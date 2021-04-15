Продовження пільгового періоду розмитнення "євроблях" стосується автомобілів, придбаних до початку 2021 року, - "слуга народу" Кравчук
Людина, яка бажає розмитнити машину, має сплатити 8 500 тисяч грн штрафу за прострочення і власне митний збір.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це в коментарі журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Нардепка заявила, що продовження пільгового періоду на розмитнення "євроблях" стосується машин, придбаних до 1 січня 2021 року.
"Мова не про те, щоб всім поставити нуль і пробачити. Людина, що бажає розмитнити машину, має сплатити 8 500 тисяч грн штрафу за прострочення і власне митний збір. Якщо за чинним законодавством збір становив би 2-3 тисячі євро, зараз це буде близько 800 євро. У будь-якому випадку це поповнення в бюджет", - зазначила парламентарка.
За її словами, далі робоча група буде працювати над пакетом законопроєктів, які знизять ввізний податок на вживані автомобілі.
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Нарушил Закон Украины - плати меньше налогов и сборов.
А новий Сід тут і там коштує плюс-мінус однаково!
Конечно эти автомобили проверяются на вопрос безопасности движения и никто их автохламом не считает. Но наши же умники впереди планеты всей и критики тут также.
2.. Люди хочуть дешевих понтів і купляють на бляхах 3-4-літрові БМВ і Ауді, які жруть як не в себе і дорогі в ремонті. Ну і ганяють на цих тачках як дурні!
Так от, перших бляхерів я розумію, других - терпіти не можу!
- Як звуть твою собаку?
- Кішка.
- А кішку?
- Собака.
- А чому так складно?
- А щоб не плутатись.
не в бляхах справа ,а в мозгах
закон цей теж для дебілів так що не рви жопу ніхто по ньому не розмтнеться
можемо 100$ дати цій владі за постановку на облік і крапка
загнав машину з єс дав в бюджет 100$ за облік і крапка
Хтось проти?