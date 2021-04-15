Сегодня в Нидерландах возобновляются слушания в деле о сбитом МН17

Окружной суд Гааги в четверг возобновляет предварительные слушания по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирского авиалайнера рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Слушания еще находятся на стадии оценки готовности дела к рассмотрению по сути, которое запланировано на 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что предметом обсуждения этого блока, который запланирован на два дня – 15 и 16 апреля, будет ход расследования, порученного следственному судье после того, как были частично удовлетворены запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Он единственный, кого представляют адвокаты. Непосредственно сами слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых – трех россиян и одного украинца – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

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Предыдущий блок судебных заседаний прошел 1 и 8 февраля, в ходе которого защита Пулатова огласила ходатайства, на которые потом отреагировало обвинение с последующим вынесением судом решения.

В частности, суд отклонил запрос предоставить эксперту российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей" возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17, однако посчитал уместным "оставить открытыми возможности для следственного судьи предоставить возможность для экспертов посетить реконструкцию для должного понимания отчета" характера повреждений воздушного судна.

Суд также отклонил ходатайство предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине. Вместе с тем следствию было поручено проверить, есть ли еще фото, которые можно предоставить защите Пулатова.

Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров, поручив, чтобы сам Пулатов самое позднее 22 февраля проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие с последующим использованием этих фрагментов для лингвистического исследования и проведения сравнительного голосового анализа.

Суд не принял никакого решения о проведении специальной инспекции во время посещения реконструкции сбитого самолета, так как посчитал, что это решение может принято только после того, как, основываясь на интервью следственного судьи с экспертами будет получено четкое понимание о разнице во мнениях о возможном месте запуска ракеты. Вместе с тем, суд уже поручил прокуратуре, если будет принято решение о таком посещении, начать организацию заранее. Предлагаемая дата для такого посещения возможна в период с 17 и 28 мая.

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Кроме того, суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров, об интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.