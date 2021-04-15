США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Санкции вводятся в частности за кибератаки на США и вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - говорится в сообщении.

Указывается, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.

Отмечатся, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.

Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.

Также США в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится на сайте Белого дома.

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