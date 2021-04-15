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Новости Санкции против России
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США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

США ввели новые санкции против России за

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Санкции вводятся в частности за кибератаки на США и вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - говорится в сообщении.

Указывается, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.

Отмечатся, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.

Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.

Также США в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится на сайте Белого дома.

Также читайте: Песков о возможности введения новых санкций США против РФ: Дыма без огня не бывает, это не поспособствует встрече Путина и Байдена

Автор: 

Байден Джо (2795) россия (96192) санкции (11469) США (27149)


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Топ комментарии
+70
GOOD JOB MISTER BAIDEN !!!
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15.04.2021 15:18 Ответить
+50
Санкции - это немедленно отключить СВИФТ, ввести полное эмбарго на нефть и запретить КАЦам вообще летать в Европу и Штаты. Остальное - это из разряда "обеспокоенностей" и "озабоченностей"
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15.04.2021 15:16 Ответить
+37
Ну и хер на этого *****, разве нормальные люди разговаривают с разным говном?
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15.04.2021 15:22 Ответить
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Чим тобі не новоє,молодоє ліцо ?
Це і є борцун з корупційов і кумовством.
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 8467
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15.04.2021 16:31 Ответить
бред кобылы перед забоем... самая сташная брехня, когда она рядится в правду....
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15.04.2021 17:46 Ответить
Ні про що
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15.04.2021 16:01 Ответить
Я вважаю це символічним: тільки-но руспропагандисти почали вихваляти пуйло, начебто він нагнув Байдена, а тут оп, і санкції. І можуть повторити
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15.04.2021 16:06 Ответить
Потужно.
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15.04.2021 16:08 Ответить
Вот это санкции, рубль резко начал дорожать, похоже ожидали чего-то серьезного а получили пшик.
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15.04.2021 16:08 Ответить
Ты тока не заплачь, коцапец...
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15.04.2021 16:12 Ответить
А что мне плакать, нужны серьезные санкции, а это одна видимость.
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15.04.2021 16:15 Ответить
Так США ввели всего-ничего - это даже не на пол-шишечки.
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15.04.2021 18:12 Ответить
Путлеру приложили на пердак холодный компрес
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15.04.2021 16:08 Ответить
Очередной пшик.
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15.04.2021 16:11 Ответить
Стабильные и прогнозируемые отношения с Российской *********** могут быть только в одном случае - полное изолирование этой недо-страны орков и гоблинов, чтобы оттуда даже муха не могла вылететь не то что какой кацап упоротый.
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15.04.2021 16:14 Ответить
И не забыть арест всех московитских активов - так доходит сразу.
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15.04.2021 16:18 Ответить
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 1245
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15.04.2021 16:20 Ответить
Это не санкции, это комариный укус.
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15.04.2021 16:30 Ответить
совок экономически с концу 80х сдох от таких комариных укосов а он ведь был намного сильнее нынешней наКацапии
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15.04.2021 16:32 Ответить
да понятно, что и паРаша сдохнет. но вот только у нас нет столько лет, чтобы ждать, пока паРаша сдохнет от этих комариных укусов.
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15.04.2021 19:29 Ответить
Ну щодо держборгу - це норм санкції, такого ще не було...
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15.04.2021 16:53 Ответить
Ну тогда был-бы я Президентом то организовал-бы в первую очередь неподкупную НИКОМУ СБУ с 3 кордонами безопасности,( во избежание утечки) И под ее крышей-ядерную программу для ракет средней дальности(1500 км чтобы достать до Москвы и Питера)-материалы и мозги есть для этого. И заодно штук 300 крылатых ракет(мозги и технологии есть у Украины) .И потом поставить мир перед фактом что если москали сунутся-другого выхода у нас нет как применить эти ракеты. Я вас уверяю:во-первых Москвичи которым очень есть что терять!!!!-они не сунутся,а во-вторых Украину очень быстро примут в НАТО. Если вы хотите быть субьектом а не разменной монетой-значит должны наращивать мускулы а не побиратся кто что подаст. У побиральщиков судьба незавидная. Украине давно пора стать настоящим государством
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15.04.2021 18:06 Ответить
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 9212
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15.04.2021 19:12 Ответить
Молодець Байден! Америка є Америка. А от наші деякі гетьмани навіть умудрялись податки ворогу платити.
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15.04.2021 16:30 Ответить
Причому, деякі навіть до 2018 року в мацкві...
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15.04.2021 16:54 Ответить
і не кажи, квартирки в Криму мають, гастролі, бізнес в оренду кацапам віддають, в шикаладний глаз заглядують
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15.04.2021 17:53 Ответить
Сегодня вечером по Гебельс ТВ - Расиюшка получила ещё больше пользы, скоро уже совсем скоро встанем с кален и покажем Омерике кузькину мать!!!
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15.04.2021 16:31 Ответить
Кузькіна маці ўжо паказалася з-за вугла , але яе прінялі , чамусьці , за Мадонну .
Слава Украіне ! Героям слава !
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15.04.2021 17:51 Ответить
Кузькина мать с мардовского, кузьо - елка, показать мать елки, т.е. показать то, что невозможно показать., фейк. Мардва пущай лущее свой мастосраный учамц.
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15.04.2021 18:05 Ответить
Хорошо!давить кацапию нужно до полного развала
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15.04.2021 16:37 Ответить
Опять наложили санкции на путлеровских пешек. Мелко плавают господа демократы.
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15.04.2021 17:01 Ответить
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15.04.2021 17:18 Ответить
Так только ведь вчера какой-то поц Байдену ультиматумы ставил, мол, пусть только попробует санкциями давить. Прошли сутки...

https://polka.d3.ru/administratsiia-prezidenta-ssha-dzhozefa-baidena-vvela-novye-sanktsii-protiv-rf-2140441/?sorting=rating
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15.04.2021 17:20 Ответить
https://polka.d3.ru/administratsiia-prezidenta-ssha-dzhozefa-baidena-vvela-novye-sanktsii-protiv-rf-2140441/ Администрация президента США Джозефа Байдена ввела новые санкции против РФ

США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 2471

Обоснование санкций звучит примерно следующим образом.

Привлечение к ответственности за вредительскую деятельность на международном уровне правительства Российской Федерации.

• под санкции попадают 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства

• США высылают из Вашингтона десять российских дипломатов;

• Казначейство издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г. Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством. финансов Российской Федерации; и предоставление ссуд в рублях или не в рублях Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости;

• Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.

Так же заявление указывается, что:

Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также призывает немедленное прекращение Россией военного накопления и провокационной риторики.

«Министерство финансов будет принимать меры в отношении российских лидеров, чиновников, спецслужб и их марионеток, которые пытаются вмешиваться в избирательный процесс в США или подрывать демократию в США, - https://www.golosameriki.com/a/new-sanctions-against-russia/5854111.html заявила минист финансов Джанет Йеллен. - Это начало новой кампании против злонамеренного поведения России».

Среди компаний, оказавшихся под санкциями США: ЕРА Технополис, Пасит, Федеральный научно-исследовательский институт из специализированных компьютеризированных разработок и автоматизации (СВА), Необит, AST и Позитив Технолоджиз.

Российская разведка, в частности ФСБ, ГРУ и СВР - совершила «одни из самых опасных кибератак в недавней истории, включая кибернападение SolarWinds». ФСБ и ГРУ также участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Отдельно Министерство финансов США https://ukrainian.voanews.com/a/Sanctsiji-rosija/5854128.html отметило участие ГРУ в применении вируса NotPetya в Украине а также в проведении «кибератак на правительственные системы и критическую инфраструктуру в Украине и Грузии, операции по взлому систем на утечки информации в США и Франции».

Это примерно тот список, который был озвучен американскими СМИ еще несколько недель назад. Думаю, что на эти и другие новости https://www.google.com/search?q=%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE&oq=%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE&aqs=chrome..69i57j69i61l3.1177j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 #путинкоторыйвсехпереиграл , сможет пожаловаться президенту Джозефу Байдену в ближайшие месяцы на встрече на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.
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15.04.2021 17:19 Ответить
Нужно полное эмбарго на РФ наложить, как на Иран! Есть ощущение, что РФ и Китай подписали тайные договоренности по захвату окружающих стран, как в пакте Молотова-Риббентропа, когда СССР и Германия договорились разделить сферы захвата, СССР одни страны захватывает, а Германия другие. Тоже сейчас может произойти в договоренностях Китая и России. И Украина в сфере захвата РФ по этим договоренностям. Но есть еще Запад демократический с другой стороны, и Украине для выживания нужно сильное войско и Запад должен организовать со всех стран Запада новый Ленд-лиз с поставками вооружений, которые способны будут защитить Украину и чтобы Россия оценивала не по зубам себе захват Украины и дальше в срочном порядке нужно Украину брать в НАТО, и еще нужно начать со спецслужбами Запада начать зачистку Украины от российской агентуры и зачистить полностью Украину от информационной войны России и это не только все каналы и сайты спонсируемые РФ зачистить, а и всех политологов спонсируемых РФ и запустить массированную идеологическую промывку мозгов и все население сделать патриотически настроенными. И еще провести важнейшую зачистку на пути к принятию Украины в семью Запада - это уничтожение олигархической и мафиозной системы и переходом Украины к демократии от олигархии.
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15.04.2021 17:20 Ответить
Товарооборот Китая с США несравнимо больше, чем с Московией.
Китаю выгоднее дружить с США и вместе чмырить кремлёвских беспредельщиков.
И вообще - лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
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16.04.2021 01:16 Ответить
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 8008
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15.04.2021 17:21 Ответить
Есть ощущение, что РФ и Китай подписали тайные договоренности по захвату окружающих стран,
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 3530
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15.04.2021 19:17 Ответить
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 8964
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15.04.2021 17:24 Ответить
От тут багато хто критикує санкції, а експерти назвали їх анйсильнішими з 2014 року (після санкцій за Крим)...
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15.04.2021 17:27 Ответить
Вот это я называю тролинг, позвонить, предложить встретиться, те уже напыщено начали праздновать победу и тут бац... США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 9197
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15.04.2021 17:31 Ответить
.. санкции. Так звонок Байдена, это ж скорее всего формальность. Байден позвонил для того что бы получилось, что он за мир: "- Я предлагаю не нападать на Украины, а все спорные вопросы решать с нами, с Америкой". То есть Байден все сделал что бы не стало войны и Украина не пострадала от бомб Путлера. " - А там, смотри Волёдя, что будет то будет", я мол за себя не отвечаю, тебя предупредили (этакий ты мерзкий псих).
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15.04.2021 17:48 Ответить
"Ну вот и поговорили"
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15.04.2021 17:35 Ответить
", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией" Я как многие года имел дело с Русскими-по по определению их государство не может быть" стабильным и предсказуемым"! Не может быть шизофреник" стабильным и предсказуемым". Он только тогда таким является -когда в смирительную рубашку помещен.
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15.04.2021 17:36 Ответить
Байден после разговора с Путеным отзывает военные корабли из Черного моря. Струсил.
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15.04.2021 18:14 Ответить
Байден поводить себе з ******, як лікар-психіатр з психічно хворим небезпечним пацієнтом
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15.04.2021 18:25 Ответить
что там со свифтом?
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15.04.2021 19:42 Ответить
свіфт це вже, фактично, ембарго на продаж нафти тощо! навіть дімон-відмедєв щось почав скиглити про "олошення війни" коли пригрозили відключенням свіфту!
схоже приберегли на той випадок, якщо ***** почне войнуху
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15.04.2021 21:35 Ответить
США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 8906
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15.04.2021 20:44 Ответить
Просим США заблокировать собственность всех граждан РФ на территории США . Не брать на практику и по обмену на учебу российских студентов . Каждый россиянин на своей шкуре должен почувствовать , что агрессия россии - это и его вина .
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15.04.2021 21:06 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/novosti-za-15-04-21.html . Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России.США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 6081 США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 4817
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15.04.2021 21:14 Ответить
Мне нравится безстрашие кацапов от санкций в комментариях 🤣, только почему то вашу алкашку Захарову и ёжика Песькова это страшно зацепило и грозятся дать ответку !
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15.04.2021 22:55 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1382734180509974532 3 ч Rostyslav Demchuk У НАТО згадали про "Будапештський меморандум" Заява НАТО "Росiя дестабілізує становище у світі Вдається до порушення суверенітету та територ\цілісності України та Грузії Росія порушує Міжнар\Гарантії В т.ч.-Гарантії "Будапешт\Меморандуму"

США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 862
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15.04.2021 22:56 Ответить
Санкции смешные.
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15.04.2021 23:41 Ответить
Тепер варто очікувати на контрсанкції від паРаші...

США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність" - Цензор.НЕТ 7228
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16.04.2021 00:22 Ответить
Наша слабість і в кланово-олігархічній системі в нас. Правильно було б коли б Зеленський об'явив, що після спаду напруги з Московією він подасть у відставку. І що до цього часу змінить виборче законодавство, виключивши з нього багатомільйонну вибочу заставу, завдяки якій в бюллетені виборів президента попадають тільки ставленники олігархії, серед яких ми й "обираємо" без вибору. Така дика застава не існує не тільки в демократичних країнах, але напевно ніде в світі. Вона є головною базою існування в нас олігархії.
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16.04.2021 01:55 Ответить
На територии гунофф предали Приднепровский Мирный народ..атом вам козлам св спину
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16.04.2021 02:29 Ответить
На государственном сайте США обновили информацию о том, що делать в случае ядерного взрыва. Теперь она включает ношение масок и поддержание социальной дистанции. )))

https://www.ready.gov/nuclear-explosion?fbclid=IwAR1-NEJGXgodnW8Cg6YcevboMTFK5EVzUSW1_B7xhWE3NstPsjv1GjwqmNc
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16.04.2021 08:11 Ответить
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