ФДМ оновив правління ОГХК, але залишив Сомова главою

Фонд державного майна оновив на дві третини склад правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії і призначив вісім нових членів правління, залишивши главою держкомпанії Артура Сомова.

Про це свідчать дані на офіційному сайті ОГХК.

Це п'яте оновлення правління з 2019 року, коли компанією почав керувати ФДМ.

Крім цього, Фонд держмайна за ці два роки розширив склад правління ОГХК майже вдвічі: зараз правління ОГХК складається з 11 осіб, а до 2019 було 7.

Головою правління ОГХК ФДМ, попри скандали з постачанням продукції держкомпанії в окупований Росією Крим, залишив Сомова.

Із 2019 року ЗМІ неодноразово писали про дрібні фірми-прокладки на кшталт Belanto, EPI Group, IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс, які вимивають гроші держпідприємства через подвійне посередництво, контракти за заниженими цінами і відтермінування платежів.

СБУ, Митниця і прокуратура періодично намагаються припинити поставки продукції ОГХК до Криму, але відвантаження тривають.

Посаду першого заступника голови правління цього разу обійняв Владислав Войтенко, в нещодавньому минулому член наглядової ради Одеського припортового заводу, який за підсумками 2020 року збільшив збитки в 16 разів - до 1,2 млрд грн.

Новим членом правління ОГХК став Єгор Перелигін, екскерівник "Альпарі банку".

У 2018 році він був помічений у скандалі навколо незаконної видачі ліцензії Держгеонадра на видобуток літієвих руд компанії "Петро-Консалтинг" з оточення Ігоря Кононенка, бізнес партнера колишнього президента України Петра Порошенка. Перелигін очолив "Петро-Консалтинг" після того, як Генпрокуратура завела кримінальне провадження щодо чиновників Держгеонадра.

Тоді ж Перелигіну, як керівнику компанії "Петро-Консалтинг", обмежили право здійснювати операції зі спецдозволом на видобуток літієвих руд.

Ще одним членом правління став Олексій Тютюнник, у минулому начальник управління закупівель і тендерних торгів ДП ​​"Артемсіль".

Решта нових членів правління: Віталій Петраш, Євген Прилепко і Олексій Саричев є власниками або керівниками маловідомих на ринку ТОВ та ФОП.

Юридичний напрям компанії продовжить курирувати член правління Леонід Бортничук, якого призначили ще в 2019 році.

Зі складу правління ОГХК вибула Тетяна Гогенко, ексспівробітниця проросійського трейдера Glencore (відповідала за напрямок продажів продукції), а також Юрій Кияшко (фінанси компанії) та Андрій Іванченко (виробництво).

Директорів виробничих філій компанії - Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК - також змінили і понизили до статусу начальників.

Як повідомлялося, ФДМ має намір приватизувати ОГХК у 2021 році.

При цьому виробничі показники держкомпанії та фінансові показники за весь 2020 і 1 квартал 2021 року не оприлюднюються.