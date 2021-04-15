Постковидный синдром - серьезная проблема. Сейчас этому не придают глобального значения, - врач-пульмонолог Цимбота
Постковидный синдром является серьезной проблемой. Он существенно повлияет на всех, кто переболел, потому что постковидный синдром характеризируется еще более тяжелым течением, чем сама болезнь.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.
"В Украине очень много больных обращаются с такими проблемы к врачам. Даже те, кто переболел в легкой форме, достаточно долго выходят из этого постковидного периода. Не говоря о тяжелых формах", - подчеркивает она.
Она предположила, что возможно, врачи сейчас не придают этому глобального значения, потому что этот вопрос не рассматривается комплексно, пациенты просто идут к профильным специалистам, учитывая конкретную проблему.
"Скажем, у человека возникли проблемы с сердцем, он приходит к кардиологу. С диабетом идут к эндокринологу", - сказала Цимбота.
"К тому же, сейчас все больницы работают преимущественно на ковид, и у них нет времени заняться именно вопросами постковидного синдрома. Знаю по себе. Я спасаю людей от ковида, поэтому времени на постковидных пациентов не хватает. Но я ими тоже занимаюсь. Потому что мы их здесь вытаскиваем, как их потом оставить?" - отмечает врач.
"Но повторюсь: этот вопрос очень важен для государства. И чтобы его решить, надо должным образом построить систему здравоохранения", - добавила она.
Цимбота также отметила, что Украине следует равняться на Израиль в вопросе противодействия пандемии.
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Хха! Пусть лучше Израиль на нас поровняется: как Ковид-ными деньгами дороги мастить да карманы набивать! Научим!!!
ФАНТАСТИКА ЦЕ ТАКЕ ДІЛО ЯКЕ ЛЕГКО ЗАПАМ ЯТОВУЄТЬСЯ І НЕРЕАЛЬНО
ПОТІМ ВИТРАВИТИ З ГОЛОВИ
особливо мені подобається коли ЗМІ говорять - "Навіть здорова людина може бути переносчиком "короновірусу"".
А я питаю :
- А ЯКА Ж ВОНА ТОДІ В С*АКУ ЗДОРОВА, ЯКЩО Є ПЕРЕНОСЧИКОМ ВІРУСУ ?
Не пищи мені х*рню різну у відповідь на мій перший пост як що мізки виключив.
А то що віруси грипу повітряно крапельним путем передється людям то фігня )
хвора може, запам ятай це на все життя.
Товстунам, курцям, наркоманам та іншому генетичному непотребу?
Людям з міцним імунітетом щиро похер на цей смішний вірус. Я перехворів у надзвичайно легкій формі.
Вот именно иммунитет при этой болезни, и убивает (цитокиновый шторм, тромбы). При коронавирусе иммунитет частенько пытаются вырубить ослабляющими препаратами.
Якщо відповідь неадекватна, то це хворий організм.
ложусь в два, встаю в четыре, а усталость никак не проходит
вот такой подлый вирус