Цабак с Галицкой таможни оспорил свое отстранение после санкций Зеленского

Владимир Цабак, первый заместитель начальника Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины, 9 апреля 2021 года подал иск в Окружной административный суд Киева. Он просит признать противоправным решение Гостаможслужбы относительно своего отстранения.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра, где указано, что 13 апреля 2021 года открыто соответствующее производство №640/9827/21.

Как известно, Владимир Цабак был первым в списке руководителей таможен, против которых возбуждены дисциплинарные производства в рамках борьбы с контрабандой.

Как сообщалось ранее, это вопрос рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 2 апреля. Впоследствии, решение СНБО Президент Зеленский ввел в действие своим указом. В результате более 100 таможенников по всей Украине были отстранены от работы, больше всего на Галицкой таможне – 46 человек. Также решением СНБО были введены персональные санкции против "топ-10" украинских контрабандистов.

Сам Владимир Цабак был фигурантом ряда резонансных журналистских расследований. В частности, проекта "Бигус. Инфо": "Князь Галицкий "Как семья таможенника Цабака "обросла" машинами и недвижимостью".

Кроме того, 10 января 2020 года работники Государственного бюро расследования проводили обыск в офисах Галицкой таможни, когда Цабак занимал там должность исполняющего обязанности начальника.

"Обыск проводится в рамках уголовного производства "с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска и изъятия ряда документов". Также запланировано изъять мобильные карты, карты памяти, мобильные телефоны и цифровые носители информации, которые принадлежат Цабаку Владимиру Ярославичу", - говорилось тогда в публикациях СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда г. Киева.