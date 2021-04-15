Военнослужащий Черновицкого погранотряда задержан на взятке 1050 евро за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО

15 апреля правоохранители задержали на взятке военнослужащего Черновицкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, взятка в размере 1050 евро предназначалась за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.

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Решается вопрос о сообщении старшему сержанту о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины), обращении в суд с ходатайствами об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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