Зеленский уволил и снова назначил Головатого в Венецианскую комиссию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий. Другим указом Зеленский назначил С.Головатого

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 165/2021 опубликован на сайте главы государства в четверг, 15 апреля.

"Освободить Головатого Сергея Петровича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с истечением срока полномочий", - сообщается в указе.

Другим своим указом №166/2021 Президент Зеленский назначил Головатого Сергея Петровича - заместителя Председателя Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по согласию.

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