Суд розблокував рахунки департаменту, який має забезпечувати фінансування інфраструктурних проєктів на Житомирщині

Верховний Суд розблокував рахунки департаменту, який має забезпечувати фінансування інфраструктурних проєктів.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду 13 квітня підтримав клопотання Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації і розблокував рахунки департаменту, який має забезпечувати фінансування інфраструктурних проєктів за рахунок коштів ДФРР у поточному році на загальну суму понад 180 млн грн.

Саме про це клопотання Житомирської ОДА нещодавно повідомляв OBOZREVATEL.

Таке рішення дозволить профільному департаменту паралельно з реалізацією програми Президента "Велике будівництво" в Житомирській області продовжувати захищати інтереси громад у судових справах, ініційованих кількома несумлінними підрядниками.

"Дякую суддям Касаційного господарського суду за виважену державницьку позицію. На жаль, дії деяких колишніх підрядників адміністрації, які видаються скоординованими, призвели до того, що Житомирська ОДА ледь не втратила можливість опротестувати їхні позови на загальну суму понад 40 млн грн", - прокоментував ситуацію, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, рахунки Департаменту регрозвитку через рішення Рівненського Північно-Західного апеляційного господарського суду були заблоковані й ОДА була позбавлена ​​можливості не тільки продовжувати фінансувати будівництво доріг, садочків, шкіл, басейнів, але навіть захищати свої законні інтереси від низки позовів колишніх підрядників, які виконували роботи лише "на папері".

Йдеться про позови ПП "Прогрес-Строй" і ТОВ "Житомирський автодор". Раніше Житомирська облдержадміністрація розірвала з ними контракти на будівництво сільських амбулаторій та експлуатаційне утримання доріг на території області за неналежне виконання підрядниками умов договорів.

За підсумками внутрішнього аудиту Житомирської ОДА в 2018-2019 роках були виявлені численні порушення в діях чиновників, які раніше відповідали за укладання контрактів, а також з боку підрядників, які намагалися отримати оплату за невиконані роботи - наприклад, як повідомляло Delo.ua, один із субпідрядників за цим договором - ВКФ "Урарту" - за сприяння ексчиновників ОДА зміг "освоїти" 130 млн грн, передбачених на експлуатаційне утримання доріг протягом цілого року, лише за один місяць.

За цих обставин на підставі звернення керівництва Житомирської обласної державної адміністрації нині тривають слідчі дії в межах кримінальних проваджень.