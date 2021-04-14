РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11335 посетителей онлайн
Новости
705 4

Суд разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов на Житомирщине

Суд разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов на Житомирщине

Верховный суд разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов .

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 13 апреля поддержал ходатайство Департамента регионального развития Житомирской областной государственной администрации и разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов за счет средств ДФРР в текущем году на общую сумму более 180 млн грн.

Именно об этом ходатайстве Житомирской ОГА недавно сообщал OBOZREVATEL.

Такое решение позволит профильному департаменту параллельно с реализацией программы Президента "Большая стройка" в Житомирской области продолжать защищать интересы общин в судебных делах, инициированных несколькими недобросовестными подрядчиками.

"Спасибо судьям Кассационного хозяйственного суда за взвешенную государственную позицию. К сожалению, действия некоторых бывших подрядчиков администрации, которые выглядят хорошо скоординированными, привели к тому, что Житомирская ОГА едва не лишилась возможности опротестовать их иски на общую сумму более 40 млн грн", – прокомментировал ситуацию, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, счета Департамента регразвития из-за решения Ровенского Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда были заблокированы и ОГА была лишена возможности не только продолжать финансировать строительство дорог, садов, школ, бассейнов, но даже защищать свои законные интересы от ряда исков бывших подрядчиков, которые выполняли работы только "на бумаге".

Речь идет об исках ЧП "Прогресс-Строй" и ООО "Житомирский автодор". Ранее Житомирская облгосадминистрация разорвала с ними контракты на строительство сельских амбулаторий и эксплуатационное содержание дорог на территории области за ненадлежащее исполнение подрядчиками условий договоров.

По итогам внутреннего аудита Житомирской ОГА в 2018-2019 годах были обнаружены многочисленные нарушения в действиях чиновников, которые ранее отвечали за заключение контрактов, а также со стороны подрядчиков, которые пытались получить оплату за невыполненные работы – например, как сообщало Delo. ua , один из субподрядчиков по этому договору – ПКФ "Урарту" – при содействии экс-чиновников ОГА смог "освоить" 130 млн грн, предусмотренных на эксплуатационное содержание дорог в течение целого года, только за один месяц.

По этим обстоятельствам на основании обращения руководства Житомирской облгосадминистрации сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств.

Автор: 

Верховный Суд (1100) Житомирская область (1413)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какое-то гониво - государство через государство забирает у государства государственные деньги..
показать весь комментарий
14.04.2021 17:27 Ответить
компания фирташа за 50 млн грн купила месторождение титана в житомирской области и теперь ильменит как-то по дорогам нужно вывозить в крым...
как тут не разблокируешь...завод в крыму будет простаивать
а то воды не дают, сырья для заводов тоже
показать весь комментарий
14.04.2021 17:31 Ответить
Такое впечатление, что в Украине, законодательная, исполнительная и судебная власть, только и делают что сражаются друг с другом.
И единственной целью, которая их объединяет, это уничтожение Украины как государства...
показать весь комментарий
14.04.2021 17:36 Ответить
одни судьи закрывают, другие открывают. Потом наоборот. Но за все их "игры" платит не они. Они только получают бабки. И бабки не хилые. 10 000 долларов для судьи Вовка это нищенская "зарплата"
показать весь комментарий
14.04.2021 17:40 Ответить
 
 