Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота
Постковідний синдром є серйозною проблемою. Він істотно вплине на всіх, хто перехворів, тому що постковідний синдром характеризується ще більш важким перебігом, ніж сама хвороба.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координаторка COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатна пульмонологиня Закарпатської області Оксана Цімбота.
"В Україні дуже багато хворих звертаються з такими проблеми до лікарів. Навіть ті, хто перехворів у легкій формі, досить довго виходять з цього постковідного періоду. Не кажучи про важкі форми", - підкреслює вона.
Вона припустила, що можливо, лікарі зараз не надають цьому глобального значення, бо це питання не розглядається комплексно, пацієнти просто йдуть до профільних фахівців, з огляду на конкретну проблему.
"Скажімо, у людини виникли проблеми з серцем, вона приходить до кардіолога. З діабетом йдуть до ендокринолога", - сказала Цімбота.
"До того ж, зараз всі лікарні працюють переважно на ковід, і у них немає часу зайнятися саме питаннями постковідного синдрому. Знаю по собі. Я рятую людей від ковіду, тому часу на постковідних пацієнтів не вистачає. Але я ними теж займаюся. Тому що ми їх тут витягуємо, як їх потім залишити?" - зазначає лікар.
"Але повторюся: це питання дуже важливе для держави. І щоб його вирішити, треба належним чином побудувати систему охорони здоров'я", - додала вона.
Цімбота також зазначила, що Україні варто рівнятися на Ізраїль в питанні протидії пандемії.
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Хха! Пусть лучше Израиль на нас поровняется: как Ковид-ными деньгами дороги мастить да карманы набивать! Научим!!!
ФАНТАСТИКА ЦЕ ТАКЕ ДІЛО ЯКЕ ЛЕГКО ЗАПАМ ЯТОВУЄТЬСЯ І НЕРЕАЛЬНО
ПОТІМ ВИТРАВИТИ З ГОЛОВИ
особливо мені подобається коли ЗМІ говорять - "Навіть здорова людина може бути переносчиком "короновірусу"".
А я питаю :
- А ЯКА Ж ВОНА ТОДІ В С*АКУ ЗДОРОВА, ЯКЩО Є ПЕРЕНОСЧИКОМ ВІРУСУ ?
Не пищи мені х*рню різну у відповідь на мій перший пост як що мізки виключив.
А то що віруси грипу повітряно крапельним путем передється людям то фігня )
хвора може, запам ятай це на все життя.
Товстунам, курцям, наркоманам та іншому генетичному непотребу?
Людям з міцним імунітетом щиро похер на цей смішний вірус. Я перехворів у надзвичайно легкій формі.
Вот именно иммунитет при этой болезни, и убивает (цитокиновый шторм, тромбы). При коронавирусе иммунитет частенько пытаются вырубить ослабляющими препаратами.
Якщо відповідь неадекватна, то це хворий організм.
ложусь в два, встаю в четыре, а усталость никак не проходит
вот такой подлый вирус