УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6408 відвідувачів онлайн
Новини
4 210 23

"Слуга народу" підтримає законопроєкт №4644-д про спрощене розмитнення "євроблях", - Гетманцев

"Слуга народу" підтримає законопроєкт №4644-д "Про внесення змін до Митного кодексу України про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розумію важливість цього законопроєкту, розумію його комплексність, я буду, безумовно, підтримувати цей закон, і фракція теж його підтримає", - сказав Гетманцев журналістам у четвер у Києві.

Народний депутат уточнив, що вирішивши підтримати цей законопроєкт, пішов "на важкий для нього компроміс", попри те, що "виступав проти будь-яких компромісів з євробляхерами".

За словами народного депутата, довелося піти на такий компроміс, щоб надати останню можливість людям розмитнити автомобілі на єврономерах, які вони ввезли в Україну до 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс

Як повідомлялося, останніми питаннями на позачерговому сьогоднішньому засіданні Верховна Рада розгляне проєкти законів про тимчасове спрощення митного оформлення та оподаткування "євроблях" (законопроєкти №4643-д і 4644-д).

Автор: 

авто (6234) розмитнення (192) євробляхи (303) Гетманцев Данило (902) Слуга народу (2820)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Придурки упростите всю растоможку, а не только для рахитов на еврохламе !
показати весь коментар
15.04.2021 12:55 Відповісти
+9
Пускай везут, всё лучше чем кацапские Жигули
показати весь коментар
15.04.2021 12:55 Відповісти
+6
А почему временно,все автомобили должны ввозиться в Украину без уплаты диких пошлин,исключением должна быть только путинская засрашка.
показати весь коментар
15.04.2021 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну всьо. Тепер всі на відпочинок в Буковель.
показати весь коментар
15.04.2021 12:49 Відповісти
А скільки часу треба щоб порахувати два лярда гривень налом?Звісно тут не до відпочинку))
показати весь коментар
15.04.2021 12:57 Відповісти
еще больше хлама навезут
показати весь коментар
15.04.2021 12:51 Відповісти
Там последняя отсрочка растаможки.
Потом всё будет очень строго.
показати весь коментар
15.04.2021 12:52 Відповісти
Пускай везут, всё лучше чем кацапские Жигули
показати весь коментар
15.04.2021 12:55 Відповісти
Наконец-то можно спокойно проехать на Ладе свинарчуковской сборки, а не на этих долбанных еврогейских корытах с надписью BMW
показати весь коментар
15.04.2021 12:57 Відповісти
russian asshole, what model of bmw do you have?
показати весь коментар
15.04.2021 13:10 Відповісти
У меня третий меган эстейт с трафиковским турбодизелем. А ты покажи свою писанину учителю труда, который учил вас английскому в задроченской сельской школе. Ему должно стать стыдно и он сделает тебе скидку на прочистку карбюратора твоей замечательной ваз2105 цвета корида
показати весь коментар
15.04.2021 13:20 Відповісти
не обижайся на проктолога
показати весь коментар
15.04.2021 18:08 Відповісти
Это ты про машино комплекты УАЗ и ВАЗ которые собирают на заводах олигархов и продаются как украинские авто ?
показати весь коментар
15.04.2021 13:56 Відповісти
Проблема не в последней возможности для растаможки. Проблема в том что большинство качающих права, вообще не хотят растамаживать. Потому что они купили крутые тачки из Европы на одолженную 1000 евро и на растаможку денег нет, да и жалко за этот хлам еще что то платить.
показати весь коментар
15.04.2021 12:54 Відповісти
Придурки упростите всю растоможку, а не только для рахитов на еврохламе !
показати весь коментар
15.04.2021 12:55 Відповісти
А почему временно,все автомобили должны ввозиться в Украину без уплаты диких пошлин,исключением должна быть только путинская засрашка.
показати весь коментар
15.04.2021 12:56 Відповісти
До тех пор пока у нас не начнут выпускать свои автомобили
показати весь коментар
15.04.2021 13:05 Відповісти
Ждём украинскую Теслу, а пока покупаем автомусор сборки заводов патриота Украинского автопрома Васадзе
показати весь коментар
15.04.2021 14:00 Відповісти
іпатєкі, упращенная растаможка блях, шуфріч галасавал за Рашистскій флот - КРІВОРОГУЛЬСКІЙ РОГ ПОППУЛІСТСКОГО ІЗАБІЛІЯ!
показати весь коментар
15.04.2021 13:03 Відповісти
Если ты платишь налоги в стране где клоуны у власти - значит ты лох. Не верите? Почитайте новость выше.
показати весь коментар
15.04.2021 13:09 Відповісти
А иньересно чьи это автовозы с бляхами прут а? Не наших ли слуг?
показати весь коментар
15.04.2021 13:44 Відповісти
А ті хто раніше заплатила за ввіз авто в 10 разів більше виявилися лохами? Чому раз і на завжди не зробити адекватним ввіз авто для всіх, а не лише для тих, хто ввіз до 2021 року?
показати весь коментар
15.04.2021 13:53 Відповісти
Такие месседжи - признак жлобства и недалекого ума. Я носил ведрами воду из реки всю жизнь и дети мои пусть носят. Водопровод им не нужОн, получается.
показати весь коментар
15.04.2021 14:04 Відповісти
Не так грустно, что моя корова сдохла, грустно, что у соседа корова жива, так ? Если растаможил втридорога, то пусть все другие тоже страдают
показати весь коментар
15.04.2021 14:05 Відповісти
Не решение проблемы в целом для всех, а только кусочки какие то и то временные. Что за детский сад какой то? Клоуны!
Возьмите уже за основу законодательство Польши хотя бы, если своего ума не хватает.
показати весь коментар
15.04.2021 14:02 Відповісти
Менеджеры автоВАЗа напряглись и психуют!)))
показати весь коментар
15.04.2021 14:21 Відповісти
 
 