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Продовження пільгового періоду розмитнення "євроблях" стосується автомобілів, придбаних до початку 2021 року, - "слуга народу" Кравчук

Продовження пільгового періоду розмитнення

Людина, яка бажає розмитнити машину, має сплатити 8 500 тисяч грн штрафу за прострочення і власне митний збір.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це в коментарі журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нардепка заявила, що продовження пільгового періоду на розмитнення "євроблях" стосується машин, придбаних до 1 січня 2021 року.

"Мова не про те, щоб всім поставити нуль і пробачити. Людина, що бажає розмитнити машину, має сплатити 8 500 тисяч грн штрафу за прострочення і власне митний збір. Якщо за чинним законодавством збір становив би 2-3 тисячі євро, зараз це буде близько 800 євро. У будь-якому випадку це поповнення в бюджет", - зазначила парламентарка.

За її словами, далі робоча група буде працювати над пакетом законопроєктів, які знизять ввізний податок на вживані автомобілі.

Читайте також: "Слуга народу" підтримає законопроєкт №4644-д про спрощене розмитнення "євроблях", - Гетманцев

Автор: 

розмитнення (192) євробляхи (303) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+6
верните мне деньги за растаможку!что это за шапито лбготный период и прочая х...яесли оно загнало авто на бляхах пусть растамаживает как все.где справедливость???
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15.04.2021 15:15 Відповісти
+6
Не так грустно, что моя корова сдохла, грустно, что у соседа корова жива, так ? Если растаможил втридорога, то пусть все другие тоже страдают, это твоя справедливость ?
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15.04.2021 15:21 Відповісти
+6
С нетерпением ждём пикетов евробляхеров, которые пригнали машины в этом году.
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15.04.2021 15:22 Відповісти
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От бляхеров, как и от алиментщиков, хрен чего дождешься, кроме нытья
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15.04.2021 15:12 Відповісти
Ты свои комменты почитай, мурло.
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15.04.2021 15:35 Відповісти
верните мне деньги за растаможку!что это за шапито лбготный период и прочая х...яесли оно загнало авто на бляхах пусть растамаживает как все.где справедливость???
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15.04.2021 15:15 Відповісти
Не так грустно, что моя корова сдохла, грустно, что у соседа корова жива, так ? Если растаможил втридорога, то пусть все другие тоже страдают, это твоя справедливость ?
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15.04.2021 15:21 Відповісти
ну так давай завтра я буду клянчить бензин по 2 грн тем кто нормально по ЗАКОНУ растаможил.а бляхерам растаможившим по льготам по 50.так что там про корову напишешь?ты согласен на такие условия?
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15.04.2021 15:34 Відповісти
Ты так грозно пишешь капсом ЗАКОН, но я напомню, что при совке бизнес был спекуляцией и за перепродажу по ЗАКОНУ садили. Предлагаешь, сейчас для справедливости, всех "бизнесменов-спекулянтов" пересадить
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15.04.2021 15:40 Відповісти
Огромная зеленая жаба живет в сердцах большинства украинцев
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15.04.2021 15:46 Відповісти
Ты ответь готов ли ты и все бляхеры на такие условия?
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15.04.2021 16:26 Відповісти
закон дибилами написан
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15.04.2021 15:48 Відповісти
Украл миллионы, или берешь взятки принося вред государству и честным людям - нулевая декларация.
Нарушил Закон Украины - плати меньше налогов и сборов.
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15.04.2021 15:28 Відповісти
спокойнее надо.....Президент пообещает и все Вам выплатят.....потом! Еще и имение вернут,которое большевики отобрали!
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15.04.2021 15:34 Відповісти
если тебя грабанули то пусть и других грабят?
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15.04.2021 17:10 Відповісти
С нетерпением ждём пикетов евробляхеров, которые пригнали машины в этом году.
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15.04.2021 15:22 Відповісти
Следующие накупят и попротестуют - е ище продлят!
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Так это же хорошо что они действительно не лохи!
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15.04.2021 15:49 Відповісти
Это не чесно.
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15.04.2021 15:25 Відповісти
Уже бляхари разбежались растамаживать свои ржавые корыта лишь потому что зебилы приймут закон. бляхарь - это не погоняло, это состояние души у туловища которое не хочет жить по закону и дело тут не в таможенных пошлинах.
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15.04.2021 15:28 Відповісти
У меня нет "евробляхи " и я хочу спросить почему ты говоришь "" свои ржавые корыта""" ? То что я вижу - пригоняют вполне приличные машины , лучше чем 95 % дерьма купленного здесь. Лично я уже не куплю хлам из нашего автосалона, по той простой причине что там одно дерьмо.
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15.04.2021 15:40 Відповісти
В статье идет речь о ************* бляхарях которые не хотят платить налоги и специально под них меняют законы унижая тех кто все заплатил. И тебя никто не заставляет покупат ржавый коптящий металлолом в Украине ты можешь отоварится в любой стране, которой захочешь
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15.04.2021 15:55 Відповісти
Чем меня унизили что другие оказались не лохами ?. Могу тебя уверить что МОИ машины тебе вряд ли по корману . Я могу только радоваться что есть люди не ведущиеся на развод олигархов.
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15.04.2021 16:01 Відповісти
Емм, ну я колись купив у автосалоні Кіа Сід СРДі універсал... Чим мій Кіа Сід з автосалону більше "дєрьмо", ніж такий самий Кіа Сід, пригнаний на бляхах??
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15.04.2021 16:03 Відповісти
За такие же деньги там ты можешь купить приличное авто. Без обид.
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15.04.2021 17:50 Відповісти
Ну немає смислу порівнювати нові і б/у авто... За ці гроші я і тут бу Каєн куплю)))

А новий Сід тут і там коштує плюс-мінус однаково!
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15.04.2021 18:13 Відповісти
если закон написан дибилами - то зачем по нему жить?)
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15.04.2021 15:47 Відповісти
Если в стране живут дебилы, то зачем им платить пенсии?
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15.04.2021 15:48 Відповісти
То есть ты считаешь что человек уплативший пенсионный сбор с зарплаты (прибыли) должен еще ДВА раза уплатить с покупки ?. Кстати я пенсионер.
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15.04.2021 15:52 Відповісти
Так если все ************** не будут платить налоги, то с чего платить пенсии и кормить солдат?
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15.04.2021 15:57 Відповісти
Есть налог с заработной платы для пенсий . Давай введем налог на тех кто ниже 190 см. Нам пенсионерам хреновато живется.
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15.04.2021 16:03 Відповісти
Кстати ты не ответил по поводу РЖАВЫХ КОРЫТ Обоснуй пожалуйста .
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15.04.2021 15:54 Відповісти
То что гонят бляхари и не хотят растамаживать - все это еврошлак, который в европе отдают почти нашару, поскольку там это не проходит техосмотр или сильно дорого становится ремонтировать. Я за дешевые бу машины, но налоги должны платить все, как и все машины должны отвечать хотя бы евро4, чтобы в городах в дальнейшем можно было дышать
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15.04.2021 16:03 Відповісти
в Европе дают специальный статус с упрощениями для автомобилей старше 30 лет. Это так называемые олдтаймеры. При этом ужесточают конечно же экологические требования к остальному автопарку, А почему спрашивается? А потому, что есть права человека, который хочет ездит например на автомобиле своей молодости.
Конечно эти автомобили проверяются на вопрос безопасности движения и никто их автохламом не считает. Но наши же умники впереди планеты всей и критики тут также.
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15.04.2021 17:18 Відповісти
В Японии " выбрасывают" авто старше 3 лет даже если оно не проехало и километра.
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15.04.2021 17:52 Відповісти
мало чего на другой планете выбрасывают.. ну и зараженные воды в океан тоже между прочим выбрасывают..
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15.04.2021 17:56 Відповісти
Выбрасывают я взял в кавычки. Могу расписать подробно процесс утилизации если оно вам надо.
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15.04.2021 18:01 Відповісти
Все относительно. Для меня мерс отстой , а кому-то -щастье.
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15.04.2021 18:03 Відповісти
царь..
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15.04.2021 18:04 Відповісти
Вообще читая что пишет народ про тех кто купил "евробляхи" я понимаю что 73 % никуда не делись. У меня две машины из автосалона и меня не душит жаба что кто то купил дешевле и оказался не лохом.
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15.04.2021 15:44 Відповісти
Розумієте, тут є дві площини. 1. Люди дійсно незаможні, купують бляху, бо на новішу машину грошей нема. Такі люди зазвичай беруть щось компактне - дизельні Гольфи, Фабії, Октавії, Мегани, Кліо і тд і тп. Ці тачки економічні і запчастини до них дешеві. І їздять такі люди зазвичай акуратно і обережно.

2.. Люди хочуть дешевих понтів і купляють на бляхах 3-4-літрові БМВ і Ауді, які жруть як не в себе і дорогі в ремонті. Ну і ганяють на цих тачках як дурні!

Так от, перших бляхерів я розумію, других - терпіти не можу!
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15.04.2021 16:08 Відповісти
Согласен
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15.04.2021 17:53 Відповісти
Бляхеры сознательно шли на нарушение закона, сначала купили машину и не собирались растаможивать по существующим законам. Пошли митинговать уже нарушив закон, и относиться к ним нужно было как к преступникам. А вот если бы митинговали, а потом купили машины это другое дело!
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15.04.2021 16:04 Відповісти
Вообще это очень гадко завидовать более умным людям. Это как если бы древний старик возмущался тому что сейчас можно Сралина хаять , а в его бытность за это садили. Люди не хотят жить по скотским законам и этому надо только радоваться.
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15.04.2021 16:08 Відповісти
Емм, до речі, про болєє умних - я не бачив на бляхах ІТ-шників чи професорів, докторів наук, вчених, письменників, режисерів і тд... Зате бачив на бляхах купу люмпенів у спортивних костюмах. Цікаво, чому б це?
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15.04.2021 16:10 Відповісти
Пффф, серед них багато тих, хто за мертвечука голосував. Знаю одного такого, спитала на свою голову, за кого він віддав свій голос, а зараз не можу на нього навіть подивитися, огидно одразу стає. До речі, проголосував за зажопів та звалив у Польщу зі своєю благовірною та лічінками.
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15.04.2021 16:17 Відповісти
А чому ж у Польщу, а не у кацапію?
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15.04.2021 16:19 Відповісти
Тому що падлюки хочуть жити ненормальним європейстьким життям, де є права та свободи.
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15.04.2021 16:56 Відповісти
Це у них така багатоходівочка, як в тому анекдоті:
- Як звуть твою собаку?

- Кішка.
- А кішку?

- Собака.
- А чому так складно?

- А щоб не плутатись.
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15.04.2021 16:59 Відповісти
Так у нас люмпена 98% и туда входит большая часть из перечисленных вами. Я на дачу частенько езжу в спортивном костюме и я из оставшихся 2%.
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15.04.2021 17:59 Відповісти
міняй методичку
не в бляхах справа ,а в мозгах
закон цей теж для дебілів так що не рви жопу ніхто по ньому не розмтнеться
можемо 100$ дати цій владі за постановку на облік і крапка
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15.04.2021 19:26 Відповісти
Виктор Сотник, только не надо называть хитрож...ых умными.
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15.04.2021 16:31 Відповісти
Может слово умные и не самое подходящее , но и ваш вариант еще хуже.
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15.04.2021 17:55 Відповісти
Депутат забыл сказать, что "Продление льготного периода растаможки "евроблях"" только планируется. А на данный час никакой растаможки "евроблях" НЕТ!!!!!!! Вернее можно растаможить уплатив штраф в размере 170 тысяч грн + все таможенные сборы (пошлина, акциз и НДС)
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15.04.2021 16:51 Відповісти
яка нах пільгова розтаможка...пішли нах уйобки зелені!!!
загнав машину з єс дав в бюджет 100$ за облік і крапка
Хтось проти?
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15.04.2021 19:21 Відповісти
 
 