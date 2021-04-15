Продление льготного периода растаможки "евроблях" касается автомобилей, приобретенных до начала 2021 года, - "слуга народа" Кравчук

Человек, желающий растаможить машину, должен уплатить 8 500 тысяч грн штрафа за просрочку и собственно таможенный сбор.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Нардеп заявила, что продление льготного периода на растаможивание "евроблях" касается машин, приобретенных до 1 января 2021 года.

"Речь не идет о том, чтобы всем поставить ноль и простить. Человек, желающий растаможить машину, должен уплатить 8 500 тысяч грн штрафа за просрочку и собственно таможенный сбор. Если по действующему законодательству сбор составлял бы 2-3 тысячи евро, сейчас это будет около 800 евро. В любом случае это пополнение в бюджет", - отметила парламентарий.

По ее словам, далее рабочая группа будет работать над пакетом законопроектов, которые снизят ввозной налог на автомобили, бывшие в употреблении.

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