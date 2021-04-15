Постковідний синдром - серйозна проблема. Зараз цього не надають глобального значення, - лікарка-пульмонологиня Цімбота

Постковідний синдром є серйозною проблемою. Він істотно вплине на всіх, хто перехворів, тому що постковідний синдром характеризується ще більш важким перебігом, ніж сама хвороба.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла координаторка COVID-центру КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Новака", позаштатна пульмонологиня Закарпатської області Оксана Цімбота.

"В Україні дуже багато хворих звертаються з такими проблеми до лікарів. Навіть ті, хто перехворів у легкій формі, досить довго виходять з цього постковідного періоду. Не кажучи про важкі форми", - підкреслює вона.

Вона припустила, що можливо, лікарі зараз не надають цьому глобального значення, бо це питання не розглядається комплексно, пацієнти просто йдуть до профільних фахівців, з огляду на конкретну проблему.

"Скажімо, у людини виникли проблеми з серцем, вона приходить до кардіолога. З діабетом йдуть до ендокринолога", - сказала Цімбота.

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"До того ж, зараз всі лікарні працюють переважно на ковід, і у них немає часу зайнятися саме питаннями постковідного синдрому. Знаю по собі. Я рятую людей від ковіду, тому часу на постковідних пацієнтів не вистачає. Але я ними теж займаюся. Тому що ми їх тут витягуємо, як їх потім залишити?" - зазначає лікар.

"Але повторюся: це питання дуже важливе для держави. І щоб його вирішити, треба належним чином побудувати систему охорони здоров'я", - додала вона.

Цімбота також зазначила, що Україні варто рівнятися на Ізраїль в питанні протидії пандемії.