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Новини
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Уряд має розібратися, чому відсутні результати роботи Наглядової ради УЗ, - Омелян

Уряд має розібратися, чому відсутні результати роботи Наглядової ради УЗ, - Омелян

Трирічна робота наглядової ради "Укрзалізниці" загнала компанію в збитки, в ситуацію має втрутитися уряд.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі передачі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"12 мільярдів збитки "Укрзалізниці" в 2020 році. Це рекорд. Тобто навіть коли розпочалася війна, такої цифри ми не мали. Безпосередньо цей показник можна пов’язати з роботою наглядової ради, адже вони призначені ще в далекому 2018 році, і три роки реформують компанію, несуть відповідальність за її політику і за менеджмент, який вони призначають", - сказав Омелян.

Він також наголосив, що при цьому наглядова рада УЗ жодного разу не звітувала перед урядом про свою роботу.

"Коли ми брали, як ми вважали, найкращих фахівців за найвищі зарплати, бо інколи ставки наглядової ради в "Укрзалізниці" вищі, аніж в німецькій залізниці в Дойчебані. тому ми хотіли б побачити результат хоча б німецький. А отримали, на жаль, дуже-дуже посередньо, якщо не казати від’ємно", - зазначив Омелян.

Він також висловив здивування, що уряд, який є головним акціонером компанії, не втручається в ситуацію, хоча стан УЗ катастрофічний. І не виключив можливу причетність представників уряду до корупційних схем в "Укрзалізниці", через дію яких компанію загнали у збитки.

"Факт збитків найбільшої державної компанії точно мав бути предметом тривоги міністра інфраструктури, точно мав розглядатися на уряді під головуванням прем’єр-міністра, оскільки немає профільного віце-прем’єр-міністра. І відповідно мало би бути щонайменше протокольне доручення. Але цього всього або немає, або це приховують, що знову-таки наштовхує на дуже погані думки", - сказав Омелян.

Раніше Володимир Омелян заявляв, що Наглядова рада "Укрзалізниці" не виконує свою роботу і парламент має звернутись до уряду щоб змінити її склад.

Водночас екс-депутат Борислав Береза нещодавно оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис. грн.

Автор: 

Укрзалізниця (6900) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+5
точно, а ещё журнашлюхи и борцуны с коррупцией, за наш счёт, отпили вискарей за 64 000 грн, поели диликатесов и 250 000 з\п, это разве не результаты?

ЗЕбилам ещё смешно, из моего окружения уже не смеются ...
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14.04.2021 16:10 Відповісти
+4
Сирожа там рулит.
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14.04.2021 16:02 Відповісти
+4
так как же они могут наблюдать, если через непомытые окна им ничо ж не видно?
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14.04.2021 16:03 Відповісти
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Сирожа там рулит.
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14.04.2021 16:02 Відповісти
за коко сирожу
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14.04.2021 16:11 Відповісти
так как же они могут наблюдать, если через непомытые окна им ничо ж не видно?
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14.04.2021 16:03 Відповісти
Навіщо? 😲 Уряд все влаштовує. Лєщєнка отримує зарплатню і пише те, що треба зебілам. Керівництво вправно заносить, куди треба і чесно ділиться. А те, що вагони убиті, так ще один локдаун - і ніхто нікуди не їде.
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14.04.2021 16:05 Відповісти
як це відсутні результати?
А стрімке підвищення рівня життя серлєщща та інших "наблюдателів" - це хіба не результат?
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14.04.2021 16:06 Відповісти
точно, а ещё журнашлюхи и борцуны с коррупцией, за наш счёт, отпили вискарей за 64 000 грн, поели диликатесов и 250 000 з\п, это разве не результаты?

ЗЕбилам ещё смешно, из моего окружения уже не смеются ...
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14.04.2021 16:10 Відповісти
Результатов нет потому, что нет работы.
Правительство должно разобраться, почему отсутствуют результаты работы Наблюдательного совета УЗ, - Омелян - Цензор.НЕТ 8888
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14.04.2021 16:09 Відповісти
Потому что они пид#р#сты, идиоты, кретины, шпана...Ну и т.д
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14.04.2021 16:11 Відповісти
Все элементарно, Ватсон - наблюдательный совет создавался не для того что бы были результаты. Это так же, как ты начинаешь покупать дорогие подарки любовнице, когда она угрожает рассказать все жене.
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14.04.2021 16:20 Відповісти
Лещенко доволен, значит "всьо путьом"
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14.04.2021 16:20 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!! МОЖНА ПРИВЯЗАТИ ДО СЕРЕДНЬОГО , ЩО не гірше і не краще привязки до мінімільного. Головне - привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.А максимальну кратність мають вирахувати фахівці.
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14.04.2021 16:27 Відповісти
У Наглядовій Раді Укрзалізниці, протирає штани бородата гнида Серуня Лещенко, який отримує щомісячно по 300 000 грн зарплати від держави.
Одне тільки питання - зарплата платиться ЗА РОБОТУ ?
Чекайте, а ДЕ Ж, ВЛАСНЕ, РОБОТА отого бородатого ган дона?
Вікна вагонів - не миються, паливо для техніки залізниці - на мізері, фінансовий стан Залізниці - катастрофічний,
Залізниця у глибоких збитках.
Ну, зате не Порошенко-«барига», так?
Правда, при тому «баризі», Залізниця була З ПРИБУТКАМИ, а у збитки її загнали чомусь «новиє маладиє ЧЄСТНИЄ ліца»… )
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14.04.2021 16:41 Відповісти
тебя забыли спросить. у тебя во всём был всегда Бальчун виноват.
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14.04.2021 17:30 Відповісти
Ну почему же отсутствуют. Вот уровень благосостояния представителей наб совета вполне выросло. А жд, та хер бы с ней, они на самолётах летают и на параходе плавают.. А если надо чот перевести то фурой и не меньше чем в вагон, т.е. Тонн под 60. А дороги убьют, тоже похер там другой наб совет харчуется.
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14.04.2021 20:37 Відповісти
 
 