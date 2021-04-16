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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантинных ограничений

В Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантинных ограничений

Группы контроля, работающие в составе сотрудников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили заведения на соблюдение карантинных мероприятий.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА, всего за минувшие сутки проверено 32 ночных заведения, обнаружено и закрыто 2 ресторана, которые работали с нарушением карантинных норм. Речь идет о двух ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе КГГА. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чтобы не было инфекционного взрыва", - Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. ВИДЕО

Напомним, ранее столичный мэр Виталий Кличко заявил, что Киев уже готовит дополнительные карантинные меры на Пасху. Киевские городские власти также обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции.

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власники - касаби й підкасабники?

Киевские рестораторы Алина Косичкина и Дмитрий Заходякин открыли новое заведение на улице Большой Васильковской, 67/7. Теперь это хлебная лавка, которая называется "Хлебный".

Илья Чичкан, Алина Косичкина, Дмитрий Заходякин и Маша Шубина

В Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 5175
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16.04.2021 17:51 Ответить
В Одессе на 5 ой фонтана стоит БТР новенький, ещё один видела в районе вокзала. Вертолеты с утра летают над береговой линией, суд апелляционный набу шмонает, а вы со своими двумя киевскими ресторанами
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16.04.2021 17:52 Ответить
В Одесі НАТА. Атас!
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16.04.2021 18:06 Ответить
обижают рестораторов почем зря, витали на них нет
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16.04.2021 18:16 Ответить
Ну не может быть карантина без чрезвычайного положения. Вводите, жиды, ЧП и компенсируйте бизнесам все убытки по полной.
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16.04.2021 19:19 Ответить
Только не Вельвет.
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16.04.2021 20:08 Ответить
 
 