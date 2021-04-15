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Новости Санкции против России
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США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

Минфин США ввел санкции в отношении 25 российских компании в ответ на деятельность России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, под санкции подпали шесть российских IT-компаний, поддерживавших киберактивность разведки РФ. Среди них Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

Вашингтон также ввел санкции в отношении 16 компаний, "которые предпринимали попытки повлиять на президентские выборы США-2020 под руководством российского правительства". Среди них веб-сайт South front, издание Newsfront, базирующееся в Крыму, Фонд стратегической культуры, ООО ИА "Инфорос", а также Фонд защиты национальных ценностей, Association for free research and international cooperation и другие.

Ряд компаний, в частности, Association for free research and international cooperation, ООО "Юниджет", OOO "Транс логистик", Фонд стратегической культуры включены в список, так как, по данным Минфина США, они связаны с деятельностью российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Минфин США ввел санкции в связи с "оккупацией Россией украинского региона Крым и грубых нарушений прав человека против местного населения" в отношении трех компаний, в частности, АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", а также "Симферополь СИЗО-1".

Кроме того, в санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

В списке, в частности, значатся президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, владелец компании "Транс логистик" Кирилл Щербаков, гендиректор компании "Юниджет" Мария Зуева и ее заместитель Артем Степанов. Всех их американские власти подозревают в связи с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Санкционные меры также затронули Константина Килимника, который, по данным американских властей, является сотрудником российской разведки, и Дениса Тюрина, который, по данным Минфина США, связан с подпавшим под санкции информагентством "Инфорос". Кроме того, санкции распространяются на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова.

Автор: 

россия (96192) санкции (11471) США (27149)


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Топ комментарии
+32
Санкции надо вводить против всех россиян. Не надо их разделять на Путина и народ. Это все единый организм. И он коллективно ответственен за подлость творимую по всему миру. Хотите остановить мировой беспредел - лишайте граждан РФ возможности пользоваться всеми достижениями мирового сообщества.
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15.04.2021 17:50 Ответить
+29
Гарна новина!
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15.04.2021 17:39 Ответить
+27
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 1445
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15.04.2021 17:52 Ответить
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Гарна новина!
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15.04.2021 17:39 Ответить
Чем больше санкций против кацапо-фашистов тем лучше!давить до полного развала!
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15.04.2021 17:41 Ответить
https://zn.ua/ukr/WORLD/ssha-visilajut-z-vashinhtona-desjat-rosijskikh-diplomativ.html У Білому домі заявили про висилку десятьох російських дипломатів
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15.04.2021 17:42 Ответить
И что это изменило? Те в ответ вышлют 10 американцев. Потом заменят на других людей и все вернулось на круги своя. Ни о чем.
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15.04.2021 19:04 Ответить
Ни чего особенного. Ну честно. На РБК уже проанализировали. Это мелочь все. Байден должен был их ввести и говорил, что введет. В этих санкциях нет крупных фин потерь. Перестроятся просто. Фирмы перерегистрируются в другие фирмы. А по внешнему суверенному долгу, так у них этот долг покупают где то 3 процента иносранных клиентов.
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15.04.2021 17:45 Ответить
А почему одно кацапье плюсует?
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15.04.2021 18:20 Ответить
Я привел анализ их РБК пррсто.
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15.04.2021 18:33 Ответить
Чем кирдык? Сизо это полностью бюджетная контора.
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15.04.2021 17:48 Ответить
Байден жжёт. Молодец.
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15.04.2021 17:47 Ответить
Такие санкции --- полная фигня.
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15.04.2021 17:50 Ответить
Ещё один, почему лахта плюсует, полезных санкций не бывает много, добавят. И почему ***** в бешенстве?
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15.04.2021 18:22 Ответить
7 лет санкции. Где результат?
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15.04.2021 18:38 Ответить
Рупь твой деревянный почем? Расскажи нам, лаптеногое
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15.04.2021 19:00 Ответить
Вопрос на вопрос?...
Я рассчитываюсь гривней. Так где результат?
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15.04.2021 19:14 Ответить
Санкции надо вводить против всех россиян. Не надо их разделять на Путина и народ. Это все единый организм. И он коллективно ответственен за подлость творимую по всему миру. Хотите остановить мировой беспредел - лишайте граждан РФ возможности пользоваться всеми достижениями мирового сообщества.
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15.04.2021 17:50 Ответить
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 5891
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15.04.2021 17:51 Ответить
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 1445
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15.04.2021 17:52 Ответить
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 567
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15.04.2021 17:56 Ответить
еще эмбарго на балалайки и матрешки-и тогда оркам хана!
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15.04.2021 17:56 Ответить
Скажить Байдену шо на росіянії 140 мільйонів так званих громадян.
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15.04.2021 17:57 Ответить
Откуда? Чмо ты зауральское, одни алкаши, и такие недоразвитые как ты
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15.04.2021 18:23 Ответить
Санкционный список совсем не впечатляет. Особенно улыбнуло симферопольский СИЗО😁
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15.04.2021 18:00 Ответить
Быстро отменяем долляры переходим на китайские юани... Доллару кирдык... Байден АстанавитесьСША ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 9988
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15.04.2021 18:07 Ответить
Повна хрень..
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15.04.2021 18:08 Ответить
Зате зацініть помпу, з якою це анонсувалося.
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15.04.2021 20:48 Ответить
Стільки було струсу повітря а за фактом пшик
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15.04.2021 21:16 Ответить
Через Симферопольское СИЗО могут сбрасывать миллиарды или какую нибудь малозаметную фирмочку в Крыму,Минфин США это вам не дохлятина РАБссия... Следят за каждым долларом за бугром...
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15.04.2021 18:11 Ответить
Ну то таке - головні санкції це заборона позичати Мосоквії грощі (держборг) через
цінні папери, але вступить він у силу лише з червня 2021 року
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15.04.2021 18:12 Ответить
Я выше написал, что это легкие санкции, приведен анализ РБК. Дипломатов одних вышлют, другие заедут.
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15.04.2021 18:36 Ответить
Вы плохо знаете как работает Минфин США,тем более сейчас его возглавила железна и грамотная Леди по имени Джанет Йелен,кстати впервые в истории США Мочить будет невзирая на морды Путлера...
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15.04.2021 18:20 Ответить
Наивные ожидания. ***** все эти запреты, как мне ноно пальцем с балкона моего соседа. Пока тот вылезет, я ему уже и машину оболью краской за то что припарковался на тротуаре, а сам смоюсь. Если бы в черном море стоял бы хоть 1 авианосец сша, это было бы серьёзно. А так, пока только разговоры.
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15.04.2021 18:34 Ответить
Куба от санкций слилась
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15.04.2021 18:43 Ответить
Вы думаете санкции будут против братьев вРоттенбергов или типа им подобных Крыс? Совсем нет,у них есть подставные лица малоприметные и еле заметные...,от Камчатки до Кенигсберга...и Джанет Йелен их найдет...
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15.04.2021 18:23 Ответить
Дзвінок Байдена: Володя, я готовий з тобою зустрітись, якщо ти переживеш нові санкції, звичайно 💀😁😅
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15.04.2021 18:30 Ответить
Укус комара.
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15.04.2021 19:06 Ответить
Більше-більше санкцій, хорощих та різних!
Я хотів би, щоб наклали санкції на касапський футбол, приміром...
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15.04.2021 19:22 Ответить
Поганих санкцій для раські федераські не буває.
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15.04.2021 20:58 Ответить
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 586
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15.04.2021 23:22 Ответить
Настойку бояры в санкционный список, и угорят за месяц.
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16.04.2021 10:09 Ответить
 
 