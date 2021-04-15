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Зеленский уволил и снова назначил Головатого в Венецианскую комиссию

Зеленский уволил и снова назначил Головатого в Венецианскую комиссию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий. Другим указом Зеленский назначил С.Головатого

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 165/2021 опубликован на сайте главы государства в четверг, 15 апреля.

"Освободить Головатого Сергея Петровича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с истечением срока полномочий", - сообщается в указе.

Другим своим указом №166/2021 Президент Зеленский назначил Головатого Сергея Петровича - заместителя Председателя Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по согласию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил членом Венецианской комиссии Головатого вместо Кивалова

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Головатый Сергей (102)


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Топ комментарии
+3
"і не він її, а вона його ви*бла"
Подерев'янський - пророк!
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15.04.2021 21:03 Ответить
+2
Щось , такі викрутаси , підозріло нагадують про звільнення- відновлення на роботі , чоловіка Бенядіктової .. ! .
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15.04.2021 20:55 Ответить
+2
Це вам не Порох!
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15.04.2021 21:02 Ответить
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Масло масляне!
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15.04.2021 20:46 Ответить
Крутят мутят
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15.04.2021 20:48 Ответить
Как он мог? То ж "баригин" кадр...😀
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15.04.2021 20:49 Ответить
Бери дальше ))
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15.04.2021 21:05 Ответить
Глибше і ширше,тобто ширєє !!!)))
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15.04.2021 21:32 Ответить
Дуже "мудрий" давній персонаж !!!)))
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15.04.2021 21:31 Ответить
Щось , такі викрутаси , підозріло нагадують про звільнення- відновлення на роботі , чоловіка Бенядіктової .. ! .
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15.04.2021 20:55 Ответить
Це вам не Порох!
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15.04.2021 21:02 Ответить
"і не він її, а вона його ви*бла"
Подерев'янський - пророк!
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15.04.2021 21:03 Ответить
От жалко пацана!
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15.04.2021 21:29 Ответить
WTF?
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15.04.2021 21:08 Ответить
Походу Головатый нормально занёс...
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15.04.2021 21:29 Ответить
походу брак кадрів...починаючи з нього, вся ісландська збірна аматорів браковані
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15.04.2021 22:00 Ответить
Хоча б погуглили хто такий Головатий. Кацапи срані "паходу"
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15.04.2021 22:46 Ответить
Все просто. Головатый это протеже USAID. А если конкретно то США.
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15.04.2021 22:51 Ответить
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела!

Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 9466
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15.04.2021 23:09 Ответить
Сдвинь брови я тебе говорю. Сдвинь брови!!!
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16.04.2021 08:27 Ответить
 
 