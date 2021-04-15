Польза вакцины от коронавируса Johnson & Johnson превышает риски, - заявление компании

Вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson являются безопасными и эффективными.

Об этом заявил доктор медицинских наук, заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник компании Пол Стоффельс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы по-прежнему верим в положительное соотношение пользы и риска нашей вакцины", - говорится в распространенном компанией заявлении Стоффельса.

Как сообщалось, независимая консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в среду отложила вынесение рекомендации о продолжении использования вакцины Johnson & Johnson.

В связи с этим Стоффельс сказал: "Мы ценим внимание консультативной группы и будем продолжать сотрудничать с медицинскими экспертами и глобальными органами здравоохранения, включая CDC, Управление по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирную организацию здравоохранения, поскольку мы работаем над продолжением вакцинации, чтобы положить конец глобальной пандемии".

По его словам, рекомендации CDC и FDA о приостановке использования вакцины были сделаны из "чрезмерной осторожности". Однако компания сама приняла решение отложить внедрение своей вакцины в Европе до получения результатов исследования причин возникновения в редких случаях тромбозов после вакцинации.

В заявлении говорится, что органы здравоохранения рекомендуют людям, получившим вакцину COVID-19 Johnson & Johnson, у которых в течение трех недель после вакцинации развилась сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах или одышка, обратиться к своему врачу.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек умер.