Правительство должно разобраться, почему отсутствуют результаты работы Наблюдательного совета УЗ, - Омелян
Трехлетняя работа наблюдательного совета Укрзализныци загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".
"12 млрд убытки Укрзализныци в 2020 году. Это рекорд. То есть, даже когда началась война, такой цифры мы не имели. Непосредственно этот показатель можно связать с работой наблюдательного совета, ведь они назначены еще в далеком 2018 году, и три года реформируют компанию, несут ответственность за ее политику и за менеджмент, который они назначают ", - сказал Омелян.
Он также отметил, что при этом наблюдательный совет УЗ ни разу не отчитывался перед правительством о своей работе.
"Когда мы принимали, как мы считали, лучших специалистов за самые высокие зарплаты, потому что иногда ставки наблюдательного совета в Укрзализныце выше, чем у немецкой железной дороги в Дойчебане. Поэтому мы хотели бы увидеть результат хотя бы немецкий. А получили, к сожалению, очень-очень посредственно, если не говорить отрицательно ", - отметил Омелян.
Он также выразил удивление, что правительство, которое является главным акционером компании, не вмешивается в ситуацию, хотя состояние УЗ катастрофическое. И не исключил возможной причастности представителей правительства к коррупционным схемам в Укрзализныце, из-за действия которых компанию загнали в убытки.
"Факт убытков крупнейшей государственной компании точно должен быть предметом тревоги министра инфраструктуры, точно должен был рассматриваться на правительстве под председательством премьер-министра, поскольку нет профильного вице-премьер-министра. И соответственно должно было быть как минимум протокольное поручение. Но этого всего либо нет, либо это скрывают, что опять-таки наталкивает на очень плохие мысли", - сказал Омелян.
Ранее Владимир Омелян заявлял, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не выполняет свою работу и парламент должен обратиться к правительству, чтобы изменить его состав.
В то же время экс-депутат Борислав Береза недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Хвиля", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.
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А стрімке підвищення рівня життя серлєщща та інших "наблюдателів" - це хіба не результат?
ЗЕбилам ещё смешно, из моего окружения уже не смеются ...
Одне тільки питання - зарплата платиться ЗА РОБОТУ ?
Чекайте, а ДЕ Ж, ВЛАСНЕ, РОБОТА отого бородатого ган дона?
Вікна вагонів - не миються, паливо для техніки залізниці - на мізері, фінансовий стан Залізниці - катастрофічний,
Залізниця у глибоких збитках.
Ну, зате не Порошенко-«барига», так?
Правда, при тому «баризі», Залізниця була З ПРИБУТКАМИ, а у збитки її загнали чомусь «новиє маладиє ЧЄСТНИЄ ліца»… )