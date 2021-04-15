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Новини Коронавірус і карантин
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Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота

Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота

Постковідний синдром є серйозною проблемою. Він істотно вплине на всіх, хто перехворів, тому що постковідний синдром характеризується ще більш важким перебігом, ніж сама хвороба.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координаторка COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатна пульмонологиня Закарпатської області Оксана Цімбота.

"В Україні дуже багато хворих звертаються з такими проблеми до лікарів. Навіть ті, хто перехворів у легкій формі, досить довго виходять з цього постковідного періоду. Не кажучи про важкі форми", - підкреслює вона.

Вона припустила, що можливо, лікарі зараз не надають цьому глобального значення, бо це питання не розглядається комплексно, пацієнти просто йдуть до профільних фахівців, з огляду на конкретну проблему.

"Скажімо, у людини виникли проблеми з серцем, вона приходить до кардіолога. З діабетом йдуть до ендокринолога", - сказала Цімбота.

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"До того ж, зараз всі лікарні працюють переважно на ковід, і у них немає часу зайнятися саме питаннями постковідного синдрому. Знаю по собі. Я рятую людей від ковіду, тому часу на постковідних пацієнтів не вистачає. Але я ними теж займаюся. Тому що ми їх тут витягуємо, як їх потім залишити?" - зазначає лікар.

"Але повторюся: це питання дуже важливе для держави. І щоб його вирішити, треба належним чином побудувати систему охорони здоров'я", - додала вона.

Цімбота також зазначила, що Україні варто рівнятися на Ізраїль в питанні протидії пандемії.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Знайшли золоту жилу лікарі з політиками....
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15.04.2021 15:44 Відповісти
+5
Дадада, стопудова, бегите быстрей вакцинировацца и намордники не снимайте ни при каких условиях.
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15.04.2021 15:48 Відповісти
+3
100%... постковидный синдром паскудная штука... сам проверил...с месяц ещё думаешь что вот вот кони двинешь..
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15.04.2021 15:42 Відповісти
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100%... постковидный синдром паскудная штука... сам проверил...с месяц ещё думаешь что вот вот кони двинешь..
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15.04.2021 15:42 Відповісти
И шо? Двинул?
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15.04.2021 15:44 Відповісти
как видишь...
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15.04.2021 15:46 Відповісти
И как там?
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15.04.2021 15:52 Відповісти
как в БОжественной комедии))
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15.04.2021 15:54 Відповісти
Дадада, стопудова, бегите быстрей вакцинировацца и намордники не снимайте ни при каких условиях.
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15.04.2021 15:48 Відповісти
да мне уже пофигу)))
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15.04.2021 15:49 Відповісти
Да и мне то тоже. Только достало это постоянное нагнетание - боюсь травма от этого побольше будет.
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15.04.2021 15:58 Відповісти
Довбойоб.
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15.04.2021 23:11 Відповісти
Знайшли золоту жилу лікарі з політиками....
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15.04.2021 15:44 Відповісти
вообще -то философ -любитель мудрости (греч.) Смени ник!
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15.04.2021 16:37 Відповісти
Дратує?)
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15.04.2021 18:57 Відповісти
"...Цимбота также отметила, что Украине следует равняться на Израиль в вопросе противодействия пандемии. Источник: https://censor.net/ru/n3259940..."
Хха! Пусть лучше Израиль на нас поровняется: как Ковид-ными деньгами дороги мастить да карманы набивать! Научим!!!
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15.04.2021 15:47 Відповісти
Звідки вони цю позаштатну Цимботу витягнули? Щось забагато її сьогодні. Новий боєц ковідного фронту. А де сучий пес степанов з псом ляшком ділися? Щось не має від них екстренних новин. У відпустку на Багами полетіли?
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15.04.2021 15:56 Відповісти
мене 4місяці перло...стомлюваність, задишка(є досі, але по божеськи), проблеми з пам*ятю, роздратованність...то останні 2 хош в мозку стало світліше
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15.04.2021 15:59 Відповісти
Заходиш в коментарі щось розумне послухати по темі, а читаєш одних дурнів яким потрібен окремий чат де вони будуть змагатися хто тупіший.
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15.04.2021 16:19 Відповісти
поздравляю, ты победил во всех номинациях!
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15.04.2021 16:47 Відповісти
Постковидный синдром является серьезной проблемой. Он существенно повлияет на всех, кто переболел, потому что постковидный синдром характеризируется еще более тяжелым течением, чем сама болезнь. Источник: https://censor.net/ru/n3259940

ФАНТАСТИКА ЦЕ ТАКЕ ДІЛО ЯКЕ ЛЕГКО ЗАПАМ ЯТОВУЄТЬСЯ І НЕРЕАЛЬНО
ПОТІМ ВИТРАВИТИ З ГОЛОВИ Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота - Цензор.НЕТ 4248
особливо мені подобається коли ЗМІ говорять - "Навіть здорова людина може бути переносчиком "короновірусу"".
А я питаю :

- А ЯКА Ж ВОНА ТОДІ В С*АКУ ЗДОРОВА, ЯКЩО Є ПЕРЕНОСЧИКОМ ВІРУСУ ? Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота - Цензор.НЕТ 4248
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15.04.2021 16:22 Відповісти
Мне семейный так и заыявил.. Вы можете и не болеть, но переносить - ОБЯЗАНЫ... ахахахах=)))
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15.04.2021 16:26 Відповісти
Поэтому если заболевшие не находятся на изоляции - ждите сюрпризов=))
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15.04.2021 16:56 Відповісти
Мозок включи, це ж елементарно. Ти можеш поручкатися з хворим на ковід і потім зі здоровим. При цьому тому здоровому ти можеш передати вірус і він захворіє, а ти - ні.
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15.04.2021 16:34 Відповісти
Ти дебіл? Як то кажуть по "опрєдєлєнію" заражений не може вважатись здоровою людиною...
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15.04.2021 18:02 Відповісти
Сам ти дебіл. Перечитай, що я тобі писав тільки тепер спробуй з вкюченим мозком.
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15.04.2021 18:06 Відповісти
Ти б свій мозок не виключав на холостих...
Не пищи мені х*рню різну у відповідь на мій перший пост як що мізки виключив.
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15.04.2021 18:09 Відповісти
Якщо ти ще в школі не усвідомив, що на немитих руках людина може переносити заразу, не будучи сама хворою, то ти доволі рідкісний дебіл.
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15.04.2021 18:45 Відповісти
Ти ще більш відморожений ніж я думав... Но то таке, деякі з часом роблять висновки.
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15.04.2021 22:37 Відповісти
Так, деякі з часом роблять висновки, але причина необхідності здоровим людям мити руки так і залишилася для тебе таємницею.
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15.04.2021 22:46 Відповісти
Ну так ти мабуть прорив зробив у науці - люди хворіють "короновірусом" тому що мало миють руки.
А то що віруси грипу повітряно крапельним путем передється людям то фігня )
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15.04.2021 22:53 Відповісти
Коли ти підростеш, є невеликий шанс, що ти зрозумієш, що тут мова йшла про випадок, коли здорова людина може бути переносником вірусу. А повітряно-крапельним шляхом віруси розповсюджують захворівші.
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15.04.2021 23:05 Відповісти
Пора підрости друже тобі - здорова людина не може бути переносчиком хвороби,
хвора може, запам ятай це на все життя.
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16.04.2021 21:57 Відповісти
Я не збираюся запам"ятовувати твої помилки.
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16.04.2021 22:42 Відповісти
Це до питання що переносник хвороби здоровим вважатись не може ні як і ніколи ...
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17.04.2021 20:47 Відповісти
На поверхні шкіри або на одязі навіть здорові люди можуь переносити збудників хвороб.
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17.04.2021 21:10 Відповісти
А, он как ...Тоді раджу не тертись об одежу і шкіру іншої людини.
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17.04.2021 21:14 Відповісти
То бачиш, навіть здорові люди можуть переносити збудників хвороб.
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17.04.2021 21:51 Відповісти
Брєд не пиши
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18.04.2021 15:04 Відповісти
2 раза на больничном из-за этой фигни.. Последствия - ревматоидные боли, довольно сильные, после определенных нагрузок, и проблемы с дыханием в вечерние часы
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15.04.2021 16:25 Відповісти
Если есть постковидный, значит должен быть и доковидный синдром. И течение его просто ужасное! Ковида еще не было, а больной умер от рака, или инфаркта с инсультом! А мог бы и ковидом заболеть!
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15.04.2021 16:52 Відповісти
Та посмеёшься ещё.. Когда кислорода не будет хватать, на хи-хи пробивает)))
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15.04.2021 16:57 Відповісти
Кому не буде вистачати?
Товстунам, курцям, наркоманам та іншому генетичному непотребу?
Людям з міцним імунітетом щиро похер на цей смішний вірус. Я перехворів у надзвичайно легкій формі.
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15.04.2021 17:22 Відповісти
Людям з міцним імунітетом щиро похер на цей смішний вірус

Вот именно иммунитет при этой болезни, и убивает (цитокиновый шторм, тромбы). При коронавирусе иммунитет частенько пытаются вырубить ослабляющими препаратами.
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17.04.2021 21:04 Відповісти
Нормальний організм сам регулює свою імунну відповідь.
Якщо відповідь неадекватна, то це хворий організм.
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18.04.2021 10:04 Відповісти
Ковідні сектанти тотально **@нуті.
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15.04.2021 17:18 Відповісти
У меня после легкой формы ковида, без температуры и кашля даже, появилась сильная сухость слизистых во всем организме, больше всего в дыхательных путях и во рту. Год уже не проходит. За последние три месяца добавилось жжение во рту и горло утром сухое, как бумага. Лечила желудок, щитовидку, стоматит - все до одного места.
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15.04.2021 18:02 Відповісти
У меня вообще после трех ковидов ничо не было. Подставные коронопсихозные шкрябают тут
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15.04.2021 18:24 Відповісти
хто ця людина?
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15.04.2021 20:40 Відповісти
совкова система не спроможна сама реформуватися це вже доведенно......а з питаннями уваги до пацієнта це завжди була проблема.....клерки від медицини це жахливе явище!!!!
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15.04.2021 21:30 Відповісти
у меня после ковида постоянная усталость

ложусь в два, встаю в четыре, а усталость никак не проходит
вот такой подлый вирус
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15.04.2021 22:36 Відповісти
 
 