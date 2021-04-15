Постковидный синдром - серьезная проблема. Сейчас этому не придают глобального значения, - врач-пульмонолог Цимбота

Постковидный синдром является серьезной проблемой. Он существенно повлияет на всех, кто переболел, потому что постковидный синдром характеризируется еще более тяжелым течением, чем сама болезнь.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.

"В Украине очень много больных обращаются с такими проблемы к врачам. Даже те, кто переболел в легкой форме, достаточно долго выходят из этого постковидного периода. Не говоря о тяжелых формах", - подчеркивает она.

Она предположила, что возможно, врачи сейчас не придают этому глобального значения, потому что этот вопрос не рассматривается комплексно, пациенты просто идут к профильным специалистам, учитывая конкретную проблему.

"Скажем, у человека возникли проблемы с сердцем, он приходит к кардиологу. С диабетом идут к эндокринологу", - сказала Цимбота.

"К тому же, сейчас все больницы работают преимущественно на ковид, и у них нет времени заняться именно вопросами постковидного синдрома. Знаю по себе. Я спасаю людей от ковида, поэтому времени на постковидных пациентов не хватает. Но я ими тоже занимаюсь. Потому что мы их здесь вытаскиваем, как их потом оставить?" - отмечает врач.

"Но повторюсь: этот вопрос очень важен для государства. И чтобы его решить, надо должным образом построить систему здравоохранения", - добавила она.

Цимбота также отметила, что Украине следует равняться на Израиль в вопросе противодействия пандемии.