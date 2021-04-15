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Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО
15 апреля правоохранители задержали на взятке военнослужащего Черновицкого пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
По данным следствия, взятка в размере 1050 евро предназначалась за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.
Решается вопрос о сообщении старшему сержанту о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины), обращении в суд с ходатайствами об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Топ комментарии
+1 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий15.04.2021 18:06 Ответить Ссылка
+1 Шо Опять
показать весь комментарий15.04.2021 18:56 Ответить Ссылка
+1 Михаил Дужик
показать весь комментарий15.04.2021 19:05 Ответить Ссылка
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А тут вдруг его подставила тыловая крыса !
оно или распределяет в тылу харчи и расходники или ходит по конторам подставляя и провоцируя на взятки.
Под лавку на место! Иуда