РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13177 посетителей онлайн
Новости
7 898 31

Олигарх Пинчук продает яхту за $12,9 млн

Олигарх Пинчук продает яхту за $12,9 млн

Принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку яхта Siren выставлена на продажу за $12,9 млн.

Объявление о продаже яхты обнародовано на портале YachtHarbour. 

Длина яхты 46 метров, она рассчитана на 12 гостей. Судно построено в 2009 году американской компанией Palmer Johnson.

До 2018 году она носила название Oneness, после была переименована в Siren. По данным портала MarineTraffic, с сентября 2020 года она не выходила в открытое море и находится в порту Генуи (Италия). 

Яхта записана на виргинский офшор Verbena View Ltd. Эта компания, по данным панамского досье, владеет также кипрской компанией Pantoho Limited. В Украине на Pantoho Limited зарегистрировано ООО "Компания Инвестиционные пути", через которую Виктор Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks. 

На Pantoho Limited оформлена также одна из компаний Виктора Пинчука в России – "Сервис Парк-М" (до 2006 года "Интерпайп Трейд"). 

Сама Verbena View Ltd находится в управлении компаний IFG International (Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр)  , контролируемые членом совета директоров компании "Интерпайп" Анной Хоменко. 

Автор: 

Пинчук Виктор (298) яхта (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
а жена и тесть знают что он вещи из дому выносит ?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:43 Ответить
+4
Спочатку Косюк, тепер Пінчук. Тікати збираються?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:39 Ответить
+3
Наверное оказалось, что без государственной поддержки таланты бизнесмена куда-то испарились.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олигарх Пинчук продает яхту за $12,9 млн

Не, ну, ****, если бы хоть за 10...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:39 Ответить
Реклама - двигатель торговли
показать весь комментарий
14.04.2021 16:41 Ответить
шахматист млядьОлігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн - Цензор.НЕТ 4742
показать весь комментарий
14.04.2021 21:21 Ответить
Спочатку Косюк, тепер Пінчук. Тікати збираються?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:39 Ответить
пешком? ))))
показать весь комментарий
14.04.2021 15:47 Ответить
У Косюка вертоліт точно є. Після того, як дірявий Бігус показав в одному зі своїх розслідувань, як Косюк на авто через парк Феофанію регулярно їздить, останній не розгубився і почав парк на вертольоті перелітати.
показать весь комментарий
14.04.2021 20:59 Ответить
Шота не дорого...
показать весь комментарий
14.04.2021 15:39 Ответить
Она в офшоре зарегистрирована. При заходе в цивилизованные страны надо платить ндс от реальной оценки. Пусть его теоретически должны вернуть, но все таки
показать весь комментарий
14.04.2021 15:58 Ответить
От наглый.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:40 Ответить
Что они все кинулись яхты продавать?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:40 Ответить
Наверное оказалось, что без государственной поддержки таланты бизнесмена куда-то испарились.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:47 Ответить
а жена и тесть знают что он вещи из дому выносит ?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:43 Ответить
Тесть у нього на крючькє сидить старий пердун
показать весь комментарий
14.04.2021 16:08 Ответить
шо ж их так морская болезнь косит ))) прям, один за другим от яхт избавляются...
а может им на квартплату не хватает? )))
показать весь комментарий
14.04.2021 15:46 Ответить
боятся, шо ктулху проснулся и начал охоту на ихние яхты )
показать весь комментарий
14.04.2021 15:53 Ответить
та лучше бы наше Ктулху (СБУ))) проснулось и начало охоту ))))
показать весь комментарий
14.04.2021 16:30 Ответить
Новость на правах рекламы?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:47 Ответить
Жрет много?
показать весь комментарий
14.04.2021 15:49 Ответить
тёща купит. со следующей пенсии.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:51 Ответить
Принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку яхта Siren выставлена на продажу за $12,9 млн. Источник: https://censor.net/ru/n3259694

ЛОХУ НІЯКІ ЛОКДАУНИ НЕ СТРАШНІ
показать весь комментарий
14.04.2021 15:54 Ответить
Шо то значить скрута... За безцінь приходиться віддавати... Як згадає шо мозолями на яхту заробляв, аж сльоза пробиває...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:07 Ответить
просто больно читать, все что нажито непосильным трудом...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:18 Ответить
все что нажито непосильным трудом... лохтората, выбравшего дважды старого уголовника кучму... и их заложников - того меньшинства, которое за подобную сволочь не голосовало...

Думай Те...
показать весь комментарий
14.04.2021 17:35 Ответить
МНе по фиг что кто то продает обычную по сути яхту. Это что новость?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:22 Ответить
Ось результат бездумної прихватизації ,гопота і бандота 90-х прибрала всі промислові об'єкти нічого не створивши в кращому випадку деякі підприємства якось працюють ,а більшість порізано і перепродана земля, саме це заслуга :кравчуків,кучм і фокіних і жодних запитань правоохороних органів до них.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:39 Ответить
На***омасонил.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:09 Ответить
Олігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн - Цензор.НЕТ 9128
Я бы подписал "дети гибеонитов нам мешают светоносить".
показать весь комментарий
14.04.2021 17:16 Ответить
візьму за 12 ось тільки виплатять заборгованість по зарплаті
показать весь комментарий
14.04.2021 17:25 Ответить
старое нищебродское корыто.
новую купит. или уже купил.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:28 Ответить
верный друг сороса не может на такой дешевой плавать
показать весь комментарий
14.04.2021 17:41 Ответить
Не, на этом сайте никто не купит
показать весь комментарий
14.04.2021 21:17 Ответить
 
 