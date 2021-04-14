Суд разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов на Житомирщине

Верховный суд разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов .

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 13 апреля поддержал ходатайство Департамента регионального развития Житомирской областной государственной администрации и разблокировал счета департамента, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов за счет средств ДФРР в текущем году на общую сумму более 180 млн грн.

Именно об этом ходатайстве Житомирской ОГА недавно сообщал OBOZREVATEL.

Такое решение позволит профильному департаменту параллельно с реализацией программы Президента "Большая стройка" в Житомирской области продолжать защищать интересы общин в судебных делах, инициированных несколькими недобросовестными подрядчиками.

"Спасибо судьям Кассационного хозяйственного суда за взвешенную государственную позицию. К сожалению, действия некоторых бывших подрядчиков администрации, которые выглядят хорошо скоординированными, привели к тому, что Житомирская ОГА едва не лишилась возможности опротестовать их иски на общую сумму более 40 млн грн", – прокомментировал ситуацию, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, счета Департамента регразвития из-за решения Ровенского Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда были заблокированы и ОГА была лишена возможности не только продолжать финансировать строительство дорог, садов, школ, бассейнов, но даже защищать свои законные интересы от ряда исков бывших подрядчиков, которые выполняли работы только "на бумаге".

Речь идет об исках ЧП "Прогресс-Строй" и ООО "Житомирский автодор". Ранее Житомирская облгосадминистрация разорвала с ними контракты на строительство сельских амбулаторий и эксплуатационное содержание дорог на территории области за ненадлежащее исполнение подрядчиками условий договоров.

По итогам внутреннего аудита Житомирской ОГА в 2018-2019 годах были обнаружены многочисленные нарушения в действиях чиновников, которые ранее отвечали за заключение контрактов, а также со стороны подрядчиков, которые пытались получить оплату за невыполненные работы – например, как сообщало Delo. ua , один из субподрядчиков по этому договору – ПКФ "Урарту" – при содействии экс-чиновников ОГА смог "освоить" 130 млн грн, предусмотренных на эксплуатационное содержание дорог в течение целого года, только за один месяц.

По этим обстоятельствам на основании обращения руководства Житомирской облгосадминистрации сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств.