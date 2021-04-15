Порошенко о новых санкциях США против РФ: "Байден в действии!"

Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям против России.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пятый Президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко, комментируя введение США новых санкций против России, передает Цензор.НЕТ.

"Байден в действии! Искренне благодарен нашим американским партнерам за важное и своевременное проявление солидарности с Украиной в противодействии российской агрессии. Новые санкции против России, в том числе за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе. Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям единым фронтом. В этом спарринге ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности Свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", - заявил Порошенко.

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