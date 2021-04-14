РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13177 посетителей онлайн
Новости
1 281 14

Правительство должно разобраться, почему отсутствуют результаты работы Наблюдательного совета УЗ, - Омелян

Правительство должно разобраться, почему отсутствуют результаты работы Наблюдательного совета УЗ, - Омелян

Трехлетняя работа наблюдательного совета Укрзализныци загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

"12 млрд убытки Укрзализныци в 2020 году. Это рекорд. То есть, даже когда началась война, такой цифры мы не имели. Непосредственно этот показатель можно связать с работой наблюдательного совета, ведь они назначены еще в далеком 2018 году, и три года реформируют компанию, несут ответственность за ее политику и за менеджмент, который они назначают ", - сказал Омелян.

Он также отметил, что при этом наблюдательный совет УЗ ни разу не отчитывался перед правительством о своей работе.

"Когда мы принимали, как мы считали, лучших специалистов за самые высокие зарплаты, потому что иногда ставки наблюдательного совета в Укрзализныце выше, чем у немецкой железной дороги в Дойчебане. Поэтому мы хотели бы увидеть результат хотя бы немецкий. А получили, к сожалению, очень-очень посредственно, если не говорить отрицательно ", - отметил Омелян.

Он также выразил удивление, что правительство, которое является главным акционером компании, не вмешивается в ситуацию, хотя состояние УЗ катастрофическое. И не исключил возможной причастности представителей правительства к коррупционным схемам в Укрзализныце, из-за действия которых компанию загнали в убытки.

"Факт убытков крупнейшей государственной компании точно должен быть предметом тревоги министра инфраструктуры, точно должен был рассматриваться на правительстве под председательством премьер-министра, поскольку нет профильного вице-премьер-министра. И соответственно должно было быть как минимум протокольное поручение. Но этого всего либо нет, либо это скрывают, что опять-таки наталкивает на очень плохие мысли", - сказал Омелян.

Ранее Владимир Омелян заявлял, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не выполняет свою работу и парламент должен обратиться к правительству, чтобы изменить его состав.

В то же время экс-депутат Борислав Береза ​​недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Хвиля", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

Автор: 

Укрзализныця (2761) Омелян Владимир (712)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
точно, а ещё журнашлюхи и борцуны с коррупцией, за наш счёт, отпили вискарей за 64 000 грн, поели диликатесов и 250 000 з\п, это разве не результаты?

ЗЕбилам ещё смешно, из моего окружения уже не смеются ...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:10 Ответить
+4
Сирожа там рулит.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:02 Ответить
+4
так как же они могут наблюдать, если через непомытые окна им ничо ж не видно?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сирожа там рулит.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:02 Ответить
за коко сирожу
показать весь комментарий
14.04.2021 16:11 Ответить
так как же они могут наблюдать, если через непомытые окна им ничо ж не видно?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:03 Ответить
Навіщо? 😲 Уряд все влаштовує. Лєщєнка отримує зарплатню і пише те, що треба зебілам. Керівництво вправно заносить, куди треба і чесно ділиться. А те, що вагони убиті, так ще один локдаун - і ніхто нікуди не їде.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:05 Ответить
як це відсутні результати?
А стрімке підвищення рівня життя серлєщща та інших "наблюдателів" - це хіба не результат?
показать весь комментарий
14.04.2021 16:06 Ответить
точно, а ещё журнашлюхи и борцуны с коррупцией, за наш счёт, отпили вискарей за 64 000 грн, поели диликатесов и 250 000 з\п, это разве не результаты?

ЗЕбилам ещё смешно, из моего окружения уже не смеются ...
показать весь комментарий
14.04.2021 16:10 Ответить
Результатов нет потому, что нет работы.
Правительство должно разобраться, почему отсутствуют результаты работы Наблюдательного совета УЗ, - Омелян - Цензор.НЕТ 8888
показать весь комментарий
14.04.2021 16:09 Ответить
Потому что они пид#р#сты, идиоты, кретины, шпана...Ну и т.д
показать весь комментарий
14.04.2021 16:11 Ответить
Все элементарно, Ватсон - наблюдательный совет создавался не для того что бы были результаты. Это так же, как ты начинаешь покупать дорогие подарки любовнице, когда она угрожает рассказать все жене.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:20 Ответить
Лещенко доволен, значит "всьо путьом"
показать весь комментарий
14.04.2021 16:20 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
показать весь комментарий
14.04.2021 16:27 Ответить
У Наглядовій Раді Укрзалізниці, протирає штани бородата гнида Серуня Лещенко, який отримує щомісячно по 300 000 грн зарплати від держави.
Одне тільки питання - зарплата платиться ЗА РОБОТУ ?
Чекайте, а ДЕ Ж, ВЛАСНЕ, РОБОТА отого бородатого ган дона?
Вікна вагонів - не миються, паливо для техніки залізниці - на мізері, фінансовий стан Залізниці - катастрофічний,
Залізниця у глибоких збитках.
Ну, зате не Порошенко-«барига», так?
Правда, при тому «баризі», Залізниця була З ПРИБУТКАМИ, а у збитки її загнали чомусь «новиє маладиє ЧЄСТНИЄ ліца»… )
показать весь комментарий
14.04.2021 16:41 Ответить
тебя забыли спросить. у тебя во всём был всегда Бальчун виноват.
показать весь комментарий
14.04.2021 17:30 Ответить
Ну почему же отсутствуют. Вот уровень благосостояния представителей наб совета вполне выросло. А жд, та хер бы с ней, они на самолётах летают и на параходе плавают.. А если надо чот перевести то фурой и не меньше чем в вагон, т.е. Тонн под 60. А дороги убьют, тоже похер там другой наб совет харчуется.
показать весь комментарий
14.04.2021 20:37 Ответить
 
 