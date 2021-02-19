Зеленский о льготной растаможке "евроблях": Это разумный компромисс
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Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, предусматривающих льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой - защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное - позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", - отметил Зеленский.
Принятые в четверг парламентом за основу законопроекты предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.
"Формула растаможки не зависит от стоимости машины, не учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для 2/3 случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенных после 1995 года, соответствующие экологическим стандартам не ниже Евро-2. Растаможен может быть один автомобиль одной категории на одного человека (например, один легковой автомобиль, одни грузовой и один прицеп). Этим механизмом растаможки смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев, отмечается в сообщении.
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Понабирал быдлоту вот и вышел результат. Одних сатанинских залов игровых в Украине при правлении парашенка и юрки-алкаша развелось за 10000+ залов. Оно тупое не знало? ЗНАЛО. При этом был ЗАКОН.
Еще свинарчуки. В три свинных рыла воровали у армии, а народ между тем платил и платит военный сбор. А пецьо-свинорылый гарчит "Йа восстановил армию" Чем? Хреном лысым который ты положил зо своего руцкага слепого траста?
При свинорылом КАЛОмойша вывел миллиарды баксов из привата, при гавнокомандующем НИЧЕГО не расследовали, в том числе и майдан.
Что твой жидяра вальцман сделал? НИЧЕГО - только вред
Тепер дісталися до державної фіскальної системи.
Відтепер! Свідомі, законослухняні, орієнтовані на ЄС платники податків платять повні суми податків та зборів, а лояльні до клоуна тітушки платять мізер!
Мы в дерьме, пусть и дети наши в нем будут? Если батя умный, он обрадуется, что его дети и внуки заплатят налогов меньше.
При таком подходе, у нас не было бы автомобилей в принципе. Все на лошадях ездили бы в 21 веке. А чё, мои предки ездили на лошадях и я должен ездить.
Все наши соседи платят за растаможку меньше Украины! Даже в Уйлостане и то меньше!
Удивительно, что находятся еще люди, которые против меньше платить налоги.
ИНАЧЕ ТЫ ПРОСТО ЗВЕЗДИШЬ. 😄😅😆🤣😂😝😛
Поэтому, налог на авто из за границы вообще не должен существовать.
Кстати, где нибудь в Дании, Болгарии, итд.. не собирается никаких автомобилей, однако у них авто дешевле чем в Украине, где так же не собирается никаких авто... Почему, так?
Потому, что там цивилизованнные страны в ЕС а в Украине разводят лохов, заставляя переплачивать за авто через разстаможку.
Лохи это те кто зная, что его разводят с растаможкой, тем не менее платят воровскому государству заоблачные налоги.
А если, например, государство постановит всем гражданам повесится, то все лохи пойдут вешаться, а умные нет.
ПРОДОЛЖАЙ. 😄😆😅🤣😂😝😛
Скоро в Украине вобще рабочих мест не останется с политикой нулевых пошлин. За что вы будете завозить импорт в Украину если в Украине никаких денег не заработать?
И от куда возьмутся деньги в пенсионном фонде,в дорожном фонде,в армии ина образование если в украине закроются все производства и свернутся рабочие места? Украина становится просто сырьевой колонией и свалкой для ненужных Европе старых автомобилей
Сейчас уровень средней пенсии в Украине это уровень содержания одной собаки в приюте для животных в Стокгольме или Амстердаме...
Сколько бы простые люди не платили налогов, жизнь в Украине всегда будет нищенской для простых людей, потому, что страна - воровская и не предназначенная для жизни простых добропорядочных граждан.
Украина для кучки олигархов а не для жизни обычных людей.
Тогда ещё евроблях небыло и в помине.
Чушь несёте в массы.
Два купили в Украине,новые,в салоне,два-привезли и растаможили.
Переплатили зверски,конечно.
Но я не брызгаю слюной и ненавистью на тех,кто добился снижения растаможки,а радуюсь за них .И за себя,что в будущем(наши авто не вечные) мы сможем купить хорошее авто и растаможить недорого.Благодаря тому,что кто то добился.
И про налоги знаю,вся семья платит,не нужно мне обьяснять на пальцах
Но я еще бываю и в других странах,кроме Украины,И знаю,что почем.
И вижу,что для большинства украинцев машина -это роскошь.Это неправильно.И те,кто делает невозможным покупку недорогого авто для простого трудяги-сами живут на широкую ногу и в троллейбусах не ездят.А вы их защищаете.Смешно.
И там должна быть нищета, по вашему.
Но всё наоборот. В Европе люди живут в десяток раз лучше чем в Украине именно потому, что они умные и не дают государству в виде кучки зажравшихся чиновников и олигархов, грабить себя.
Так, что не прикидывайтесь дурачком. Налоги нужны и даже возможно растаможка на авто нужна.
Но растаможка должна быть подьёмной для большинства граждан.
И если уровень зарплат в Украине 0 низкий то и растаможка должна быть низкой.
Как например в Грузии, там растаможка до 400 евро... И всё нормально, всё хорошо там.
В Украине одни из самых высоких налогов в мире!!!
О том, что налоги нужно ПЛАТИТЬ, визжат те кто их не платит, это чинуши присосавшиеся к бюджету!!
Гулять так гулять. Всеравно ЗЕ знает что к концу его каденции от Украины и госинститутов ничего не останется.
Олигархи не платят налогов,так пусть и простые граждане тоже не платят. Анархия-мать порядка.
Только одно но Зеля и Беня когда Украина исчезнет-они поедут жить в Италию и Швейцарию. А Куда денутся миллионы простых Украинцев. Не тому народу досталась такая хорошая территория. Глупому народу она досталась и это хорошо видно по тому КОГО этот народ выбирал в Президенты. Особенно последнего президента
Я тоже хочу купить авто с Европы, почему я должен платить больше???