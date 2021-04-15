Оснований для введения военного положения пока нет, – Разумков
По состоянию на сегодняшний день нет оснований вводить военное положение в Украине.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Условия введения военного положения четко определены – это одобрение на заседании Верховной Рады указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", – сказал спикер ВР.
Разумков подчеркнул, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.
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"Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца"
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5cfe030b68b4f/
Во-первых, ее военный исход уже далеко не очевиден и все может кончиться очень плохо уже не для «попочленцев» и «казляков», а для регулярных войск РФ. В таком случае, табакерка Путину гарантирована. Это не значит, что у него не хватит шизы начать боевые действия, но надо понимать, что он сам сейчас ходит в кевларовых памперсах, выдавая внезапные выхлопы.
Основное назначение всей этой массы войск - оказать психологическое давление. То есть, ценность угрозы в таком раскладе намного выше, чем уже применение военной силы. Там - только начни и назад уже не отмотаешь, а как известно, даже самые шикарные планы никогда не идут так, как они были написаны.
...В отличие от 2014, удары по территории Украины в исполнении российских военных повлекут за собой удары по территории РФ уже без стеснений, поскольку если война, то уже - война. А они уже отвыкли от того, что такое может случиться именно с объектами на их территории, со всеми вытекающими последствиями и это - в отличии от нас, когда мы уже это имеем, видели и привычны к такому раскладу. Россиянцы, получившие удары по своим объектам инфраструктуры, тут же начнут возвращаться в объективную реальность из того бреда, который им заливают в уши регулярно и с напором.
Все это к тому, что основным назначением этого развертывания войск безусловно является оказание давления на руководство и население Украины для получения того, чего хочет Кремль. Но часть населения нашей страны уже имеет иммунитет от этого давления, а другая (которая имеется в любой стране) и без давления исторгает из себя привычную субстанцию и толку от нее никогда не было и не будет. https://defence-line.org/2021/04/bolshaya-igra-chast-2/
Напомним, Устав НАТО требует единогласной поддержки любого решения, касающегося состава Альянса и даже один голос «против», может отложить вопрос до следующей сессии руководства блока. И тот же Устав гласит о том, что в случае нападения на любого члена Альянса, ответные меры предпринимаются автоматически и без голосований. Но многие помнят о том, как это безусловное положение подверглось обсуждению и дебатам в Германии и Франции, в плане вступления в войну на стороне стран Балтии, в случае агрессии против них. Именно после этих дебатов, Польша понесла акцент на двусторонние отношения с США и наверное знала, почему так поступила.
С другой стороны, Израиль, Япония или Южная Корея, не состоят в НАТО и тем не менее, имеют крепкий тыл в виде двусторонних союзнических договоров со Штатами и между прочим, в рамках этих договоров, имеют базы американской армии на своей территории. А это значит, что в НАТО надо идти, но там - ПДЧ и яростное противодействие Москвы через своих проституток. Но идти - надо, что не исключает и других вариантов.
Так что это - большая игра. Очень большая и о ней нельзя судить по каким-то мелким, тактическим деталям. И да, мы победим, а Карфаген, ну вы в курсе. - https://defence-line.org/2021/04/bolshaya-igra-chast-3/
https://twitter.com/i/user/2305251680
https://twitter.com/kmda_official
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https://twitter.com/kmda_official
https://twitter.com/kmda_official
КМДА
@kmda_official
https://twitter.com/kmda_official/status/1382701959342391303
Оновлена інтерактивна карта Києва з адресами підземних сховищ.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
надо было что-ли гранату оставить 🤨
ТРИ ДНЯ ДО ОТКРЫТОГО (прямого) и повторного ВТОРЖЕНИЯ!
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується,
бо на ній наживаються»
Торговля на крови.. Свинарчуке... Липецкаяфабрика.. Абырвалг...
Никто ничкго не забыл?
А то ж у нашего "населения" - там помню, там не помню, там рыбу заворачиваю
Та запросто!
1. В Палату лордів треба обрати "Muppet Show".
2. В Палату громад - "Circus of Horrors".
3. Прем'єром обрати Керміта.
"Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу сказать с уверенностью, что я сын пророссийского отца"
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5cfe030b68b4f/
Собирается встречать расейские танки с цветами?
Кишка тонка у сына проросийского отца