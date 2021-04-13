Рада отменила обязательную итоговую аттестацию для выпускников 2021 года из-за COVID-19

Верховная Рада Украины освободила учеников, которые завершают получение полного общего среднего образования, от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью.

Принятие соответствующего законопроекта № 5014 за основу и в целом поддержали 298 народных депутатов на внеочередном планерном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает, что ученики (студенты), которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020-2021 учебном году, освобождаются от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации, а также имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), по собственному желанию.

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Как объяснил председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, этот законопроект аналогичен тому, который президент Украины Владимир Зеленский инициирован в прошлом году.