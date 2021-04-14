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Олігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн

Олігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн

Яхта Siren, що належить олігархові Віктору Пінчуку, виставлена ​​на продаж за $12,9 млн.

Оголошення про продаж яхти оприлюднено на порталі YachtHarbour.

Довжина яхти 46 метрів, вона розрахована на 12 гостей. Судно побудовано в 2009 році американською компанією Palmer Johnson.

До 2018 року вона мала назву Oneness, потім була перейменована на Siren. За даними порталу MarineTraffic, із вересня 2020 року вона майже не виходила у відкрите море і перебуває в порту Генуї (Італія).

Яхта записана на віргінський офшор Verbena View Ltd. Ця компанія, за даними панамського досьє, володіє також кіпрською компанією Pantoho Limited. В Україні на Pantoho Limited зареєстровано ТОВ "Компанія Інвестиційні шляхи", через яку Віктор Пінчук контролює радіостанцію Radio Rocks.

На Pantoho Limited оформлено також одну з компаній Віктора Пінчука в Росії - "Сервіс Парк-М" (до 2006 року "Інтерпайп Трейд").

Сама Verbena View Ltd перебуває в управлінні компаній IFG International (Nominees) Limited (острів Мен) та Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кіпр), контрольовані членом ради директорів компанії "Інтерпайп" Анною Хоменко.

Автор: 

Пінчук Віктор (377) яхта (152)


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Топ коментарі
+12
а жена и тесть знают что он вещи из дому выносит ?
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14.04.2021 15:43 Відповісти
+4
Спочатку Косюк, тепер Пінчук. Тікати збираються?
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14.04.2021 15:39 Відповісти
+3
Наверное оказалось, что без государственной поддержки таланты бизнесмена куда-то испарились.
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14.04.2021 15:47 Відповісти
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Олигарх Пинчук продает яхту за $12,9 млн

Не, ну, ****, если бы хоть за 10...
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14.04.2021 15:39 Відповісти
Реклама - двигатель торговли
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14.04.2021 16:41 Відповісти
шахматист млядьОлігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн - Цензор.НЕТ 4742
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14.04.2021 21:21 Відповісти
Спочатку Косюк, тепер Пінчук. Тікати збираються?
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14.04.2021 15:39 Відповісти
пешком? ))))
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14.04.2021 15:47 Відповісти
У Косюка вертоліт точно є. Після того, як дірявий Бігус показав в одному зі своїх розслідувань, як Косюк на авто через парк Феофанію регулярно їздить, останній не розгубився і почав парк на вертольоті перелітати.
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14.04.2021 20:59 Відповісти
Шота не дорого...
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14.04.2021 15:39 Відповісти
Она в офшоре зарегистрирована. При заходе в цивилизованные страны надо платить ндс от реальной оценки. Пусть его теоретически должны вернуть, но все таки
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14.04.2021 15:58 Відповісти
От наглый.
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14.04.2021 15:40 Відповісти
Что они все кинулись яхты продавать?
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14.04.2021 15:40 Відповісти
Наверное оказалось, что без государственной поддержки таланты бизнесмена куда-то испарились.
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14.04.2021 15:47 Відповісти
а жена и тесть знают что он вещи из дому выносит ?
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14.04.2021 15:43 Відповісти
Тесть у нього на крючькє сидить старий пердун
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14.04.2021 16:08 Відповісти
шо ж их так морская болезнь косит ))) прям, один за другим от яхт избавляются...
а может им на квартплату не хватает? )))
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14.04.2021 15:46 Відповісти
боятся, шо ктулху проснулся и начал охоту на ихние яхты )
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14.04.2021 15:53 Відповісти
та лучше бы наше Ктулху (СБУ))) проснулось и начало охоту ))))
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14.04.2021 16:30 Відповісти
Новость на правах рекламы?
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14.04.2021 15:47 Відповісти
Жрет много?
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14.04.2021 15:49 Відповісти
тёща купит. со следующей пенсии.
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14.04.2021 15:51 Відповісти
Принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку яхта Siren выставлена на продажу за $12,9 млн. Источник: https://censor.net/ru/n3259694

ЛОХУ НІЯКІ ЛОКДАУНИ НЕ СТРАШНІ
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14.04.2021 15:54 Відповісти
Шо то значить скрута... За безцінь приходиться віддавати... Як згадає шо мозолями на яхту заробляв, аж сльоза пробиває...
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14.04.2021 16:07 Відповісти
просто больно читать, все что нажито непосильным трудом...
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14.04.2021 16:18 Відповісти
все что нажито непосильным трудом... лохтората, выбравшего дважды старого уголовника кучму... и их заложников - того меньшинства, которое за подобную сволочь не голосовало...

Думай Те...
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14.04.2021 17:35 Відповісти
МНе по фиг что кто то продает обычную по сути яхту. Это что новость?
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14.04.2021 16:22 Відповісти
Ось результат бездумної прихватизації ,гопота і бандота 90-х прибрала всі промислові об'єкти нічого не створивши в кращому випадку деякі підприємства якось працюють ,а більшість порізано і перепродана земля, саме це заслуга :кравчуків,кучм і фокіних і жодних запитань правоохороних органів до них.
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14.04.2021 16:39 Відповісти
На***омасонил.
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14.04.2021 17:09 Відповісти
Олігарх Пінчук продає яхту за $12,9 млн - Цензор.НЕТ 9128
Я бы подписал "дети гибеонитов нам мешают светоносить".
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14.04.2021 17:16 Відповісти
візьму за 12 ось тільки виплатять заборгованість по зарплаті
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14.04.2021 17:25 Відповісти
старое нищебродское корыто.
новую купит. или уже купил.
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14.04.2021 17:28 Відповісти
верный друг сороса не может на такой дешевой плавать
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14.04.2021 17:41 Відповісти
Не, на этом сайте никто не купит
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14.04.2021 21:17 Відповісти
 
 