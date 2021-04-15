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Новости Коронавирус и карантин
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Польза вакцины от коронавируса Johnson & Johnson превышает риски, - заявление компании

Вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson являются безопасными и эффективными.

Об этом заявил доктор медицинских наук, заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник компании Пол Стоффельс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы по-прежнему верим в положительное соотношение пользы и риска нашей вакцины", - говорится в распространенном компанией заявлении Стоффельса.

Как сообщалось, независимая консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в среду отложила вынесение рекомендации о продолжении использования вакцины Johnson & Johnson.

В связи с этим Стоффельс сказал: "Мы ценим внимание консультативной группы и будем продолжать сотрудничать с медицинскими экспертами и глобальными органами здравоохранения, включая CDC, Управление по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам и Всемирную организацию здравоохранения, поскольку мы работаем над продолжением вакцинации, чтобы положить конец глобальной пандемии".

По его словам, рекомендации CDC и FDA о приостановке использования вакцины были сделаны из "чрезмерной осторожности". Однако компания сама приняла решение отложить внедрение своей вакцины в Европе до получения результатов исследования причин возникновения в редких случаях тромбозов после вакцинации.

В заявлении говорится, что органы здравоохранения рекомендуют людям, получившим вакцину COVID-19 Johnson & Johnson, у которых в течение трех недель после вакцинации развилась сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах или одышка, обратиться к своему врачу.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек умер.

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Компания Кацман&Кацман утверждает: ну и фигня этот Johnson & Johnson.
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15.04.2021 09:14 Ответить
им бы стиральными порошками заняться...
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15.04.2021 09:15 Ответить
Было бы странно, если бы представитель компании-изготовителя заявил обратное
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15.04.2021 09:28 Ответить
Какая-то интересная вакцина, действует избирательно. Полякам повезло

У США рекомендують призупинити використання вакцини від коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. У шістьох вакцинованих у США виявили рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

Про це https://twitter.com/US_FDA/status/1381925612743499778 повідомляє пресслужба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у Twitter.
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15.04.2021 09:41 Ответить
Ура! Всего лишь один из трёх умирает от вакцины!
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15.04.2021 09:49 Ответить
Бережіть своє здоров'я і не коліться більше спутніком
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15.04.2021 12:38 Ответить
То есть, нам предлагают сыграть в русскую рулетку?
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15.04.2021 09:58 Ответить
Это типа от ковида умерло 20 человек, а от вакцины 18. Польза очевидна.
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15.04.2021 11:08 Ответить
 
 