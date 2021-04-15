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Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії

Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Головатого від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Іншим указом Зеленський призначив С.Головатого.

передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ № 165/2021 опубліковано на сайті глави держави в четвер, 15 квітня.

"Звільнити Головатого Сергія Петровича від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - повідомляється в указі.

Іншим своїм указом №166/2021 Президент Зеленський призначив Головатого Сергія Петровича - заступника Голови Конституційного Суду України - членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), за згодою.

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Автор: 

Венеціанська комісія (227) Головатий Сергій (20)


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Топ коментарі
+3
"і не він її, а вона його ви*бла"
Подерев'янський - пророк!
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15.04.2021 21:03 Відповісти
+2
Щось , такі викрутаси , підозріло нагадують про звільнення- відновлення на роботі , чоловіка Бенядіктової .. ! .
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15.04.2021 20:55 Відповісти
+2
Це вам не Порох!
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15.04.2021 21:02 Відповісти
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Масло масляне!
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15.04.2021 20:46 Відповісти
Крутят мутят
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15.04.2021 20:48 Відповісти
Как он мог? То ж "баригин" кадр...😀
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15.04.2021 20:49 Відповісти
Бери дальше ))
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15.04.2021 21:05 Відповісти
Глибше і ширше,тобто ширєє !!!)))
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15.04.2021 21:32 Відповісти
Дуже "мудрий" давній персонаж !!!)))
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15.04.2021 21:31 Відповісти
Щось , такі викрутаси , підозріло нагадують про звільнення- відновлення на роботі , чоловіка Бенядіктової .. ! .
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15.04.2021 20:55 Відповісти
Це вам не Порох!
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15.04.2021 21:02 Відповісти
"і не він її, а вона його ви*бла"
Подерев'янський - пророк!
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15.04.2021 21:03 Відповісти
От жалко пацана!
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15.04.2021 21:29 Відповісти
WTF?
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15.04.2021 21:08 Відповісти
Походу Головатый нормально занёс...
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15.04.2021 21:29 Відповісти
походу брак кадрів...починаючи з нього, вся ісландська збірна аматорів браковані
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15.04.2021 22:00 Відповісти
Хоча б погуглили хто такий Головатий. Кацапи срані "паходу"
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15.04.2021 22:46 Відповісти
Все просто. Головатый это протеже USAID. А если конкретно то США.
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15.04.2021 22:51 Відповісти
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела!

Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 9466
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15.04.2021 23:09 Відповісти
Сдвинь брови я тебе говорю. Сдвинь брови!!!
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16.04.2021 08:27 Відповісти
 
 