США запровадили нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"

Президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Санкції вводяться зокрема за кібератаки на США і втручання в американські вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії і стримати її в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США "хочуть стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, але при цьому будуть відстоювати свої національні інтереси.

Зазначається, що санкції введені щодо 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних осіб і організацій.

Крім того, 10 осіб дипмісії висилають з країни, оскільки серед них є представники російських спецслужб.

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Також США в партнерстві з Європейським Союзом, Великою Британією, Австралією та Канадою наклало санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією та репресіями в Криму.

"Трансатлантична спільнота одностайно підтримує Україну проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також погоджується з необхідністю негайного припинення Росією нарощування військової потужності і підбурювальної риторики", - йдеться на сайті Білого дому.