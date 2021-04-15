Мошенники рассылали поддельные письма с использованием клеветнической информации иммунолога госинститута Донского, – заявление производителя ИФА-систем

Неустановленные лица начали рассылать клиентам "Эквитестлаб" поддельные письма от имени государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины" (ИПАГ).

В сфальсифицированных сообщениях они пытались дискредитировать тест-системы ТМ EQUI на проведение ИФА для диагностики COVID-19 производства "Эквитетслаб". Рассылка писем велась с электронной почты: [email protected].

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

По информации производителя, институт ПАГ официально отрицает любое свое отношение к этим письмам и к их рассылке.

"...Письмо на которое Вы опираетесь является фальсифицированной подделкой, поэтому он и написан не на официальном бланке Института и подпись под ним не директора Института, а неизвестно чья. Письмо – фальшивка отправленная не с электронного адреса Института, а с электронного адреса нам неизвестного, но подобного к электронной почте ГУ "ИПАГ им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины", – сказано в ответе директора Института ПАГ, академика НАМНУ Юрия Антипкина на запрос компании.

По мнению "Эквитестлаб", кто-то методично пытается дискредитировать деловую репутацию производителя. В компании считают, что отправной точкой подобных информационных атак против нее стали "публичные безответственные заявления в СМИ иммунолога Лаборатории иммунологии ИПАГ Бориса Донского о том, что тест-системы ТМ EQUI якобы не соответствуют заявленным производителем "Эквитестлаб" показателям качества". Такую информацию Борис Донской как должностное лицо Института обнародовал в СМИ, утверждая, что он провел на базе Лаборатории сравнительное исследование продукции трех производителей.

Как подчеркивают в "Эквитестлаб", информация в письме мошенников один в один дублирует сказанное Борисом Донским против производителя.

При этом в компании ссылаются на официальный ответ института ПАГ журналистам о том, что госучреждение официально не делало на базе Лаборатории иммунологии таких исследований, а "...п. Донской Б.В. указанные исследования осуществил по собственной инициативе вне рабочего времени и за свой счет".

Ранее "Эквитетслаб" заявил о подаче иска в суд по поводу клеветы Бориса Донского, сделанной им от имени Института ПАГ. По информации компании, институт ИПАГ не предоставил на адвокатский запрос официальных документов, где были бы зафиксированы эти исследования. А также не сделал от своего имени публичных подтверждений или опровержений о том, проводились ли Лабораторией иммунологии исследования ИФА-наборов ТМ EQUI.

Компания считает, что "в действиях Бориса Донского усматривается конфликт интересов, ангажированность и злоупотребление служебным положением в интересах конкурентов с целью сознательной дискредитации "Эквитестлаб".

Также, как сообщил производитель, в Национальной полиции в городе Киеве уже осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту злоупотребления властью или служебным положением в связи с действиями Бориса Донского. Материалы мошеннической рассылки писем против компании "Эквитестлаб" дополнительно будут переданы следователям Нацполиции.

Украинский производитель "Эквитестлаб" специализируется на разработке и производстве медицинских изделий для диагностики in vitro под ТМ EQUI. В компании внедрена и сертифицирована система управления качеством в соответствии со стандартом ISO 13485, что обеспечивает соответствие ИФА-наборов требованиям Технического регламента относительно медицинских изделий для диагностики in vitro. Производитель имеет все необходимые сертификаты соответствия.

Компания поставляет продукцию в клинические диагностические лаборатории государственного и частного сектора. Надежность и высокое качество тест-систем для ИФА ТМ EQUI подтверждена ведущими специалистами отрасли лабораторной диагностики, о чем свидетельствуют положительные отзывы от них.