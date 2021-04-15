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"Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д об упрощенной растаможке "евроблях", - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понимаю важность этого законопроекта, понимаю его комплексность, я буду, безусловно, поддерживать этот закон, и фракция тоже его поддержит", - сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве.

Народный депутат уточнил, что решив поддержать данный законопроект, пошел "на трудный для него компромисс", несмотря на то, что "выступал против каких-либо компромиссов с евробляхерами".

По словам народного депутата, пришлось пойти на такой компромисс, чтобы предоставить последнюю возможность людям растаможить автомобили на еврономерах, которые они ввезли в Украину до 2021 года.

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Как сообщалось, последними вопросами на внеочередном сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит проекты законов о временном упрощении таможенного оформления и налогообложения "евроблях" (законопроекты №4643-д и 4644-д).

Автор: 

авто (4220) растаможка (178) евробляхи (206) Гетманцев Даниил (410) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+12
Придурки упростите всю растоможку, а не только для рахитов на еврохламе !
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15.04.2021 12:55 Ответить
+9
Пускай везут, всё лучше чем кацапские Жигули
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15.04.2021 12:55 Ответить
+6
А почему временно,все автомобили должны ввозиться в Украину без уплаты диких пошлин,исключением должна быть только путинская засрашка.
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15.04.2021 12:56 Ответить
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Ну всьо. Тепер всі на відпочинок в Буковель.
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15.04.2021 12:49 Ответить
А скільки часу треба щоб порахувати два лярда гривень налом?Звісно тут не до відпочинку))
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15.04.2021 12:57 Ответить
еще больше хлама навезут
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15.04.2021 12:51 Ответить
Там последняя отсрочка растаможки.
Потом всё будет очень строго.
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15.04.2021 12:52 Ответить
Пускай везут, всё лучше чем кацапские Жигули
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15.04.2021 12:55 Ответить
Наконец-то можно спокойно проехать на Ладе свинарчуковской сборки, а не на этих долбанных еврогейских корытах с надписью BMW
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15.04.2021 12:57 Ответить
russian asshole, what model of bmw do you have?
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15.04.2021 13:10 Ответить
У меня третий меган эстейт с трафиковским турбодизелем. А ты покажи свою писанину учителю труда, который учил вас английскому в задроченской сельской школе. Ему должно стать стыдно и он сделает тебе скидку на прочистку карбюратора твоей замечательной ваз2105 цвета корида
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15.04.2021 13:20 Ответить
не обижайся на проктолога
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15.04.2021 18:08 Ответить
Это ты про машино комплекты УАЗ и ВАЗ которые собирают на заводах олигархов и продаются как украинские авто ?
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15.04.2021 13:56 Ответить
Проблема не в последней возможности для растаможки. Проблема в том что большинство качающих права, вообще не хотят растамаживать. Потому что они купили крутые тачки из Европы на одолженную 1000 евро и на растаможку денег нет, да и жалко за этот хлам еще что то платить.
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15.04.2021 12:54 Ответить
Придурки упростите всю растоможку, а не только для рахитов на еврохламе !
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15.04.2021 12:55 Ответить
А почему временно,все автомобили должны ввозиться в Украину без уплаты диких пошлин,исключением должна быть только путинская засрашка.
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15.04.2021 12:56 Ответить
До тех пор пока у нас не начнут выпускать свои автомобили
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15.04.2021 13:05 Ответить
Ждём украинскую Теслу, а пока покупаем автомусор сборки заводов патриота Украинского автопрома Васадзе
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15.04.2021 14:00 Ответить
іпатєкі, упращенная растаможка блях, шуфріч галасавал за Рашистскій флот - КРІВОРОГУЛЬСКІЙ РОГ ПОППУЛІСТСКОГО ІЗАБІЛІЯ!
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15.04.2021 13:03 Ответить
Если ты платишь налоги в стране где клоуны у власти - значит ты лох. Не верите? Почитайте новость выше.
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15.04.2021 13:09 Ответить
А иньересно чьи это автовозы с бляхами прут а? Не наших ли слуг?
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15.04.2021 13:44 Ответить
А ті хто раніше заплатила за ввіз авто в 10 разів більше виявилися лохами? Чому раз і на завжди не зробити адекватним ввіз авто для всіх, а не лише для тих, хто ввіз до 2021 року?
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15.04.2021 13:53 Ответить
Такие месседжи - признак жлобства и недалекого ума. Я носил ведрами воду из реки всю жизнь и дети мои пусть носят. Водопровод им не нужОн, получается.
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15.04.2021 14:04 Ответить
Не так грустно, что моя корова сдохла, грустно, что у соседа корова жива, так ? Если растаможил втридорога, то пусть все другие тоже страдают
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15.04.2021 14:05 Ответить
Не решение проблемы в целом для всех, а только кусочки какие то и то временные. Что за детский сад какой то? Клоуны!
Возьмите уже за основу законодательство Польши хотя бы, если своего ума не хватает.
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15.04.2021 14:02 Ответить
Менеджеры автоВАЗа напряглись и психуют!)))
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15.04.2021 14:21 Ответить
 
 