В Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантинных ограничений
Группы контроля, работающие в составе сотрудников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили заведения на соблюдение карантинных мероприятий.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА, всего за минувшие сутки проверено 32 ночных заведения, обнаружено и закрыто 2 ресторана, которые работали с нарушением карантинных норм. Речь идет о двух ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.
"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе КГГА.
Напомним, ранее столичный мэр Виталий Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. Киевские городские власти также обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции.
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Киевские рестораторы Алина Косичкина и Дмитрий Заходякин открыли новое заведение на улице Большой Васильковской, 67/7. Теперь это хлебная лавка, которая называется "Хлебный".
Илья Чичкан, Алина Косичкина, Дмитрий Заходякин и Маша Шубина