доктора технічних наук, професора кафедри теоретичної і прикладної аерогідромеханіки. Серед його наукових інтересів вказані - обтікання елементів літальних апаратів, оптимізація аеродинамічних форм, генетичні алгоритми оптимізації.
Подробиці справи невідомі, оскільки матеріали кримінальних справ за статтею про держзраду засекречені.
Покарання за цим звинуваченням передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі.
Справи про держзраду мають гриф "секретно", їхній розгляд у судах відбувається в закритому режимі, офіційно повідомляється лише про вироки. Лише в січні-лютому 2021 року російські суди ухвалили принаймні три вироки у справах про держзраду.
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"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
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Что разворовали, распилили, сгноили, выбросили из наследства СССР.
А что, хоть в каком-то, частично рабочем состоянии, ЧУДОМ осталось.
Отак воно, бути на расєї слішком умним...
Что можно передевать при безнадежном отставании?