Киевские власти просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции
Киевские городские власти обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгосадминистрации.
"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - отметил Мондриевский.
Он также подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.
Как сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко, город готовит дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва. Соответствующее решение утвердит Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
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там все безмозглые клептоманы по типу кличко.