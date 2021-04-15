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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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Порошенко о новых санкциях США против РФ: "Байден в действии!"

Порошенко о новых санкциях США против РФ:

Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям против России.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пятый Президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко, комментируя введение США новых санкций против России, передает Цензор.НЕТ.

"Байден в действии! Искренне благодарен нашим американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии. Новые санкции против России, в том числе за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе. Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям единым фронтом. В этом спарринге ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности Свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

Порошенко о новых санкциях США против РФ: Байден в действии! 01

Автор: 

Байден Джо (2795) Порошенко Петр (19618) россия (96192) санкции (11471) США (27149)


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Топ комментарии
+17
потехеньку ..санкція до санкції і орда передохне
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15.04.2021 17:10 Ответить
+11
Але факт є той, що Порошенко геній в геополітиці! Він все прекрасно знає, чим являється Байден і деми в українській кризі але яка вдала аналітика і політика в 14 році, після обрання Трампа і до обрання Байдена. Мушу признати-геній!
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15.04.2021 17:09 Ответить
+7
ахахаха .. "з власних джерел"... гівно кацапське, це сниться я у ваших "вологих" снах
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15.04.2021 17:13 Ответить
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потехеньку ..санкція до санкції і орда передохне
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15.04.2021 17:10 Ответить
"Влада готується до здачі позицій по Донбасу та Криму. З власних джерел нам стало відомо, що на зустрічі у Парижі Макрон запропонує Зеленському:

1. Відновити подачу води до Криму, причому ОБСЄ гарантуватиме оплату;
2. Розпочати прямі переговори з російськими маріонетками ДНР та ЛНР, до яких залучити населення окупованих територій та ВПО в Україні;
3. Закріпити "особливий статус Донбасу" (тобто із збереженням "республік") у Конституції України через референдум;
За це Євросоюз заплатить додатковим кредитом 3 млрд євро. Шантаж погоджено з Путіним. Меркель брати участь у цьому відмовилась". (с)
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15.04.2021 17:06 Ответить
Состряпанная на коленке чушь. Северо-Крымский канал на территории Крыма давно разрушен, строить его надо заново и воду подавать некуда,
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15.04.2021 17:09 Ответить
Пан Іюгєній пєрєлагінєлся.
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15.04.2021 17:11 Ответить
Нет. Не весь. Его используют для переброски воды с местных водохранилищ на север и восток Крыма. Вернее использовали еще осенью.
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15.04.2021 17:27 Ответить
Это не принципиально, разрушены участки до и после Джанкоя, как и сама перекачка. А самотеком там вода не пойдёт.
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15.04.2021 17:34 Ответить
Это да. Канал там нужно полностью перестилать. Он не держит воду. Плюс раскопаны кое-где и берега.
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15.04.2021 17:37 Ответить
Но ***** перестелить канал дешевле, чем строить опреснительные заводы и тянуть новый энергохвост. Они за последние годы столько труб по Крыму натягали туда-сюда и дырок набурили, что восстановить канал проще.
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15.04.2021 17:47 Ответить
Дешевле. Но сделать это быстро и незаметно не получится. Дальше не надо объяснять?
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15.04.2021 18:50 Ответить
Ну да, незаметно никак. От слова совсем
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15.04.2021 18:55 Ответить
Хватит вкидывать дурню для неславянского недонаселения=))
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15.04.2021 17:10 Ответить
Меркель участвует, не бреши.
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15.04.2021 17:12 Ответить
ахахаха .. "з власних джерел"... гівно кацапське, це сниться я у ваших "вологих" снах
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15.04.2021 17:13 Ответить
Не приз ди... от куда ты уже это знаешь. Шпион херов
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15.04.2021 17:25 Ответить
Пункт 3 не проканає. На референдумі за таке не проголосують. Хіба що будуть монументальні махінації. Навіть зебіли розуміють, що то хрєнь.
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15.04.2021 17:59 Ответить
После слов Байдена об убийце ***** ожидались как-бы другие санкции, а не это вот все игрушечное, что длится уже семь лет.
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15.04.2021 17:07 Ответить
Так бомбить мацкву?
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15.04.2021 17:08 Ответить
давно пора!
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15.04.2021 17:10 Ответить
Бомби, если способен, я не против.
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15.04.2021 17:10 Ответить
Страна ошибка паРАША готовит ответку?
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15.04.2021 17:08 Ответить
у них ответка одна)) куча гавна в каждом подъезде
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15.04.2021 17:11 Ответить
Та ще у вигляді пам'ятників...
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15.04.2021 17:19 Ответить
ну это искусство лепки, их всегда тянет к дырке в огороде, оттуда можно черпать аромат и лепить лепить создавать мечтать воплощать в жизнь))
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15.04.2021 17:22 Ответить
Хорошо украинцев пилили вместе))
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15.04.2021 17:09 Ответить
Але факт є той, що Порошенко геній в геополітиці! Він все прекрасно знає, чим являється Байден і деми в українській кризі але яка вдала аналітика і політика в 14 році, після обрання Трампа і до обрання Байдена. Мушу признати-геній!
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15.04.2021 17:09 Ответить
Геніям пєндєлєй не дають.. А цей отримав
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15.04.2021 17:12 Ответить
Хто? Якого пєндюля? Від кого?
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15.04.2021 17:13 Ответить
кто я? где я? =))))
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15.04.2021 17:29 Ответить
От такого же быдла как и на Донбассе, и те и эти захотели "всё и сразу".
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15.04.2021 19:55 Ответить
от кого, от 73% зебилов - мышебратьев 87% ватников в рашке?))
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15.04.2021 17:34 Ответить
Не дають?
Тебе про Черчиля напомнить? Как ему в апреле 45 года мудрый анлийский нарид "пєндєлєй" дал?
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15.04.2021 20:41 Ответить
класний тролінг !! .
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15.04.2021 17:15 Ответить
Особенно, если вспомнить как обгадилась соя, когда выбрали Трампа. А гениальный политык топил за его конкурента. Что на 4 года откинуло Украину. Гений!
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15.04.2021 17:19 Ответить
кацапа, а кроме сои - тебя хоть чем-то кормят?)) а то что у тебя во рту - о том ты и визжишь))
зашквар у кацапов - истерики о "сое", бо ничего лучшее ты в жизни не видело - всех гусей подавили
Порошенко о новых санкциях США против РФ: "Байден в действии!" - Цензор.НЕТ 2883
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15.04.2021 17:36 Ответить
Scorpman Y , - ты , видать , одними консервами и живёшь . )) .
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15.04.2021 18:19 Ответить
Брось это дело . В Украине хватит добровольцев для достойного отпора . Если понадобиться партизанская война , - то она тоже будет по всей науке .
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15.04.2021 18:26 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/445065 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. В т.ч. хто за кого топив. Порох з Трампом мав першу розмову по телефону через 5 днів після дні виборів; Зе з Байденом - через 200 днів.
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15.04.2021 17:46 Ответить
опять петеботы про Пецю гения.
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15.04.2021 18:40 Ответить
и то верно.. Ведь теперь тебе ссут в рот "божьей благодатью" - из видосиков, не забывая приговаривать "з думкою про Украину"
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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15.04.2021 17:39 Ответить
мароджеры.. они - такие зебильные..
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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15.04.2021 17:37 Ответить
Скікі ж тобі це шоклядне одоробало плате, шоб ти тут вдень і вночі сидів?=)) Не шкодуєш себе=))
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15.04.2021 17:39 Ответить
бедняжко, так ты зарплату ищешь?
а что, у шмария тебе платить перестали, а на гордоне - изгнали за идиотизм?))
ну, ничего.. обратись в лахту - там нужны такие идиоты как ты
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15.04.2021 17:43 Ответить
))..от вони ці 8 %... От де сидять))
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15.04.2021 17:50 Ответить
браво, лахта! ты призналось сколько вас там осталось)) а ведь было вас, идиотов, сначала 73%
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15.04.2021 17:56 Ответить
Дурень думкою..ну, сам знаєш=))
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15.04.2021 17:56 Ответить
так вот оно чем ты "зарабатываешь", дурнику
ну, "трудись"... "богатій"
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15.04.2021 17:59 Ответить
"Байден в действии"- это когда он издаст указ о предоставлении Украине статуса "Основной союзник США поза НАТО" ,а подобных "действий" за времья оккупации Украины было очень много.Стягивание рашистом войск к границе с Украиной ,указывает на то,что "подобные действия" результата не имеют
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15.04.2021 17:15 Ответить
чтобы издать такой указ - нужны действия в Украине.. Но не видосики с зебильным вопросом "почему мы до сих пор не в нато?", а хотя бы прием Гособоронзаказа.. Да и ВЫПОЛНЕНИЕ его, а не ежедневные звонки фуйло с просьбами о перемирии..
Более того, пока клоуны бегают и говорят "другая сторона.." - не называя рашку, а гибель украинских солдат называют "провокацией, но мы продолжаем перемирие" - никакого статуса союзника НЕ будет.
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15.04.2021 17:42 Ответить
Если будет такой указ- все видосики и вопросы будут сняты и выполнение Гособоронзаказа будет выполнено выходя не из того,что придумают "квартальщики" а из потребности Украины для защиты(см Ізраиль,Южная Корея,Япония)
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15.04.2021 20:27 Ответить
Присоединимся..... скоро....... может быть. Но только после того, как платежи все пройдут за электрику И в Беларусь и запоребрик.
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15.04.2021 17:15 Ответить
Щось малувато 00-зеботів на новині, таки економлять на неповносправних
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15.04.2021 17:16 Ответить
Їх більш ніде і нема.. Це як зоопарк.. Приходиш сюди, щоб на звірюшок дивних подивитися
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15.04.2021 17:33 Ответить
продам женские кросовки адидас..с блестками
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15.04.2021 17:35 Ответить
На Гордоні більш демократично.. I'm leaving you
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15.04.2021 17:41 Ответить
та возьми себе страпон, зебил, да и самоудовлетворись наконец-то..
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15.04.2021 17:45 Ответить
а что еще у шмария тебе "сказали"?
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15.04.2021 18:00 Ответить
Що воно приплясує... ? Санкціі повна хрень !
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15.04.2021 18:12 Ответить
Байден после разговора с Путеным отзывает военные корабли из Черного моря. Струсил.
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15.04.2021 18:14 Ответить
Так это... "Байден в действии!"
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15.04.2021 18:41 Ответить
А що, Росія Орда ще не напала?
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15.04.2021 20:00 Ответить
Очередная попытка сибя пропиарить, в этот раз за счет Байдена)
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15.04.2021 18:28 Ответить
Шо це за мужик?
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15.04.2021 18:43 Ответить
Мужик, а не членограй.
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15.04.2021 19:58 Ответить
Чому у вас все до членів зводиться? Часто про них думаєте?
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15.04.2021 20:51 Ответить
Лиха беда - начало! Больше санкций, хороших и разных...
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15.04.2021 20:00 Ответить
Да Пэтро, это именно те реальные санкции, которые ты ссал ввести против марионеток ***** в Украине. Чего только твои договорняки с Мертвечуком стоят... от лицемер)
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15.04.2021 20:43 Ответить
Петро Олексійович завжди вміє коли повна жопа, видавати якусь абсолютно відірвану від реальності пропаганду. Просто геній вишиватності.
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15.04.2021 21:39 Ответить
 
 