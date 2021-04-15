Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Головатого від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Іншим указом Зеленський призначив С.Головатого.

передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ № 165/2021 опубліковано на сайті глави держави в четвер, 15 квітня.

"Звільнити Головатого Сергія Петровича від виконання обов'язків члена Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - повідомляється в указі.

Іншим своїм указом №166/2021 Президент Зеленський призначив Головатого Сергія Петровича - заступника Голови Конституційного Суду України - членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), за згодою.

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