США ввели санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ

Мінфін США ввів санкції щодо 25 російських компанії у відповідь на діяльність Росії, зокрема, за проведення кібератак, втручання у вибори і ситуацію в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, під санкції підпали шість російських IT-компаній, які підтримували кіберактивність розвідки РФ. Серед них Військовий інноваційний технополіс "Ера", АТ "Пасит", федеральна державна автономна наукова установа Науково-дослідний інститут "Спеціалізовані обчислювальні пристрої захисту та автоматика", ТОВ "НеоБІТ", АТ "АСТ" і АТ "Позитив текнолоджіз".

Вашингтон також ввів санкції проти 16 компаній, "які робили спроби вплинути на президентські вибори США-2020 під керівництвом російського уряду". Серед них вебсайт South front, видання Newsfront, що базується в Криму, Фонд стратегічної культури, ТОВ ІА "Інфорос", а також Фонд захисту національних цінностей, Association for free research and international cooperation та інші.

Низка компаній, зокрема, Association for free research and international cooperation, ТОВ "Юніджет", OOO "Транс логістик", Фонд стратегічної культури включені в список, оскільки, за даними Мінфіну США, вони пов'язані з діяльністю російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Мінфін США ввів санкції у зв'язку з "окупацією Росією українського регіону Крим і грубих порушень прав людини проти місцевого населення" щодо трьох компаній, зокрема, АТ "Ленпромтранспроєкт", АТ "Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ", а також "Сімферополь СІЗО-1".

Крім того, до санкційного списку Мінфіну США потрапили ще 15 громадян РФ

У списку, зокрема, значаться президент Фонду захисту національних цінностей Олександр Малькевич, власник компанії "Транс логістик" Кирило Щербаков, гендиректор компанії "Юніджет" Марія Зуєва і її заступник Артем Степанов. Всіх їх американська влада підозрює у зв'язку з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Санкційні заходи також торкнулися Костянтина Килимника, який, за даними американської влади, є співробітником російської розвідки, і Дениса Тюріна, який, за даними Мінфіну США, пов'язаний з інформагентством "Інфорос", що потрапило під санкції. Крім того, санкції поширюються на першого заступника керівника адміністрації президента РФ Олексія Громова.