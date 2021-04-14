Олигарх Пинчук продает яхту за $12,9 млн
Принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку яхта Siren выставлена на продажу за $12,9 млн.
Объявление о продаже яхты обнародовано на портале YachtHarbour.
Длина яхты 46 метров, она рассчитана на 12 гостей. Судно построено в 2009 году американской компанией Palmer Johnson.
До 2018 году она носила название Oneness, после была переименована в Siren. По данным портала MarineTraffic, с сентября 2020 года она не выходила в открытое море и находится в порту Генуи (Италия).
Яхта записана на виргинский офшор Verbena View Ltd. Эта компания, по данным панамского досье, владеет также кипрской компанией Pantoho Limited. В Украине на Pantoho Limited зарегистрировано ООО "Компания Инвестиционные пути", через которую Виктор Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks.
На Pantoho Limited оформлена также одна из компаний Виктора Пинчука в России – "Сервис Парк-М" (до 2006 года "Интерпайп Трейд").
Сама Verbena View Ltd находится в управлении компаний IFG International (Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр) , контролируемые членом совета директоров компании "Интерпайп" Анной Хоменко.
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Не, ну, ****, если бы хоть за 10...
а может им на квартплату не хватает? )))
ЛОХУ НІЯКІ ЛОКДАУНИ НЕ СТРАШНІ
Думай Те...
Я бы подписал "дети гибеонитов нам мешают светоносить".
новую купит. или уже купил.