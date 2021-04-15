Продовження пільгового періоду розмитнення "євроблях" стосується автомобілів, придбаних до початку 2021 року, - "слуга народу" Кравчук

Людина, яка бажає розмитнити машину, має сплатити 8 500 тисяч грн штрафу за прострочення і власне митний збір.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це в коментарі журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нардепка заявила, що продовження пільгового періоду на розмитнення "євроблях" стосується машин, придбаних до 1 січня 2021 року.

"Мова не про те, щоб всім поставити нуль і пробачити. Людина, що бажає розмитнити машину, має сплатити 8 500 тисяч грн штрафу за прострочення і власне митний збір. Якщо за чинним законодавством збір становив би 2-3 тисячі євро, зараз це буде близько 800 євро. У будь-якому випадку це поповнення в бюджет", - зазначила парламентарка.

За її словами, далі робоча група буде працювати над пакетом законопроєктів, які знизять ввізний податок на вживані автомобілі.

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