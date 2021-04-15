"Слуга народу" підтримає законопроєкт №4644-д про спрощене розмитнення "євроблях", - Гетманцев

"Слуга народу" підтримає законопроєкт №4644-д "Про внесення змін до Митного кодексу України про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розумію важливість цього законопроєкту, розумію його комплексність, я буду, безумовно, підтримувати цей закон, і фракція теж його підтримає", - сказав Гетманцев журналістам у четвер у Києві.

Народний депутат уточнив, що вирішивши підтримати цей законопроєкт, пішов "на важкий для нього компроміс", попри те, що "виступав проти будь-яких компромісів з євробляхерами".

За словами народного депутата, довелося піти на такий компроміс, щоб надати останню можливість людям розмитнити автомобілі на єврономерах, які вони ввезли в Україну до 2021 року.

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Як повідомлялося, останніми питаннями на позачерговому сьогоднішньому засіданні Верховна Рада розгляне проєкти законів про тимчасове спрощення митного оформлення та оподаткування "євроблях" (законопроєкти №4643-д і 4644-д).