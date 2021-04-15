Зеленский уволил и снова назначил Головатого в Венецианскую комиссию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий. Другим указом Зеленский назначил С.Головатого
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ № 165/2021 опубликован на сайте главы государства в четверг, 15 апреля.
"Освободить Головатого Сергея Петровича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с истечением срока полномочий", - сообщается в указе.
Другим своим указом №166/2021 Президент Зеленский назначил Головатого Сергея Петровича - заместителя Председателя Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по согласию.
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