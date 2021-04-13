РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11902 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 142 11

В Бориспольской исправительной колонии выявлен 31 больной COVID-19. Кроме стоматолога, их некому лечить, - Денисова

В Бориспольской исправительной колонии выявлен 31 больной COVID-19. Кроме стоматолога, их некому лечить, - Денисова

В "Бориспольской исправительной колонии № 119" выявлен 31 осужденный, больной COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, данный факт был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии с заболеваемостью COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Подчеркиваю, что сегодня медицинские работники, кроме стоматолога, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь в учреждении - отсутствуют. Такая ситуация продолжается больше года. В настоящее время контроль за лечением осужденных осуществляет начальник филиала ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г.Киеве и Киевской области, а также врач-стоматолог. Им предоставлены рекомендации по лечению осужденных по месту отбывания наказания", - подчеркивает Денисова.

Кроме этого, она отмечает, что в условиях стремительного распространения COVID-19 среди заключенных и осужденных, руководитель учреждения до сих пор не принял меры по выполнению рекомендаций, предоставленных по результатам предыдущих визитов работников Офиса уполномоченного ВРУ по правам человека, с целью предотвращения распространения COVID-19 в указанном учреждении.

"Обращаюсь к руководству Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с просьбой срочно принять меры по соблюдению прав удерживаемых лиц, а именно обеспечить медперсоналом Бориспольскую исправительную колонию для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме", - добавила Денисова.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 457 человек, зафиксированы 11 680 новых случаев заражения, 14 019 человек - выздоровели

Автор: 

Борисполь (768) Денисова Людмила (996) карантин (16729) колония (423) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Шо Саша Стоматолог вернулся ?
показать весь комментарий
13.04.2021 17:04 Ответить
+2
да и хрен с ними, а стоматолога жаль...
показать весь комментарий
13.04.2021 17:05 Ответить
+1
ну, маски, самоизоляция - там вроде все есть, чего еще надо? зубы в добавок нахаляву полечат. сервис.
показать весь комментарий
13.04.2021 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо Саша Стоматолог вернулся ?
показать весь комментарий
13.04.2021 17:04 Ответить
випливло...не встиг малюська колонію продати
показать весь комментарий
13.04.2021 17:13 Ответить
да и хрен с ними, а стоматолога жаль...
показать весь комментарий
13.04.2021 17:05 Ответить
Людмила, долой амбиции одевай белый халат и в массы.
показать весь комментарий
13.04.2021 17:06 Ответить
нада срочно их освободить из под стражи, а то такой страшный вирус, шо страшнее даже бывалых урок на свабоде
показать весь комментарий
13.04.2021 17:06 Ответить
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe

Нічого ще не закінчилося.
Влада кинула людей напризволяще.
Вакцінації нема, а вона вкрай необхідна.
Ліки можуть закінчитися в будь-який момент, по райцентрах їх вже не видають.
Будуть нові хвилі.
Надіємося тільки на себе.
І на Янголів в захисних костюмах.
показать весь комментарий
13.04.2021 17:07 Ответить
отправьте туда степашку, он чемпион по борьбе с ковидом
показать весь комментарий
13.04.2021 17:09 Ответить
ну, маски, самоизоляция - там вроде все есть, чего еще надо? зубы в добавок нахаляву полечат. сервис.
показать весь комментарий
13.04.2021 17:10 Ответить
Й,яким чином стоматолог,їх,лікує
показать весь комментарий
13.04.2021 17:18 Ответить
Ну так ковид и НЕ ЛЕЧИТСЯ !? Чего мухлевать словами про "некому лечить ковид" !!!
показать весь комментарий
13.04.2021 17:25 Ответить
Ну так сортируйте больных и везите тяжелых с дыхательной недостаточностью в обычные больницы, организовывайте палаты с конвоем. Все равно с удушьем никуда не сбегут. На конвойных и медперсонал тоже не особо в состоянии удушья не нападешь. Они привязаны к кислороду а это похлеще любых наручников и решеток. Только дыхательная недостаточность проходит, возвращение назад в колонию. Коль уж мы правовое государство...
показать весь комментарий
13.04.2021 19:37 Ответить
 
 