ФГИ обновил правление ОГХК, но оставил Сомова главой

Фонд государственного имущества обновил на две трети состав правления Объединенной горно-химической компании и назначил восемь новых членов правления, оставив главой госкомпании Артура Сомова.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ОГХК.

Это пятое обновление правления с 2019, когда компанией начал управлять ФГИ.

Кроме этого Фонд госимущества за эти два года расширил состав правления ОГХК почти в два раза: сейчас правление ОГХК состоит из 11 человек, а до 2019 было 7.

Председателем правления ОГХК ФГИ, несмотря на скандалы с поставкой продукции госкомпании в оккупированный Россией Крым, оставил Сомова.

С 2019 СМИ неоднократно писали о мелких фирмах-прокладках вроде Belanto, EPI Group, IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс, которые вымывают деньги госпредприятия через двойное посредничество, контракты по заниженным ценам и отсрочку платежей.

СБУ, Таможня и прокуратура периодически пытаются прекратить поставки продукции ОГХК в Крым, но отгрузки продолжаются.

Должность первого зама главы правления на этот раз занял Владислав Войтенко, в недавнем прошлом член наблюдательного совета Одесского припортового завода, который по итогам 2020 года увеличил убыток в 16 раз - до 1,2 млрд грн.

Новым членом правления ОГХК стал Егор Перелыгин, экс-руководитель Альпари банка.

В 2018 году он был замечен в скандале вокруг незаконной выдачи лицензии Госгеонадра на добычу литиевых руд компании "Петро-Консалтинг" из окружения Игоря Кононенко, бизнес партнера бывшего президента Украины Петра Порошенко. Перелыгин возглавил "Петро-Консалтинг" после того, как Генпрокуратура завела уголовное производство в отношении чиновников Госгеонадра.

Тогда же Перелыгину, как руководителю компании "Петро-Консалтинг", ограничили право осуществлять сделки со спецразрешением на добычу литиевых руд.

Еще одним членом правления стал Алексей Тютюнник, в прошлом начальник управления закупок и тендерных торгов ГП "Артемсоль".

Остальные новые члены правления: Виталий Петраш, Евгений Прилепко и Алексей Сарычев являются владельцами или руководителями малоизвестных на рынке ООО и ФЛП.

Юридическое направление компании продолжит курировать член правления Леонид Бортничук, которого назначили еще в 2019.

Из состава правления ОГХК выбыла Татьяна Гогенко, экс-сотрудник пророссийского трейдера Glencore (отвечала за направление продаж продукции), а также Юрий Кияшко (финансы компании) и Андрей Иванченко (производство).

Директоров производственных филиалов компании - Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, - также сменили и понизили до статуса начальников.

Как сообщалось, ФГИ намерен приватизировать ОГХК в 2021.

При этом, производственные показатели госкомпании и финансовые показатели за весь 2020 и 1 квартал 2021 не обнародуются.