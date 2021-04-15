Оснований для введения военного положения пока нет, – Разумков

По состоянию на сегодняшний день нет оснований вводить военное положение в Украине.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Условия введения военного положения четко определены – это одобрение на заседании Верховной Рады указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", – сказал спикер ВР.

Разумков подчеркнул, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь. ВИДЕО