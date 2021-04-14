РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5784 посетителя онлайн
Новости
3 024 10

Цабак с Галицкой таможни оспорил свое отстранение после санкций Зеленского

Владимир Цабак, первый заместитель начальника Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины, 9 апреля 2021 года подал иск в Окружной административный суд Киева. Он просит признать противоправным решение Гостаможслужбы относительно своего отстранения.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра, где указано, что 13 апреля 2021 года открыто соответствующее производство №640/9827/21.

Цабак с Галицкой таможни оспорил свое отстранение после санкций Зеленского 01

Как известно, Владимир Цабак был первым в списке руководителей таможен, против которых возбуждены дисциплинарные производства в рамках борьбы с контрабандой.

Как сообщалось ранее, это вопрос рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 2 апреля. Впоследствии, решение СНБО Президент Зеленский ввел в действие своим указом. В результате более 100 таможенников по всей Украине были отстранены от работы, больше всего на Галицкой таможне – 46 человек. Также решением СНБО были введены персональные санкции против "топ-10" украинских контрабандистов.

Цабак с Галицкой таможни оспорил свое отстранение после санкций Зеленского 02

Сам Владимир Цабак был фигурантом ряда резонансных журналистских расследований. В частности, проекта "Бигус. Инфо": "Князь Галицкий "Как семья таможенника Цабака "обросла" машинами и недвижимостью".

Кроме того, 10 января 2020 года работники Государственного бюро расследования проводили обыск в офисах Галицкой таможни, когда Цабак занимал там должность исполняющего обязанности начальника.

"Обыск проводится в рамках уголовного производства "с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска и изъятия ряда документов". Также запланировано изъять мобильные карты, карты памяти, мобильные телефоны и цифровые носители информации, которые принадлежат Цабаку Владимиру Ярославичу", - говорилось тогда в публикациях СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда г. Киева.

Автор: 

санкции (11458) таможня (1962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
сразу взяли и перевернули всю поднаготную его и всех его родственников. конфискация и нары...
показать весь комментарий
14.04.2021 13:33 Ответить
+2
Якби ОАСК конфіскував всю нерухомість,автопарк данного урода і продав погасивши борг ну скажімо пенсійного фонду я би це вітав,але там сидить таке саме чмо Вовк,яке за хабар востановить митника на роботі.Отака кругова банда.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
курва, воно ще і вимахується?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:23 Ответить
чи ісnуe xоча б 3 причиnи щоб йому ne-вимахуватися? Цабак із Галицької митниці оскаржив своє відсторонення після санкцій Зеленського - Цензор.НЕТ 7585
показать весь комментарий
14.04.2021 14:04 Ответить
подал иск в Окружной административный суд Киева

дальше можно не читать
показать весь комментарий
14.04.2021 13:24 Ответить
Сам себе хозяин и служить может любой контрразведке, для нього грошi понад усе!
показать весь комментарий
14.04.2021 13:29 Ответить
сразу взяли и перевернули всю поднаготную его и всех его родственников. конфискация и нары...
показать весь комментарий
14.04.2021 13:33 Ответить
Якби ОАСК конфіскував всю нерухомість,автопарк данного урода і продав погасивши борг ну скажімо пенсійного фонду я би це вітав,але там сидить таке саме чмо Вовк,яке за хабар востановить митника на роботі.Отака кругова банда.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:49 Ответить
то бабудь ота курва кацапська путлєр виnуватий у всьому цьому naшому бардаку....
показать весь комментарий
14.04.2021 14:02 Ответить
цабак на лоха поклав кабак))
показать весь комментарий
14.04.2021 14:02 Ответить
Ахахаха)) как красиво шимпанЗЕ ******* своих зебилят пятничным телешоу "санкции снбо"
показать весь комментарий
14.04.2021 15:11 Ответить
Санкции нужны для поднятия рейтинга. Для того чтобы прекратить коррупцию, есть суды, прокуратура, СБУ и МВД. Превратили СНБО в Вечерний квартал.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:38 Ответить
 
 