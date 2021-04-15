США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Санкции вводятся в частности за кибератаки на США и вмешательство в американские выборы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - говорится в сообщении.
Указывается, что администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.
Отмечатся, что санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.
Кроме того, 10 человек дипмисиии высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.
Также США в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится на сайте Белого дома.
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Це і є борцун з корупційов і кумовством.
Слава Украіне ! Героям слава !
https://polka.d3.ru/administratsiia-prezidenta-ssha-dzhozefa-baidena-vvela-novye-sanktsii-protiv-rf-2140441/?sorting=rating
Обоснование санкций звучит примерно следующим образом.
Привлечение к ответственности за вредительскую деятельность на международном уровне правительства Российской Федерации.
• под санкции попадают 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства
• США высылают из Вашингтона десять российских дипломатов;
• Казначейство издает директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г. Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством. финансов Российской Федерации; и предоставление ссуд в рублях или не в рублях Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости;
• Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.
Так же заявление указывается, что:
Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также призывает немедленное прекращение Россией военного накопления и провокационной риторики.
«Министерство финансов будет принимать меры в отношении российских лидеров, чиновников, спецслужб и их марионеток, которые пытаются вмешиваться в избирательный процесс в США или подрывать демократию в США, - https://www.golosameriki.com/a/new-sanctions-against-russia/5854111.html заявила минист финансов Джанет Йеллен. - Это начало новой кампании против злонамеренного поведения России».
Среди компаний, оказавшихся под санкциями США: ЕРА Технополис, Пасит, Федеральный научно-исследовательский институт из специализированных компьютеризированных разработок и автоматизации (СВА), Необит, AST и Позитив Технолоджиз.
Российская разведка, в частности ФСБ, ГРУ и СВР - совершила «одни из самых опасных кибератак в недавней истории, включая кибернападение SolarWinds». ФСБ и ГРУ также участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Отдельно Министерство финансов США https://ukrainian.voanews.com/a/Sanctsiji-rosija/5854128.html отметило участие ГРУ в применении вируса NotPetya в Украине а также в проведении «кибератак на правительственные системы и критическую инфраструктуру в Украине и Грузии, операции по взлому систем на утечки информации в США и Франции».
Это примерно тот список, который был озвучен американскими СМИ еще несколько недель назад. Думаю, что на эти и другие новости https://www.google.com/search?q=%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE&oq=%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE&aqs=chrome..69i57j69i61l3.1177j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 #путинкоторыйвсехпереиграл , сможет пожаловаться президенту Джозефу Байдену в ближайшие месяцы на встрече на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.
Китаю выгоднее дружить с США и вместе чмырить кремлёвских беспредельщиков.
И вообще - лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
схоже приберегли на той випадок, якщо ***** почне войнуху
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1382734180509974532 3 ч Rostyslav Demchuk У НАТО згадали про "Будапештський меморандум" Заява НАТО "Росiя дестабілізує становище у світі Вдається до порушення суверенітету та територ\цілісності України та Грузії Росія порушує Міжнар\Гарантії В т.ч.-Гарантії "Будапешт\Меморандуму"
https://www.ready.gov/nuclear-explosion?fbclid=IwAR1-NEJGXgodnW8Cg6YcevboMTFK5EVzUSW1_B7xhWE3NstPsjv1GjwqmNc