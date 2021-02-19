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Зеленський (17459) розмитнення (156) євробляхи (192)

Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс

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Зеленський про пільгове розмитнення

Президент Володимир Зеленський підтримує ухвалення Верховною Радою в першому читанні змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цей законопроект є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне – дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", – зазначив Зеленський.

Ухвалені у четвер парламентом за основу законопроєкти пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами.

"Формула розмитнення не залежить від вартості автівки, до уваги береться її вік, об’єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для 2/3 випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", – зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2. Може бути розмитнене одне авто однієї категорії на одну людину (наприклад, одне легкове, одне вантажне, один причеп). Цим механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тис. автовласників, зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк
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Топ коментарі
+39
Злостный неплательщик налогов для неплательщиков налогов. Не платите и будет вам счастье! А все нормальные -- лохи.
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18.02.2021 19:39
+39
Зеленский о льготной растаможке "евроблях": Это разумный компромисс - Цензор.НЕТ 5784
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18.02.2021 19:42
+31
Платили по закону получается дураки!?
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18.02.2021 19:40
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Твой парашник пролетел из-за ТУПОГО бездействия. Между бухлом хоть 1 раз в неделю мог хоть что-то сделать.
Понабирал быдлоту вот и вышел результат. Одних сатанинских залов игровых в Украине при правлении парашенка и юрки-алкаша развелось за 10000+ залов. Оно тупое не знало? ЗНАЛО. При этом был ЗАКОН.
Еще свинарчуки. В три свинных рыла воровали у армии, а народ между тем платил и платит военный сбор. А пецьо-свинорылый гарчит "Йа восстановил армию" Чем? Хреном лысым который ты положил зо своего руцкага слепого траста?
При свинорылом КАЛОмойша вывел миллиарды баксов из привата, при гавнокомандующем НИЧЕГО не расследовали, в том числе и майдан.
Что твой жидяра вальцман сделал? НИЧЕГО - только вред
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19.02.2021 10:34 Відповісти
Порошенко никогда не был моим кумиром, но и так о нём говорить не правильно, он во многом человек системы, да , но как и все мы ...
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19.02.2021 11:06 Відповісти
Беня зі своїм зеленим бордельєро послідовно, цинічно, зсередини, знищуює всі державні інституції. Вони вже майже знищили армію, поліцію, суди, прокуратуру.
Тепер дісталися до державної фіскальної системи.
Відтепер! Свідомі, законослухняні, орієнтовані на ЄС платники податків платять повні суми податків та зборів, а лояльні до клоуна тітушки платять мізер!
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18.02.2021 21:28 Відповісти
фекалоколыван
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18.02.2021 21:31 Відповісти
А остальные сосут? Кидалово чистой воды
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18.02.2021 21:34 Відповісти
У меня батя в сентябре растаможился за 5100баксов и каково это сейчас?
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18.02.2021 21:40 Відповісти
Ты долго будешь держаться за прошлое на радость олигархической Системе?
Мы в дерьме, пусть и дети наши в нем будут? Если батя умный, он обрадуется, что его дети и внуки заплатят налогов меньше.
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18.02.2021 21:47 Відповісти
все равно тупо это, ты сегодня плати по полной, а сосед который ездил пару лет на бляхе и потешался тем что ему даже не приходят штрафы за повешение скорости сейчас на коне
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18.02.2021 21:59 Відповісти
Тупо жить завистью, а не смотреть вперед, чтобы всем было хорошо.
При таком подходе, у нас не было бы автомобилей в принципе. Все на лошадях ездили бы в 21 веке. А чё, мои предки ездили на лошадях и я должен ездить.
Все наши соседи платят за растаможку меньше Украины! Даже в Уйлостане и то меньше!
Удивительно, что находятся еще люди, которые против меньше платить налоги.
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18.02.2021 22:11 Відповісти
Моральные уроды хотят чтобы и у соседа карова сдохла, ага. Ани порадуются.
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19.02.2021 08:04 Відповісти
А в тебе зараз є варіанти платити за розмитнення меньше? Цей закон тільки для авто які були ввезені до кінця 2020 року, де тут бл@ть смотрєть впєрьод?
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19.02.2021 08:25 Відповісти
СЕРОЖА, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗАПЛАТИ ЗА СОСЕДА. 😆😅🤣😂☺😛😝
ИНАЧЕ ТЫ ПРОСТО ЗВЕЗДИШЬ. 😄😅😆🤣😂😝😛
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19.02.2021 08:33 Відповісти
Откройте сайт любого автосалона моаквы и Киева. Выберите одну модель автомобиля и сравните цену. Я взял рено логан. В Киеве цена 367000грн. такая же машина в москве 595000руб (соответственно 13107$ в Киеве против 7933$ в москве. Кто-то мне может объяснить чем мы хуже московитов что мы переплачиваем почти в двое?
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18.02.2021 21:41 Відповісти
Потому что он у них собирается... но налоги на авто у нас высокие, согласен. Но они высокие не только на машины и это не значит что нужно искать возможность их не платить.
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18.02.2021 21:49 Відповісти
собственного автопрома в Украине нет и не будет...
Поэтому, налог на авто из за границы вообще не должен существовать.
Кстати, где нибудь в Дании, Болгарии, итд.. не собирается никаких автомобилей, однако у них авто дешевле чем в Украине, где так же не собирается никаких авто... Почему, так?
Потому, что там цивилизованнные страны в ЕС а в Украине разводят лохов, заставляя переплачивать за авто через разстаможку.
Лохи это те кто зная, что его разводят с растаможкой, тем не менее платят воровскому государству заоблачные налоги.
А если, например, государство постановит всем гражданам повесится, то все лохи пойдут вешаться, а умные нет.
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18.02.2021 21:57 Відповісти
_Йой! А автопром может и возникнуть - если украинцы вернут себе свою страну и Украина будет руководствоваться интересами народа, а не кучки бандолигархов.
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18.02.2021 22:07 Відповісти
А что мешало рукожопым все эти годы сделать машину? грузин то ездил не на своих скотовозах, которые клепал, а на мерсе. Надо его было посадить на СВОЮ машину, при этом каждый день давать новую, вышедшую с конвеера. чтоб он жирной сракой понял какой кал производит. 10+ дет им мало было? Не могут дураки склепать - нечего мучить десятки миллионов. Не нужно делать искуственный спрос на деу-свинарники. Это жестяная банка
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19.02.2021 10:38 Відповісти
Да я разве спорю? Нет.
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19.02.2021 10:46 Відповісти
Ну вот щас Васадзе запускает конвеер с рено, и всё будет дешёво.
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18.02.2021 22:12 Відповісти
Всё очень просто - открывай завод логан в стране и цена будет такая же. Что собственно и делает сейчас Васадзе.
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18.02.2021 22:05 Відповісти
Украинцы не могут как европейцы купить доступное авто, они должны ждать когда придёт Васадзе и разрешит им купить логан. В Европу идём однако !
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19.02.2021 00:00 Відповісти
какое авто, в стране война идёт, а ему авто. Сиди на опе ровно.
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19.02.2021 08:54 Відповісти
Вы волонтёр ? На каких фронтах воевали ?
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20.02.2021 03:02 Відповісти
Тю, а шо, будете волать шо вайны нет?
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20.02.2021 06:52 Відповісти
У ТЕБЯ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЛОГИН. 😄😆🥰🤣😂😝😛
ПРОДОЛЖАЙ. 😄😆😅🤣😂😝😛
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19.02.2021 08:36 Відповісти
Больной, вы забыли закинуться колёсами.
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19.02.2021 08:52 Відповісти
Тихо ты, не кричи, а то санитаров разбудишь.
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19.02.2021 13:24 Відповісти
Потому-что Россия не ввозит к себе еврометаллолом и ввоз металлолома из Японии тоже приклыла жесткими налогами. И еще сделали льготы иностранному инвестору Рено-Ниссан которые надалили выпуск своих автомобилей в России. И это правильный подход.
Скоро в Украине вобще рабочих мест не останется с политикой нулевых пошлин. За что вы будете завозить импорт в Украину если в Украине никаких денег не заработать?
И от куда возьмутся деньги в пенсионном фонде,в дорожном фонде,в армии ина образование если в украине закроются все производства и свернутся рабочие места? Украина становится просто сырьевой колонией и свалкой для ненужных Европе старых автомобилей
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18.02.2021 23:55 Відповісти
Да прекратите тут за гроши ВАСАДЗЕ агитацию делать 😀😀😀
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19.02.2021 00:30 Відповісти
васадзе это кто? собственник? Проблемы васадзе, учитывая его дела в прошлом и ведение бизнеса, граждан не должны волновать.
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19.02.2021 03:07 Відповісти
Вы в адеквате? Стройте заводы, предприятия, создавайте условия для малого бизнеса - создавайте рабочие места и берите налоги с прибыли на образование армию и пенсии. Какого хера вы берете налоги с заработанных гражданами денег? С которых налоги уже уплачены! Какого лешего вы залезаете в карманы нищих сограждан? А дорожный фонд в горючке - это если у вас что то с памятью.
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19.02.2021 03:04 Відповісти
Сначала объясни когда я покупаю машину причем здесь налог в пенсионный фонд, если при получении заработной платы я его уже раз заплатил, т.е. двойное налогообложение??? Второй вопрос акцизный сбор при растаможке, автомобиль подакцизный товар? Оглянись вокруг у всех соседних стран авто можно купить в 3 раза дешевле чем у нас, мы как куба только в Европе.
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19.02.2021 13:19 Відповісти
у нас авто купляють в основном те кто не платит налоги, сидит то на упрощенке то нулевые декларации, вот и пенсионный поэтому.
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19.02.2021 14:52 Відповісти
Статист от Бога, красава! Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс - Цензор.НЕТ 1219 Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс - Цензор.НЕТ 1219
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20.02.2021 06:39 Відповісти
В таком случае умные люди должны понимать что уходя от оплаты налогов, даже высоких они не в праве требовать хорошей жизни для себя и своих детей. Не имеют права требовать от чиновников не брать взятки и т.д. То есть, я и такие же как я перестанем платить налоги с бизнеса государству, не буду покупать машины тут а завезём бляхи. Интересно что скажут умные люди когда их родителям нечем будет платить пенсии?
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18.02.2021 22:11 Відповісти
А сейчас, когда платятся все драконовские растаможки на авто, пенсия - нормальная?
Сейчас уровень средней пенсии в Украине это уровень содержания одной собаки в приюте для животных в Стокгольме или Амстердаме...
Сколько бы простые люди не платили налогов, жизнь в Украине всегда будет нищенской для простых людей, потому, что страна - воровская и не предназначенная для жизни простых добропорядочных граждан.
Украина для кучки олигархов а не для жизни обычных людей.
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18.02.2021 22:25 Відповісти
Пенсия низкая,а без налогов-ее совсем не будет. Как и не будет денег платить учителям и медикам. Вы своих детей из Украины уже вывезли-раз для вас главнее навезти сюда ржавого хлама нежели будущее страны?
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18.02.2021 23:56 Відповісти
Пусть ВАСАДЗЕ и платит налоги , а то его освободили , а он без растаможки завозит российское дерьмо в Украину
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19.02.2021 00:32 Відповісти
Да я не против:пусть ваша Зекоманда сделает так. Я против того чтобы в Украину завозили металлолом без растаможки и который только травит здоровье граждан. Завозите евро4 и выше в хорошем техсостоянии и платите нормальные налоги. ПС автомобиль в ЕС дешевле 5 тыс евро в принципе не может быть в нормальном техсостоянии
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19.02.2021 17:34 Відповісти
А бабушки получающие мизерную пенсию,с времён СССР тоже уходили от уплаты налогов?
Тогда ещё евроблях небыло и в помине.
Чушь несёте в массы.
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19.02.2021 04:23 Відповісти
А при чем тут бабушки времён СССР? Они какие то особенные и заслуживают лучшую пенсию чем бабушки, которые вышли на пенсию уже в Украине??? Речь вообще то не об этом. А о том что люди считающие что они умные и думают о бабушках, поступают так что бы у этих бабушек не было нормальных пенсий виня во всем чиновников и государство.
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19.02.2021 07:39 Відповісти
ТАБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ - ЧУШЬ НЕСЁШЬ В МАССЫ. 😆😅😂😝😛
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19.02.2021 08:40 Відповісти
К сожалению для масс чушь все что не совпадает с их точкой зрения, даже то что нельзя голосовать за клоуна эти массы посчитали чушью.
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19.02.2021 09:13 Відповісти
+ 100 %
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19.02.2021 14:48 Відповісти
У меня в семье 4 авто
Два купили в Украине,новые,в салоне,два-привезли и растаможили.
Переплатили зверски,конечно.
Но я не брызгаю слюной и ненавистью на тех,кто добился снижения растаможки,а радуюсь за них .И за себя,что в будущем(наши авто не вечные) мы сможем купить хорошее авто и растаможить недорого.Благодаря тому,что кто то добился.
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18.02.2021 22:18 Відповісти
100% теперь Вы сможете купить машины и кошке и собаке, никто в обиде не останется.
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18.02.2021 22:33 Відповісти
Такие как вы выбрали сказочника -Зеленского. Я очень жалею что в начальных школах Украины не преподают основы экономики . Может тогда люди-бы знали что государство не может выполнять даже элементарные свои функции без налоговых сборов.Может давайте все налоги отменим-и жизнь в украине станет полностью. Налог на ржавые автомобили для личного пользования-это правильный налог,ведь это те вещи без которых можно обойтись. Незаменимые вещи,например лекарства которые не производятся в Украине-они должны быть без налогов
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19.02.2021 00:00 Відповісти
Вы - троль ВАСАДЗЕ
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19.02.2021 00:32 Відповісти
Дамочка, есть такое понятие как «социальная ответственность» но оно не ведомо большинству людей в Украине. Они предпочитают винить во всех своих бедах кого угодно, чиновников, депутатов и т.д. но только не себя.
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19.02.2021 08:05 Відповісти
С чего вы мне вдруг приписываете выбор Зеленского.Я сериалы не смотрю
И про налоги знаю,вся семья платит,не нужно мне обьяснять на пальцах
Но я еще бываю и в других странах,кроме Украины,И знаю,что почем.
И вижу,что для большинства украинцев машина -это роскошь.Это неправильно.И те,кто делает невозможным покупку недорогого авто для простого трудяги-сами живут на широкую ногу и в троллейбусах не ездят.А вы их защищаете.Смешно.
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19.02.2021 22:01 Відповісти
зеля-чьмо.
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18.02.2021 22:27 Відповісти
А я и не писал что они нормальные, я писал о том что если все станут умными, то и их нечем будет выплачивать. И перед тем как требовать от кого то высоких зарплат нужно себе задать вопрос - а что ты для этого сделал? Как говорил классик: «Разруха в головах!»
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18.02.2021 22:30 Відповісти
Значит в Европе все дураки, раз не платят никаких растаможек на авто, по вашей логике...
И там должна быть нищета, по вашему.
Но всё наоборот. В Европе люди живут в десяток раз лучше чем в Украине именно потому, что они умные и не дают государству в виде кучки зажравшихся чиновников и олигархов, грабить себя.
Так, что не прикидывайтесь дурачком. Налоги нужны и даже возможно растаможка на авто нужна.
Но растаможка должна быть подьёмной для большинства граждан.
И если уровень зарплат в Украине 0 низкий то и растаможка должна быть низкой.
Как например в Грузии, там растаможка до 400 евро... И всё нормально, всё хорошо там.
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18.02.2021 22:38 Відповісти
Вы совершенно не хотите вникать в то что я пишу... Вы где то прочитали что я против низких налогов на авто? Я писал про то что нужно платить налоги а не считать себя умнее других. А если чем то не доволен искать возможность менять законодательство а не мутить схемы с бляхами. Бляхи это зло, хотя бы потому что они не несут никакой ответственности на дороге, в случае чего, бросил машину и ты его не найдешь...
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18.02.2021 22:45 Відповісти
В европе тот автомотлох даже не сможет пройти ТО,в Европе его никто не купит поскольку чинить его намного дороже чем купить новое авто. В Европе совсем другая ситуация и им нет смысла делать высокие налоги на регистрацию автомотлоха-это никак не угрожает ни их госбюджету ни автомобильной отрасли. Сравнивать ЕС и Украину-это за гранью. Украине не может даже ТО ЧЕСТНЫЙ ввести чтобы по дорогам не ездили явно-убитые авто
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19.02.2021 00:03 Відповісти
Да Вы в Европе и не были никогда , хватит тут с методички ВАСАДЗЕ писать
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19.02.2021 00:33 Відповісти
успокойся словакия не европа а путинский лепрозорий
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19.02.2021 14:55 Відповісти
Весь сегодняшний движ евроблядей был организован банковой с целью убрать с повестки дня годовщину трагедии на Евромайдане. Ведь кто-то может объяснить почему сегодня небыло преЗЕрватива на Аллее Небесной Сотни, которая находится в 2 минутах хотьбы от банковой?! А теперь по порядку: за два года правления зеПитора расследование по убийствах Евромайдановцев не продвинуло ни на шаг, год назад зеленое чмо лично обменял убийц Евромайдановцев на всяких таксистов и наркоманов из лугандона и вишенка на торте: мусор куровавший незаконное преследование Евромайдановцев - теперь правая рука зеленского. так что зеленский - это и есть реванш антимайдана! А с евробляхами, вас *******. Дешевых тачек не будет.
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18.02.2021 22:37 Відповісти
Значить, ще не все пропало. Значить будемо робити ще одну революцію. Нажаль зараз у західних регіонах мало лишилось людей для революції. Вони вже самі виїхли у ЄС. Недочекалися коли він тут буде.
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19.02.2021 12:33 Відповісти
Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс - Цензор.НЕТ 9612 Робить нову революцію ?! Для кого і з ким ?! Із 73 %. Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс - Цензор.НЕТ 9495
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19.02.2021 14:45 Відповісти
Це уступка нахабним аферистам, заради рейтинху...
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19.02.2021 00:24 Відповісти
Люто плюсую +++++.
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19.02.2021 14:42 Відповісти
Нужно убрать ндс, пенсионный и пошлину!!!
В Украине одни из самых высоких налогов в мире!!!
О том, что налоги нужно ПЛАТИТЬ, визжат те кто их не платит, это чинуши присосавшиеся к бюджету!!
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19.02.2021 08:18 Відповісти
ну і добре. хто захоче той купить і розмитнить. все одно вже електрички майже не їздять, а нам якось треба молоко та яєчка до міста возити. Але і добре що не їздять електрички, бо то згорять, бо когось на переїзді зіб'ють. наши пращури і без них добре жили.
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19.02.2021 10:23 Відповісти
да и вообще зачем строить дома - пещеры куда круче, чтоят тысячелетия, не то что дома- их чинить надо раз в 10 лет...
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Не пересмикуй. Якщо нам так простіше,як державі, то що тут поганого? Ці всі електричкі були розараховані щоб возити рабів на совкові заводи. А зараз ми ббіля своєї землі пораємося. У нас є і ті що скуповують продукти, але іноді хочеться просто до міста поїхати. Зараз так той ХМельницький розвкитнув. Відразу бачишь Мегаполіс! А Вінниця нашого Гетьмана та Премьєра - просто диво.
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19.02.2021 10:56 Відповісти
а потом вводится техосмотр и эти машины изымаются.
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19.02.2021 10:26 Відповісти
В мороз утром на улицах ******** почти нет, не могут запустить свои развалюхи🤣
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19.02.2021 10:45 Відповісти
там в основном дизельный хлам на последнем вздохе
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19.02.2021 14:56 Відповісти
интересно, а чего молчат автотрейдеры?)) еще немного и завозить новые машины станет совершенно бесперспективно, их нужно будет выдавать за подержанные)))
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19.02.2021 10:53 Відповісти
Пора уже Зеленым сделать закон разрешающий гражданам не платить за услуги ЖКХ.
Гулять так гулять. Всеравно ЗЕ знает что к концу его каденции от Украины и госинститутов ничего не останется.
Олигархи не платят налогов,так пусть и простые граждане тоже не платят. Анархия-мать порядка.
Только одно но Зеля и Беня когда Украина исчезнет-они поедут жить в Италию и Швейцарию. А Куда денутся миллионы простых Украинцев. Не тому народу досталась такая хорошая территория. Глупому народу она досталась и это хорошо видно по тому КОГО этот народ выбирал в Президенты. Особенно последнего президента
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19.02.2021 11:19 Відповісти
Дурні повинні страждати. Або як говорив Жиглов (В.С. Висоцький), що ПОКАРАННЯ БЕЗ ВИНИ НЕ БУВАЄ !
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19.02.2021 14:39 Відповісти
Что Зеленский обосрался перед хаосом Евробляхеров!! Слабак, без яиц!!...Не зря с тобой никто из Европы и США не хочет иметь дело!!...
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19.02.2021 13:13 Відповісти
Что Зеленский обосрался перед хаосом Евробляхеров!! Слабак, без яиц!!...Не зря с тобой никто из Европы и США не хочет иметь дело!!...
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19.02.2021 13:14 Відповісти
Кто-нибудь обратил внимание на то, что в прошлом году наибольшее количество проданных - купленных на вторичном рынке "Ланосов"? Значит, есть спрос на такие автомобили по средней цене $3000. Кому-то невыгодно выпускать в Украине автомобили такого класса не дороже $5000 - 7000.
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19.02.2021 13:15 Відповісти
По традиции такие законы уже в оконцовке президентства принимаются но ничего уже не спасают. Агония.
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19.02.2021 13:20 Відповісти
Ну чи не суки ?! СУКИ !!!
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19.02.2021 14:35 Відповісти
Да я не против:пусть ваша Зекоманда сделает так. Я против того чтобы в Украину завозили металлолом без растаможки и который только травит здоровье граждан. Завозите евро4 и выше в хорошем техсостоянии и платите нормальные налоги. ПС автомобиль в ЕС дешевле 5 тыс евро в принципе не может быть в нормальном техсостоянии
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19.02.2021 17:36 Відповісти
Почему кто-то должен платить меньше, а кто-то больше???
Я тоже хочу купить авто с Европы, почему я должен платить больше???
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19.02.2021 20:38 Відповісти
Сделаете разтаможку одинакову для всех, почему кто то очень хитрожопый должен платить меньше!!!
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19.02.2021 20:40 Відповісти
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