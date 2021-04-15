РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7192 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 488 50

Постковидный синдром - серьезная проблема. Сейчас этому не придают глобального значения, - врач-пульмонолог Цимбота

Постковидный синдром - серьезная проблема. Сейчас этому не придают глобального значения, - врач-пульмонолог Цимбота

Постковидный синдром является серьезной проблемой. Он существенно повлияет на всех, кто переболел, потому что постковидный синдром характеризируется еще более тяжелым течением, чем сама болезнь.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала координатор COVID-центра КНП "Закарпатская областная клиническая больница им. Новака", внештатный пульмонолог Закарпатской области Оксана Цимбота.

"В Украине очень много больных обращаются с такими проблемы к врачам. Даже те, кто переболел в легкой форме, достаточно долго выходят из этого постковидного периода. Не говоря о тяжелых формах", - подчеркивает она.

Она предположила, что возможно, врачи сейчас не придают этому глобального значения, потому что этот вопрос не рассматривается комплексно, пациенты просто идут к профильным специалистам, учитывая конкретную проблему.

"Скажем, у человека возникли проблемы с сердцем, он приходит к кардиологу. С диабетом идут к эндокринологу", - сказала Цимбота.

"К тому же, сейчас все больницы работают преимущественно на ковид, и у них нет времени заняться именно вопросами постковидного синдрома. Знаю по себе. Я спасаю людей от ковида, поэтому времени на постковидных пациентов не хватает. Но я ими тоже занимаюсь. Потому что мы их здесь вытаскиваем, как их потом оставить?" - отмечает врач.

"Но повторюсь: этот вопрос очень важен для государства. И чтобы его решить, надо должным образом построить систему здравоохранения", - добавила она.

Цимбота также отметила, что Украине следует равняться на Израиль в вопросе противодействия пандемии. 

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Знайшли золоту жилу лікарі з політиками....
показать весь комментарий
15.04.2021 15:44 Ответить
+5
Дадада, стопудова, бегите быстрей вакцинировацца и намордники не снимайте ни при каких условиях.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:48 Ответить
+3
100%... постковидный синдром паскудная штука... сам проверил...с месяц ещё думаешь что вот вот кони двинешь..
показать весь комментарий
15.04.2021 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100%... постковидный синдром паскудная штука... сам проверил...с месяц ещё думаешь что вот вот кони двинешь..
показать весь комментарий
15.04.2021 15:42 Ответить
И шо? Двинул?
показать весь комментарий
15.04.2021 15:44 Ответить
как видишь...
показать весь комментарий
15.04.2021 15:46 Ответить
И как там?
показать весь комментарий
15.04.2021 15:52 Ответить
как в БОжественной комедии))
показать весь комментарий
15.04.2021 15:54 Ответить
Дадада, стопудова, бегите быстрей вакцинировацца и намордники не снимайте ни при каких условиях.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:48 Ответить
да мне уже пофигу)))
показать весь комментарий
15.04.2021 15:49 Ответить
Да и мне то тоже. Только достало это постоянное нагнетание - боюсь травма от этого побольше будет.
показать весь комментарий
15.04.2021 15:58 Ответить
Довбойоб.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:11 Ответить
Знайшли золоту жилу лікарі з політиками....
показать весь комментарий
15.04.2021 15:44 Ответить
вообще -то философ -любитель мудрости (греч.) Смени ник!
показать весь комментарий
15.04.2021 16:37 Ответить
Дратує?)
показать весь комментарий
15.04.2021 18:57 Ответить
"...Цимбота также отметила, что Украине следует равняться на Израиль в вопросе противодействия пандемии. Источник: https://censor.net/ru/n3259940..."
Хха! Пусть лучше Израиль на нас поровняется: как Ковид-ными деньгами дороги мастить да карманы набивать! Научим!!!
показать весь комментарий
15.04.2021 15:47 Ответить
Звідки вони цю позаштатну Цимботу витягнули? Щось забагато її сьогодні. Новий боєц ковідного фронту. А де сучий пес степанов з псом ляшком ділися? Щось не має від них екстренних новин. У відпустку на Багами полетіли?
показать весь комментарий
15.04.2021 15:56 Ответить
мене 4місяці перло...стомлюваність, задишка(є досі, але по божеськи), проблеми з пам*ятю, роздратованність...то останні 2 хош в мозку стало світліше
показать весь комментарий
15.04.2021 15:59 Ответить
Заходиш в коментарі щось розумне послухати по темі, а читаєш одних дурнів яким потрібен окремий чат де вони будуть змагатися хто тупіший.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:19 Ответить
поздравляю, ты победил во всех номинациях!
показать весь комментарий
15.04.2021 16:47 Ответить
Постковидный синдром является серьезной проблемой. Он существенно повлияет на всех, кто переболел, потому что постковидный синдром характеризируется еще более тяжелым течением, чем сама болезнь. Источник: https://censor.net/ru/n3259940

ФАНТАСТИКА ЦЕ ТАКЕ ДІЛО ЯКЕ ЛЕГКО ЗАПАМ ЯТОВУЄТЬСЯ І НЕРЕАЛЬНО
ПОТІМ ВИТРАВИТИ З ГОЛОВИ Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота - Цензор.НЕТ 4248
особливо мені подобається коли ЗМІ говорять - "Навіть здорова людина може бути переносчиком "короновірусу"".
А я питаю :

- А ЯКА Ж ВОНА ТОДІ В С*АКУ ЗДОРОВА, ЯКЩО Є ПЕРЕНОСЧИКОМ ВІРУСУ ? Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота - Цензор.НЕТ 4248
показать весь комментарий
15.04.2021 16:22 Ответить
Мне семейный так и заыявил.. Вы можете и не болеть, но переносить - ОБЯЗАНЫ... ахахахах=)))
показать весь комментарий
15.04.2021 16:26 Ответить
Поэтому если заболевшие не находятся на изоляции - ждите сюрпризов=))
показать весь комментарий
15.04.2021 16:56 Ответить
Мозок включи, це ж елементарно. Ти можеш поручкатися з хворим на ковід і потім зі здоровим. При цьому тому здоровому ти можеш передати вірус і він захворіє, а ти - ні.
показать весь комментарий
15.04.2021 16:34 Ответить
Ти дебіл? Як то кажуть по "опрєдєлєнію" заражений не може вважатись здоровою людиною...
показать весь комментарий
15.04.2021 18:02 Ответить
Сам ти дебіл. Перечитай, що я тобі писав тільки тепер спробуй з вкюченим мозком.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:06 Ответить
Ти б свій мозок не виключав на холостих...
Не пищи мені х*рню різну у відповідь на мій перший пост як що мізки виключив.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:09 Ответить
Якщо ти ще в школі не усвідомив, що на немитих руках людина може переносити заразу, не будучи сама хворою, то ти доволі рідкісний дебіл.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:45 Ответить
Ти ще більш відморожений ніж я думав... Но то таке, деякі з часом роблять висновки.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:37 Ответить
Так, деякі з часом роблять висновки, але причина необхідності здоровим людям мити руки так і залишилася для тебе таємницею.
показать весь комментарий
15.04.2021 22:46 Ответить
Ну так ти мабуть прорив зробив у науці - люди хворіють "короновірусом" тому що мало миють руки.
А то що віруси грипу повітряно крапельним путем передється людям то фігня )
показать весь комментарий
15.04.2021 22:53 Ответить
Коли ти підростеш, є невеликий шанс, що ти зрозумієш, що тут мова йшла про випадок, коли здорова людина може бути переносником вірусу. А повітряно-крапельним шляхом віруси розповсюджують захворівші.
показать весь комментарий
15.04.2021 23:05 Ответить
Пора підрости друже тобі - здорова людина не може бути переносчиком хвороби,
хвора може, запам ятай це на все життя.
показать весь комментарий
16.04.2021 21:57 Ответить
Я не збираюся запам"ятовувати твої помилки.
показать весь комментарий
16.04.2021 22:42 Ответить
Це до питання що переносник хвороби здоровим вважатись не може ні як і ніколи ...
показать весь комментарий
17.04.2021 20:47 Ответить
На поверхні шкіри або на одязі навіть здорові люди можуь переносити збудників хвороб.
показать весь комментарий
17.04.2021 21:10 Ответить
А, он как ...Тоді раджу не тертись об одежу і шкіру іншої людини.
показать весь комментарий
17.04.2021 21:14 Ответить
То бачиш, навіть здорові люди можуть переносити збудників хвороб.
показать весь комментарий
17.04.2021 21:51 Ответить
Брєд не пиши
показать весь комментарий
18.04.2021 15:04 Ответить
2 раза на больничном из-за этой фигни.. Последствия - ревматоидные боли, довольно сильные, после определенных нагрузок, и проблемы с дыханием в вечерние часы
показать весь комментарий
15.04.2021 16:25 Ответить
Если есть постковидный, значит должен быть и доковидный синдром. И течение его просто ужасное! Ковида еще не было, а больной умер от рака, или инфаркта с инсультом! А мог бы и ковидом заболеть!
показать весь комментарий
15.04.2021 16:52 Ответить
Та посмеёшься ещё.. Когда кислорода не будет хватать, на хи-хи пробивает)))
показать весь комментарий
15.04.2021 16:57 Ответить
Кому не буде вистачати?
Товстунам, курцям, наркоманам та іншому генетичному непотребу?
Людям з міцним імунітетом щиро похер на цей смішний вірус. Я перехворів у надзвичайно легкій формі.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:22 Ответить
Людям з міцним імунітетом щиро похер на цей смішний вірус

Вот именно иммунитет при этой болезни, и убивает (цитокиновый шторм, тромбы). При коронавирусе иммунитет частенько пытаются вырубить ослабляющими препаратами.
показать весь комментарий
17.04.2021 21:04 Ответить
Нормальний організм сам регулює свою імунну відповідь.
Якщо відповідь неадекватна, то це хворий організм.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:04 Ответить
Ковідні сектанти тотально **@нуті.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:18 Ответить
У меня после легкой формы ковида, без температуры и кашля даже, появилась сильная сухость слизистых во всем организме, больше всего в дыхательных путях и во рту. Год уже не проходит. За последние три месяца добавилось жжение во рту и горло утром сухое, как бумага. Лечила желудок, щитовидку, стоматит - все до одного места.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:02 Ответить
У меня вообще после трех ковидов ничо не было. Подставные коронопсихозные шкрябают тут
показать весь комментарий
15.04.2021 18:24 Ответить
хто ця людина?
показать весь комментарий
15.04.2021 20:40 Ответить
совкова система не спроможна сама реформуватися це вже доведенно......а з питаннями уваги до пацієнта це завжди була проблема.....клерки від медицини це жахливе явище!!!!
показать весь комментарий
15.04.2021 21:30 Ответить
у меня после ковида постоянная усталость

ложусь в два, встаю в четыре, а усталость никак не проходит
вот такой подлый вирус
показать весь комментарий
15.04.2021 22:36 Ответить
 
 