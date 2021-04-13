В Бориспольской исправительной колонии выявлен 31 больной COVID-19. Кроме стоматолога, их некому лечить, - Денисова

В "Бориспольской исправительной колонии № 119" выявлен 31 осужденный, больной COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, данный факт был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии с заболеваемостью COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается больше года. В настоящее время контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г.Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Им предоставлены рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания", - подчеркивает Денисова.

Кроме этого, она отмечает, что в условиях стремительного распространения COVID-19 среди заключенных и осужденных, руководитель учреждения до сих пор не принял меры по выполнению рекомендаций, предоставленных по результатам предыдущих визитов работников Офиса уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью предотвращения распространения COVID-19 в указанном учреждении.

"Обращаюсь к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав удерживаемых лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме", - добавила Денисова.

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