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Новини Санкції проти Росії
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США ввели санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ

США ввели санкції проти 25 російських компаній і 15 громадян РФ

Мінфін США ввів санкції щодо 25 російських компанії у відповідь на діяльність Росії, зокрема, за проведення кібератак, втручання у вибори і ситуацію в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, під санкції підпали шість російських IT-компаній, які підтримували кіберактивність розвідки РФ. Серед них Військовий інноваційний технополіс "Ера", АТ "Пасит", федеральна державна автономна наукова установа Науково-дослідний інститут "Спеціалізовані обчислювальні пристрої захисту та автоматика", ТОВ "НеоБІТ", АТ "АСТ" і АТ "Позитив текнолоджіз".

Вашингтон також ввів санкції проти 16 компаній, "які робили спроби вплинути на президентські вибори США-2020 під керівництвом російського уряду". Серед них вебсайт South front, видання Newsfront, що базується в Криму, Фонд стратегічної культури, ТОВ ІА "Інфорос", а також Фонд захисту національних цінностей, Association for free research and international cooperation та інші.

Низка компаній, зокрема, Association for free research and international cooperation, ТОВ "Юніджет", OOO "Транс логістик", Фонд стратегічної культури включені в список, оскільки, за даними Мінфіну США, вони пов'язані з діяльністю російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Мінфін США ввів санкції у зв'язку з "окупацією Росією українського регіону Крим і грубих порушень прав людини проти місцевого населення" щодо трьох компаній, зокрема, АТ "Ленпромтранспроєкт", АТ "Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ", а також "Сімферополь СІЗО-1".

Крім того, до санкційного списку Мінфіну США потрапили ще 15 громадян РФ

У списку, зокрема, значаться президент Фонду захисту національних цінностей Олександр Малькевич, власник компанії "Транс логістик" Кирило Щербаков, гендиректор компанії "Юніджет" Марія Зуєва і її заступник Артем Степанов. Всіх їх американська влада підозрює у зв'язку з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Санкційні заходи також торкнулися Костянтина Килимника, який, за даними американської влади, є співробітником російської розвідки, і Дениса Тюріна, який, за даними Мінфіну США, пов'язаний з інформагентством "Інфорос", що потрапило під санкції. Крім того, санкції поширюються на першого заступника керівника адміністрації президента РФ Олексія Громова.

Автор: 

росія (66070) санкції (12113) США (23410)


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Топ коментарі
+32
Санкции надо вводить против всех россиян. Не надо их разделять на Путина и народ. Это все единый организм. И он коллективно ответственен за подлость творимую по всему миру. Хотите остановить мировой беспредел - лишайте граждан РФ возможности пользоваться всеми достижениями мирового сообщества.
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15.04.2021 17:50 Відповісти
+29
Гарна новина!
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15.04.2021 17:39 Відповісти
+27
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 1445
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15.04.2021 17:52 Відповісти
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Гарна новина!
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15.04.2021 17:39 Відповісти
Чем больше санкций против кацапо-фашистов тем лучше!давить до полного развала!
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15.04.2021 17:41 Відповісти
https://zn.ua/ukr/WORLD/ssha-visilajut-z-vashinhtona-desjat-rosijskikh-diplomativ.html У Білому домі заявили про висилку десятьох російських дипломатів
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15.04.2021 17:42 Відповісти
И что это изменило? Те в ответ вышлют 10 американцев. Потом заменят на других людей и все вернулось на круги своя. Ни о чем.
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15.04.2021 19:04 Відповісти
Ни чего особенного. Ну честно. На РБК уже проанализировали. Это мелочь все. Байден должен был их ввести и говорил, что введет. В этих санкциях нет крупных фин потерь. Перестроятся просто. Фирмы перерегистрируются в другие фирмы. А по внешнему суверенному долгу, так у них этот долг покупают где то 3 процента иносранных клиентов.
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15.04.2021 17:45 Відповісти
А почему одно кацапье плюсует?
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15.04.2021 18:20 Відповісти
Я привел анализ их РБК пррсто.
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15.04.2021 18:33 Відповісти
Чем кирдык? Сизо это полностью бюджетная контора.
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15.04.2021 17:48 Відповісти
Байден жжёт. Молодец.
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15.04.2021 17:47 Відповісти
Такие санкции --- полная фигня.
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15.04.2021 17:50 Відповісти
Ещё один, почему лахта плюсует, полезных санкций не бывает много, добавят. И почему ***** в бешенстве?
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15.04.2021 18:22 Відповісти
7 лет санкции. Где результат?
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15.04.2021 18:38 Відповісти
Рупь твой деревянный почем? Расскажи нам, лаптеногое
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15.04.2021 19:00 Відповісти
Вопрос на вопрос?...
Я рассчитываюсь гривней. Так где результат?
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15.04.2021 19:14 Відповісти
Санкции надо вводить против всех россиян. Не надо их разделять на Путина и народ. Это все единый организм. И он коллективно ответственен за подлость творимую по всему миру. Хотите остановить мировой беспредел - лишайте граждан РФ возможности пользоваться всеми достижениями мирового сообщества.
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15.04.2021 17:50 Відповісти
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 5891
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15.04.2021 17:51 Відповісти
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 1445
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15.04.2021 17:52 Відповісти
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 567
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15.04.2021 17:56 Відповісти
еще эмбарго на балалайки и матрешки-и тогда оркам хана!
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15.04.2021 17:56 Відповісти
Скажить Байдену шо на росіянії 140 мільйонів так званих громадян.
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15.04.2021 17:57 Відповісти
Откуда? Чмо ты зауральское, одни алкаши, и такие недоразвитые как ты
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15.04.2021 18:23 Відповісти
Санкционный список совсем не впечатляет. Особенно улыбнуло симферопольский СИЗО😁
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15.04.2021 18:00 Відповісти
Быстро отменяем долляры переходим на китайские юани... Доллару кирдык... Байден АстанавитесьСША ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 9988
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15.04.2021 18:07 Відповісти
Повна хрень..
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15.04.2021 18:08 Відповісти
Зате зацініть помпу, з якою це анонсувалося.
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15.04.2021 20:48 Відповісти
Стільки було струсу повітря а за фактом пшик
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15.04.2021 21:16 Відповісти
Через Симферопольское СИЗО могут сбрасывать миллиарды или какую нибудь малозаметную фирмочку в Крыму,Минфин США это вам не дохлятина РАБссия... Следят за каждым долларом за бугром...
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15.04.2021 18:11 Відповісти
Ну то таке - головні санкції це заборона позичати Мосоквії грощі (держборг) через
цінні папери, але вступить він у силу лише з червня 2021 року
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15.04.2021 18:12 Відповісти
Я выше написал, что это легкие санкции, приведен анализ РБК. Дипломатов одних вышлют, другие заедут.
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15.04.2021 18:36 Відповісти
Вы плохо знаете как работает Минфин США,тем более сейчас его возглавила железна и грамотная Леди по имени Джанет Йелен,кстати впервые в истории США Мочить будет невзирая на морды Путлера...
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15.04.2021 18:20 Відповісти
Наивные ожидания. ***** все эти запреты, как мне ноно пальцем с балкона моего соседа. Пока тот вылезет, я ему уже и машину оболью краской за то что припарковался на тротуаре, а сам смоюсь. Если бы в черном море стоял бы хоть 1 авианосец сша, это было бы серьёзно. А так, пока только разговоры.
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15.04.2021 18:34 Відповісти
Куба от санкций слилась
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15.04.2021 18:43 Відповісти
Вы думаете санкции будут против братьев вРоттенбергов или типа им подобных Крыс? Совсем нет,у них есть подставные лица малоприметные и еле заметные...,от Камчатки до Кенигсберга...и Джанет Йелен их найдет...
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15.04.2021 18:23 Відповісти
Дзвінок Байдена: Володя, я готовий з тобою зустрітись, якщо ти переживеш нові санкції, звичайно 💀😁😅
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15.04.2021 18:30 Відповісти
Укус комара.
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15.04.2021 19:06 Відповісти
Більше-більше санкцій, хорощих та різних!
Я хотів би, щоб наклали санкції на касапський футбол, приміром...
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15.04.2021 19:22 Відповісти
Поганих санкцій для раські федераські не буває.
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15.04.2021 20:58 Відповісти
США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ - Цензор.НЕТ 586
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15.04.2021 23:22 Відповісти
Настойку бояры в санкционный список, и угорят за месяц.
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16.04.2021 10:09 Відповісти
 
 