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Новости Агрессия России против Украины
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Оснований для введения военного положения пока нет, – Разумков

Оснований для введения военного положения пока нет, – Разумков

По состоянию на сегодняшний день нет оснований вводить военное положение в Украине.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Условия введения военного положения четко определены – это одобрение на заседании Верховной Рады указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", – сказал спикер ВР.

Разумков подчеркнул, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь. ВИДЕО

Автор: 

военное положение (512) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+31
А оснований для укрепления обороны? А для возвращения арты на передок?
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16.04.2021 00:00 Ответить
+28
Цікаво вони хоч розуміють що мають робити чи будуть відосика очікувати?
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15.04.2021 23:58 Ответить
+16
Підстав для введення воєнного стану поки немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1785
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16.04.2021 00:11 Ответить
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Цікаво вони хоч розуміють що мають робити чи будуть відосика очікувати?
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15.04.2021 23:58 Ответить
Лялькі з ганчір"я,напхані тирсою, не спроможні на самостійні дії та мислення !!!))))
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16.04.2021 00:17 Ответить
Зелю в окопы))))
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15.04.2021 23:59 Ответить
не.. в норку загнать и нассать туда..мыши должны сидеть по норам !!
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16.04.2021 00:03 Ответить
Під шконку!!!)))
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16.04.2021 00:18 Ответить
За що клоуна під шконку? Аргументуй.
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16.04.2021 03:24 Ответить
достаточно в отставку.
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16.04.2021 06:11 Ответить
а ты где планируешь быть?
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16.04.2021 07:30 Ответить
Сам то из окопа строчишь?
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16.04.2021 10:52 Ответить
А оснований для укрепления обороны? А для возвращения арты на передок?
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16.04.2021 00:00 Ответить
Раз эта тема военного положения обсуждается в ВР , значить - ВСЕ основания для введения уже есть на 99% !!! (просто может быть что Мы как обыватели еще не все знаем о планах русни)
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16.04.2021 00:02 Ответить
И особенно в этой ситуации злит запоротое Зелей финансирование производства ракет. А они сейчас нам нужны как воздух. Еще вчера.
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16.04.2021 00:23 Ответить
Год назад...
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16.04.2021 00:25 Ответить
Та да. Цикл производства дивизиона "Нептунов" - 9 месяцев. Других еще меньше. Мы бы уже имели несколько полноценных дивизионов на дежурстве.
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16.04.2021 00:41 Ответить
Закатать деньги в дороги важнее))
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16.04.2021 06:15 Ответить
Підстав для введення воєнного стану поки немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 3735
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16.04.2021 00:04 Ответить
Підстав для введення воєнного стану поки немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 6377Опрос в нашей ватной, мелитопольской газете МВ. Это ужасает! Город сепаратистов и пророссийского скота. Читаем последний пункт опроса
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16.04.2021 00:05 Ответить
Подготовили общественное мнение...
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16.04.2021 00:30 Ответить
Желаю поддержавшим нижний пункт чтобы, если что будет, коридор прошел именно по их семьям и их домам. Для поправления мозгов. И пусть взглянут на ДАП дебилы

Підстав для введення воєнного стану поки немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 9983
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16.04.2021 00:31 Ответить
Они будут с цветами встречать "освободительные танки" кремлевского упыря, но если что-то пойдет не так, то во всем будет виновата Украина, вы что вату не знаете?
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16.04.2021 01:16 Ответить
Розумков - агент ОПЗЖ . А там ниточка и в рашу приведёт .
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16.04.2021 00:06 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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16.04.2021 00:15 Ответить
Как он говорил РАЗУМКОВ еще до выборов ?

"Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.

Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца"
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5cfe030b68b4f/
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16.04.2021 10:53 Ответить
Да у него и лицо азиата 😀😀😀
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16.04.2021 11:21 Ответить
Можна карантив ввести. Іще один, бо одного мало.
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16.04.2021 00:08 Ответить
А на рф не бояться ковіду -скільки вояків до куп зібрали....
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16.04.2021 08:53 Ответить
Декілька разів у стрічці промайнула фраза "українська армія здатна дати відсіч російським військам". Так, здатна. А ще вона здатна дати кацапам такої *******, що орки тікатимуть світ за очі, як у 1659-у під Конотопом. Але... є велике АЛЕ - на чолі української армії стоїть ворог.
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16.04.2021 00:10 Ответить
мдя...
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16.04.2021 00:12 Ответить
Кого обрав мудрий нарід, той і стоїть. Зате папріколу.
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16.04.2021 00:14 Ответить
И не друг и не враг, а так себе и для себя.
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16.04.2021 08:12 Ответить
Підстав для введення воєнного стану поки немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1785
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16.04.2021 00:11 Ответить
Дивно, що вони ще не ологосили воєний стан, адже це єдиний шлях зберегти владу і продовжувати красти, тому що рейтинги не залишають надії на переобрання )
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16.04.2021 00:14 Ответить
У США оголосили Надзвичайний стан, а в Україні -- "немає підстав" ?!
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16.04.2021 08:56 Ответить
...Открытая драка для Путина - не такое уж и желанное мероприятие.
Во-первых, ее военный исход уже далеко не очевиден и все может кончиться очень плохо уже не для «попочленцев» и «казляков», а для регулярных войск РФ. В таком случае, табакерка Путину гарантирована. Это не значит, что у него не хватит шизы начать боевые действия, но надо понимать, что он сам сейчас ходит в кевларовых памперсах, выдавая внезапные выхлопы.
Основное назначение всей этой массы войск - оказать психологическое давление. То есть, ценность угрозы в таком раскладе намного выше, чем уже применение военной силы. Там - только начни и назад уже не отмотаешь, а как известно, даже самые шикарные планы никогда не идут так, как они были написаны.

...В отличие от 2014, удары по территории Украины в исполнении российских военных повлекут за собой удары по территории РФ уже без стеснений, поскольку если война, то уже - война. А они уже отвыкли от того, что такое может случиться именно с объектами на их территории, со всеми вытекающими последствиями и это - в отличии от нас, когда мы уже это имеем, видели и привычны к такому раскладу. Россиянцы, получившие удары по своим объектам инфраструктуры, тут же начнут возвращаться в объективную реальность из того бреда, который им заливают в уши регулярно и с напором.
Все это к тому, что основным назначением этого развертывания войск безусловно является оказание давления на руководство и население Украины для получения того, чего хочет Кремль. Но часть населения нашей страны уже имеет иммунитет от этого давления, а другая (которая имеется в любой стране) и без давления исторгает из себя привычную субстанцию и толку от нее никогда не было и не будет. https://defence-line.org/2021/04/bolshaya-igra-chast-2/
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16.04.2021 00:15 Ответить
...Ситуация может выглядеть очень интересно и так, что Вашингтон может учесть яростное желание Москвы о том, чтобы Украина не вступала в НАТО в ближайшее время. Заметим, именно так это формулирует Москва и тут надо понимать, что в Альянс набрали несколько стран, которыми Москва может успешно манипулировать в момент принятия важных решений.
Напомним, Устав НАТО требует единогласной поддержки любого решения, касающегося состава Альянса и даже один голос «против», может отложить вопрос до следующей сессии руководства блока. И тот же Устав гласит о том, что в случае нападения на любого члена Альянса, ответные меры предпринимаются автоматически и без голосований. Но многие помнят о том, как это безусловное положение подверглось обсуждению и дебатам в Германии и Франции, в плане вступления в войну на стороне стран Балтии, в случае агрессии против них. Именно после этих дебатов, Польша понесла акцент на двусторонние отношения с США и наверное знала, почему так поступила.
С другой стороны, Израиль, Япония или Южная Корея, не состоят в НАТО и тем не менее, имеют крепкий тыл в виде двусторонних союзнических договоров со Штатами и между прочим, в рамках этих договоров, имеют базы американской армии на своей территории. А это значит, что в НАТО надо идти, но там - ПДЧ и яростное противодействие Москвы через своих проституток. Но идти - надо, что не исключает и других вариантов.
Так что это - большая игра. Очень большая и о ней нельзя судить по каким-то мелким, тактическим деталям. И да, мы победим, а Карфаген, ну вы в курсе. - https://defence-line.org/2021/04/bolshaya-igra-chast-3/
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16.04.2021 00:18 Ответить
Кілю грохнули Підстав для введення воєнного стану поки немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 992
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16.04.2021 00:19 Ответить
Кіля вступив у клуб Дубінського))))
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16.04.2021 00:21 Ответить
Азіров здувся, ща в телеграм побіжить!
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16.04.2021 00:41 Ответить
Скажу свое мнение по этому поводу - Видать Байден нагнул Куйла с саммитом (встречей) и сказал - если полезешь до встречи в Украину то - пеняй сам на себя!!! Санкции ввел сегодня чтобы показать что это не пустые слова и выводит с Афгана контингент (это отдельная тема но Куйло и тут понял умысел Джо) .. Сейчас куйло в раздумии.. "Наша Зелень" выдохнула с облегчением и сменила памперсы..
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16.04.2021 00:20 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=8A_tJgq7buQ&feature=youtu.be
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16.04.2021 00:23 Ответить
У меня такое впечатление, что Байден своим звонком путину и предложение встретиться предотвратил большую войну с Россией и перехитрил путина
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16.04.2021 00:20 Ответить
Власть - нет, а вот Народ Украины - ДА !!! Способен и будет!!! Потому что - Воля або смерть !!!
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16.04.2021 00:29 Ответить
Люди, які не можуть виростити економіку власної країни, а тільки наживаються на ній, навряд чи створять суттєвий опір хорошій армії. Є тільки сумнів, що в Росії армія хороша. Мабуть і Путін це знає.
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16.04.2021 00:23 Ответить
Значит так ему сказали сказать его кураторы.
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16.04.2021 00:44 Ответить
Шось про Шарія давно нічого не чути.
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16.04.2021 00:45 Ответить
Наносит тату на зад -..они устали...
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16.04.2021 08:59 Ответить
Как вам !? кто-то недавно спрашивал на эту тему...
https://twitter.com/i/user/2305251680

https://twitter.com/kmda_official
https://twitter.com/kmda_official
https://twitter.com/kmda_official


https://twitter.com/kmda_official
https://twitter.com/kmda_official

КМДА

@kmda_official

https://twitter.com/kmda_official/status/1382701959342391303

Оновлена інтерактивна карта Києва з адресами підземних сховищ.
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16.04.2021 00:47 Ответить
Сподіваюся, що ті сховища не у такому стані як в Одесі.
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16.04.2021 08:15 Ответить
Еще хуже.
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16.04.2021 10:50 Ответить
І підземний перехід в ВР також "окупували" бомжі?
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16.04.2021 12:11 Ответить
они никогда его не введут,что бы не было в украине. как и не ввели при активной войне в 14-15 годах. верхушке это не выгодно финансово.
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16.04.2021 00:55 Ответить
вооружив население у судей и прочих бандитов не будет надежды на мусоров ...
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16.04.2021 01:46 Ответить
по россии лазят сотни тонн тупого пушечного мяса готового хоть сейчас за жратву убивать
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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16.04.2021 01:53 Ответить
при наступлении с севера в мою харьковскую квартиру на павловом поле уже через час вломятся буряты
надо было что-ли гранату оставить 🤨
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16.04.2021 01:59 Ответить
В унітазі. Вони на унітази "клюють".
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16.04.2021 12:13 Ответить
Ага! Уже 7 лет "как нет оснований"! Какие нужны еще "ОСНОВАНИЯ", когда под вопросом само существование Украины как государства?

ТРИ ДНЯ ДО ОТКРЫТОГО (прямого) и повторного ВТОРЖЕНИЯ!
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16.04.2021 05:24 Ответить
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується,
бо на ній наживаються»
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...

Никто ничкго не забыл?
А то ж у нашего "населения" - там помню, там не помню, там рыбу заворачиваю
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16.04.2021 10:56 Ответить
Конечно оснований нет сейчас- уже поздно военное положение надо было вводить ещё в марте 2014 года ставить страну на военные рельсы и многое бы успели к этому времени.
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16.04.2021 05:26 Ответить
Нікому вводити було в березні 2014 року, а вже пізніше винуватили Порошенка в узурпації влади як диктатора, згадайте "лемент" в грудні 2018 року.
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16.04.2021 08:19 Ответить
Хочете швиденько знищити Британію?
Та запросто!
1. В Палату лордів треба обрати "Muppet Show".
2. В Палату громад - "Circus of Horrors".
3. Прем'єром обрати Керміта.
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16.04.2021 07:51 Ответить
Оцените красоту игры, (это одобрение на заседании Верховной Рады указа президента Источник: https://censor.net/ru/n3260049) нет указа , виноват призедент.
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16.04.2021 08:40 Ответить
Картина маслом. Країна на порозі великої війни, але влада спокійна, нічого не робить для захисту від ворога. Зате волає на Захід, чому ми ще не в НАТО... Мабуть, скоро, як Білорусь, поверне вектор на Схід.
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16.04.2021 09:05 Ответить
Она давно его туда повернула..Но стесняется сказать...
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16.04.2021 10:20 Ответить
это пархатый сброд у которого подготовка это паспорт израиля и чарторный рейс, что можно ожидать от заслуженного Уклониста и его кодлы??? нормальный Гарант давно ввел военное положение и согласно ему меРтвечука со всей пятой колонной разместил в лучшем случае в Житомире на пожизненном, а эти Дэбилы ждут когда козломордые будут под Одессой.....
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16.04.2021 09:34 Ответить
Ну да... "https://censor.net/ru/news/3259973/***********************************************************************" а Разумкову "нет оснований"...они и логично! Это же у Байдена на границах стоят 120 000 до зубов вооруженных солдат с техникойи авиацией - вот пусть он и объявляет режим ЧС! А Разумкову то чё ?
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16.04.2021 10:06 Ответить
Звісно, а для прихованої мобілізації є
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16.04.2021 10:15 Ответить
Как он говорил РАЗУМКОВ еще до выборов ?
"Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца"
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5cfe030b68b4f/
Собирается встречать расейские танки с цветами?
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16.04.2021 10:57 Ответить
Не поэтому ли Разумков в СНБО не голосовал за меры, принятые против Медведчука?
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16.04.2021 11:10 Ответить
Разумков, ты с радой не введешь военного положения даже если кацапы возьмут Мариуполь.
Кишка тонка у сына проросийского отца
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16.04.2021 11:08 Ответить
хоть бы потренировались....
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16.04.2021 12:18 Ответить
Цікаво, якщо московити массовано почнуть з 4 напрямків з попереднею руйнацією зв'зку, як і де зберуться депутати?
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16.04.2021 13:24 Ответить
 
 