Олігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн
Яхта Siren, що належить олігархові Віктору Пінчуку, виставлена на продаж за $12,9 млн.
Оголошення про продаж яхти оприлюднено на порталі YachtHarbour.
Довжина яхти 46 метрів, вона розрахована на 12 гостей. Судно побудовано в 2009 році американською компанією Palmer Johnson.
До 2018 року вона мала назву Oneness, потім була перейменована на Siren. За даними порталу MarineTraffic, із вересня 2020 року вона майже не виходила у відкрите море і перебуває в порту Генуї (Італія).
Яхта записана на віргінський офшор Verbena View Ltd. Ця компанія, за даними панамського досьє, володіє також кіпрською компанією Pantoho Limited. В Україні на Pantoho Limited зареєстровано ТОВ "Компанія Інвестиційні шляхи", через яку Віктор Пінчук контролює радіостанцію Radio Rocks.
На Pantoho Limited оформлено також одну з компаній Віктора Пінчука в Росії - "Сервіс Парк-М" (до 2006 року "Інтерпайп Трейд").
Сама Verbena View Ltd перебуває в управлінні компаній IFG International (Nominees) Limited (острів Мен) та Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кіпр), контрольовані членом ради директорів компанії "Інтерпайп" Анною Хоменко.
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Не, ну, ****, если бы хоть за 10...
а может им на квартплату не хватает? )))
ЛОХУ НІЯКІ ЛОКДАУНИ НЕ СТРАШНІ
Думай Те...
Я бы подписал "дети гибеонитов нам мешают светоносить".
новую купит. или уже купил.