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Новости Взяточники
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Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО

15 апреля правоохранители задержали на взятке военнослужащего Черновицкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура 01

По данным следствия, взятка в размере 1050 евро предназначалась за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.

Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Волыни на взятке 42 тыс. грн за содействие контрабанде сигарет из Беларуси задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТО

Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура 03

Решается вопрос о сообщении старшему сержанту о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины), обращении в суд с ходатайствами об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Автор: 

Буковина (901) взятка (6185) пограничники (1583) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+1
бедняга думал что прикид новій купит... берці которіе не натирают мозоли... броник новый а не с трупака... ночного видения прибор ... ...

А тут вдруг его подставила тыловая крыса !
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15.04.2021 18:06 Ответить
+1
Странная сумма, тыща плюс именно 50.
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15.04.2021 18:56 Ответить
+1
50 у него с собой были. Чаю в буфете попить.
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15.04.2021 19:05 Ответить
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бедняга думал что прикид новій купит... берці которіе не натирают мозоли... броник новый а не с трупака... ночного видения прибор ... ...

А тут вдруг его подставила тыловая крыса !
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15.04.2021 18:06 Ответить
К счастью у нас не будь-какая.
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15.04.2021 18:57 Ответить
В демократической стране у погарничника ЗП не 300$....просто тупак если деньги брал налом а не карточку двоюродного дяди Зеленый ..и головал за Зе скорее всего
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15.04.2021 19:49 Ответить
ЯСНО:-

оно или распределяет в тылу харчи и расходники или ходит по конторам подставляя и провоцируя на взятки.
Под лавку на место! Иуда
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15.04.2021 18:24 Ответить
Странная сумма, тыща плюс именно 50.
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15.04.2021 18:56 Ответить
50 у него с собой были. Чаю в буфете попить.
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15.04.2021 19:05 Ответить
то шекели были
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15.04.2021 19:36 Ответить
будет на калинке торговать изолентой и плакать
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15.04.2021 20:24 Ответить
СНБО санкции ввели против него?
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15.04.2021 22:48 Ответить
 
 