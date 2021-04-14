Цабак із Галицької митниці оскаржив своє відсторонення після санкцій Зеленського

Володимир Цабак, перший заступник начальника Галицької митниці Державної митної служби України, 9 квітня 2021 року подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить визнати протиправним рішення Держмитслужби щодо свого відсторонення.

Про це свідчать дані судового реєстру, де вказано, що 13 квітня 2021 року порушено відповідне провадження №640/9827/21.

Як відомо, Володимир Цабак був першим в списку керівників митниць, проти яких порушено дисциплінарні провадження в рамках боротьби з контрабандою.

Як повідомлялося раніше, це питання розглядалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України 2 квітня. Згодом, рішення РНБО Президент Зеленський ввів в дію своїм указом. В результаті понад 100 митників по всій Україні були відсторонені від роботи, найбільше на Галицькій митниці - 46 осіб. Також рішенням РНБО були введені персональні санкції проти "топ-10" українських контрабандистів.

Сам Володимир Цабак був фігурантом низки резонансних журналістських розслідувань. Зокрема, проєкту "Бігус. Інфо": "Князь Галицький": Як родина митника Цабака "обросла" машинами та нерухомістю".

Крім того, 10 січня 2020 року працівники Державного бюро розслідування проводили обшук в офісах Галицької митниці, коли Цабак обіймав там посаду виконувача обов'язків начальника.

"Обшук проводиться в рамках кримінального провадження "з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку і вилучення низки документів". Також заплановано вилучити мобільні картки, картки пам'яті, мобільні телефони та цифрові носії інформації, які належать Цабаку Володимиру Ярославовичу", - говорилося тоді в публікаціях ЗМІ з посиланням на рішення Печерського районного суду м.Києва.