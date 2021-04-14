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Новини
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Цабак із Галицької митниці оскаржив своє відсторонення після санкцій Зеленського

Володимир Цабак, перший заступник начальника Галицької митниці Державної митної служби України, 9 квітня 2021 року подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить визнати протиправним рішення Держмитслужби щодо свого відсторонення.

Про це свідчать дані судового реєстру, де вказано, що 13 квітня 2021 року порушено відповідне провадження №640/9827/21.

Цабак із Галицької митниці оскаржив своє відсторонення після санкцій Зеленського 01

Як відомо, Володимир Цабак був першим в списку керівників митниць, проти яких порушено дисциплінарні провадження в рамках боротьби з контрабандою.

Як повідомлялося раніше, це питання розглядалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України 2 квітня. Згодом, рішення РНБО Президент Зеленський ввів в дію своїм указом. В результаті понад 100 митників по всій Україні були відсторонені від роботи, найбільше на Галицькій митниці - 46 осіб. Також рішенням РНБО були введені персональні санкції проти "топ-10" українських контрабандистів.

Цабак із Галицької митниці оскаржив своє відсторонення після санкцій Зеленського 02

Сам Володимир Цабак був фігурантом низки резонансних журналістських розслідувань. Зокрема, проєкту "Бігус. Інфо": "Князь Галицький": Як родина митника Цабака "обросла" машинами та нерухомістю".

Крім того, 10 січня 2020 року працівники Державного бюро розслідування проводили обшук в офісах Галицької митниці, коли Цабак обіймав там посаду виконувача обов'язків начальника.

"Обшук проводиться в рамках кримінального провадження "з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пошуку і вилучення низки документів". Також заплановано вилучити мобільні картки, картки пам'яті, мобільні телефони та цифрові носії інформації, які належать Цабаку Володимиру Ярославовичу", - говорилося тоді в публікаціях ЗМІ з посиланням на рішення Печерського районного суду м.Києва.

Автор: 

санкції (12097) митниця (1881)


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Топ коментарі
+2
сразу взяли и перевернули всю поднаготную его и всех его родственников. конфискация и нары...
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14.04.2021 13:33 Відповісти
+2
Якби ОАСК конфіскував всю нерухомість,автопарк данного урода і продав погасивши борг ну скажімо пенсійного фонду я би це вітав,але там сидить таке саме чмо Вовк,яке за хабар востановить митника на роботі.Отака кругова банда.
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14.04.2021 13:49 Відповісти
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курва, воно ще і вимахується?
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14.04.2021 13:23 Відповісти
чи ісnуe xоча б 3 причиnи щоб йому ne-вимахуватися? Цабак із Галицької митниці оскаржив своє відсторонення після санкцій Зеленського - Цензор.НЕТ 7585
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14.04.2021 14:04 Відповісти
подал иск в Окружной административный суд Киева

дальше можно не читать
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14.04.2021 13:24 Відповісти
Сам себе хозяин и служить может любой контрразведке, для нього грошi понад усе!
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14.04.2021 13:29 Відповісти
сразу взяли и перевернули всю поднаготную его и всех его родственников. конфискация и нары...
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14.04.2021 13:33 Відповісти
Якби ОАСК конфіскував всю нерухомість,автопарк данного урода і продав погасивши борг ну скажімо пенсійного фонду я би це вітав,але там сидить таке саме чмо Вовк,яке за хабар востановить митника на роботі.Отака кругова банда.
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14.04.2021 13:49 Відповісти
то бабудь ота курва кацапська путлєр виnуватий у всьому цьому naшому бардаку....
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14.04.2021 14:02 Відповісти
цабак на лоха поклав кабак))
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14.04.2021 14:02 Відповісти
Ахахаха)) как красиво шимпанЗЕ ******* своих зебилят пятничным телешоу "санкции снбо"
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14.04.2021 15:11 Відповісти
Санкции нужны для поднятия рейтинга. Для того чтобы прекратить коррупцию, есть суды, прокуратура, СБУ и МВД. Превратили СНБО в Вечерний квартал.
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14.04.2021 15:38 Відповісти
 
 