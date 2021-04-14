ФДМ оновив правління ОГХК, але залишив Сомова главою
Фонд державного майна оновив на дві третини склад правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії і призначив вісім нових членів правління, залишивши главою держкомпанії Артура Сомова.
Про це свідчать дані на офіційному сайті ОГХК.
Це п'яте оновлення правління з 2019 року, коли компанією почав керувати ФДМ.
Крім цього, Фонд держмайна за ці два роки розширив склад правління ОГХК майже вдвічі: зараз правління ОГХК складається з 11 осіб, а до 2019 було 7.
Головою правління ОГХК ФДМ, попри скандали з постачанням продукції держкомпанії в окупований Росією Крим, залишив Сомова.
Із 2019 року ЗМІ неодноразово писали про дрібні фірми-прокладки на кшталт Belanto, EPI Group, IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс, які вимивають гроші держпідприємства через подвійне посередництво, контракти за заниженими цінами і відтермінування платежів.
СБУ, Митниця і прокуратура періодично намагаються припинити поставки продукції ОГХК до Криму, але відвантаження тривають.
Посаду першого заступника голови правління цього разу обійняв Владислав Войтенко, в нещодавньому минулому член наглядової ради Одеського припортового заводу, який за підсумками 2020 року збільшив збитки в 16 разів - до 1,2 млрд грн.
Новим членом правління ОГХК став Єгор Перелигін, екскерівник "Альпарі банку".
У 2018 році він був помічений у скандалі навколо незаконної видачі ліцензії Держгеонадра на видобуток літієвих руд компанії "Петро-Консалтинг" з оточення Ігоря Кононенка, бізнес партнера колишнього президента України Петра Порошенка. Перелигін очолив "Петро-Консалтинг" після того, як Генпрокуратура завела кримінальне провадження щодо чиновників Держгеонадра.
Тоді ж Перелигіну, як керівнику компанії "Петро-Консалтинг", обмежили право здійснювати операції зі спецдозволом на видобуток літієвих руд.
Ще одним членом правління став Олексій Тютюнник, у минулому начальник управління закупівель і тендерних торгів ДП "Артемсіль".
Решта нових членів правління: Віталій Петраш, Євген Прилепко і Олексій Саричев є власниками або керівниками маловідомих на ринку ТОВ та ФОП.
Юридичний напрям компанії продовжить курирувати член правління Леонід Бортничук, якого призначили ще в 2019 році.
Зі складу правління ОГХК вибула Тетяна Гогенко, ексспівробітниця проросійського трейдера Glencore (відповідала за напрямок продажів продукції), а також Юрій Кияшко (фінанси компанії) та Андрій Іванченко (виробництво).
Директорів виробничих філій компанії - Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК - також змінили і понизили до статусу начальників.
Як повідомлялося, ФДМ має намір приватизувати ОГХК у 2021 році.
При цьому виробничі показники держкомпанії та фінансові показники за весь 2020 і 1 квартал 2021 року не оприлюднюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль