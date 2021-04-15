"Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д об упрощенной растаможке "евроблях", - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" поддержит законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понимаю важность этого законопроекта, понимаю его комплексность, я буду, безусловно, поддерживать этот закон, и фракция тоже его поддержит", - сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве.

Народный депутат уточнил, что решив поддержать данный законопроект, пошел "на трудный для него компромисс", несмотря на то, что "выступал против каких-либо компромиссов с евробляхерами".

По словам народного депутата, пришлось пойти на такой компромисс, чтобы предоставить последнюю возможность людям растаможить автомобили на еврономерах, которые они ввезли в Украину до 2021 года.

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Как сообщалось, последними вопросами на внеочередном сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит проекты законов о временном упрощении таможенного оформления и налогообложения "евроблях" (законопроекты №4643-д и 4644-д).