Порошенко о новых санкциях США против РФ: "Байден в действии!"
Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям против России.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пятый Президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко, комментируя введение США новых санкций против России, передает Цензор.НЕТ.
"Байден в действии! Искренне благодарен нашим американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии. Новые санкции против России, в том числе за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе. Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям единым фронтом. В этом спарринге ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности Свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", - заявил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Відновити подачу води до Криму, причому ОБСЄ гарантуватиме оплату;
2. Розпочати прямі переговори з російськими маріонетками ДНР та ЛНР, до яких залучити населення окупованих територій та ВПО в Україні;
3. Закріпити "особливий статус Донбасу" (тобто із збереженням "республік") у Конституції України через референдум;
За це Євросоюз заплатить додатковим кредитом 3 млрд євро. Шантаж погоджено з Путіним. Меркель брати участь у цьому відмовилась". (с)
Тебе про Черчиля напомнить? Как ему в апреле 45 года мудрый анлийский нарид "пєндєлєй" дал?
зашквар у кацапов - истерики о "сое", бо ничего лучшее ты в жизни не видело - всех гусей подавили
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
а что, у шмария тебе платить перестали, а на гордоне - изгнали за идиотизм?))
ну, ничего.. обратись в лахту - там нужны такие идиоты как ты
ну, "трудись"... "богатій"
Более того, пока клоуны бегают и говорят "другая сторона.." - не называя рашку, а гибель украинских солдат называют "провокацией, но мы продолжаем перемирие" - никакого статуса союзника НЕ будет.
РосіяОрда ще не напала?