Продление льготного периода растаможки "евроблях" касается автомобилей, приобретенных до начала 2021 года, - "слуга народа" Кравчук
Человек, желающий растаможить машину, должен уплатить 8 500 тысяч грн штрафа за просрочку и собственно таможенный сбор.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Нардеп заявила, что продление льготного периода на растаможивание "евроблях" касается машин, приобретенных до 1 января 2021 года.
"Речь не идет о том, чтобы всем поставить ноль и простить. Человек, желающий растаможить машину, должен уплатить 8 500 тысяч грн штрафа за просрочку и собственно таможенный сбор. Если по действующему законодательству сбор составлял бы 2-3 тысячи евро, сейчас это будет около 800 евро. В любом случае это пополнение в бюджет", - отметила парламентарий.
По ее словам, далее рабочая группа будет работать над пакетом законопроектов, которые снизят ввозной налог на автомобили, бывшие в употреблении.
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Нарушил Закон Украины - плати меньше налогов и сборов.
А новий Сід тут і там коштує плюс-мінус однаково!
Конечно эти автомобили проверяются на вопрос безопасности движения и никто их автохламом не считает. Но наши же умники впереди планеты всей и критики тут также.
2.. Люди хочуть дешевих понтів і купляють на бляхах 3-4-літрові БМВ і Ауді, які жруть як не в себе і дорогі в ремонті. Ну і ганяють на цих тачках як дурні!
Так от, перших бляхерів я розумію, других - терпіти не можу!
- Як звуть твою собаку?
- Кішка.
- А кішку?
- Собака.
- А чому так складно?
- А щоб не плутатись.
не в бляхах справа ,а в мозгах
закон цей теж для дебілів так що не рви жопу ніхто по ньому не розмтнеться
можемо 100$ дати цій владі за постановку на облік і крапка
загнав машину з єс дав в бюджет 100$ за облік і крапка
Хтось проти?