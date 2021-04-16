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Новости Коронавирус и карантин
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Киевские власти просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции

Киевские власти просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции

Киевские городские власти обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгосадминистрации. 

"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - отметил Мондриевский.

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Он также подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

Как сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко, город готовит дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва. Соответствующее решение утвердит Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Также читайте: С 19 декабря религиозные мероприятия разрешены при условии дистанции в 1,5 метра

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25685) религия (900) церковь (1325) Мондриевский Валентин (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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МПэшники пусть идут гундяя лобызают, их не жалко.
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16.04.2021 16:06 Ответить
ну так, але вони потім серед нормальних теж ходитимуть.
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16.04.2021 16:16 Ответить
Филиал рпц фсб имел ввиду эти просьбы. Они еще "крестный ход" учинят для своего быдла. А быдло и радо.
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16.04.2021 16:07 Ответить
а как прихожане через видео жратву попам передут ???
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16.04.2021 16:08 Ответить
Не исключаю, что вопреки разумным призывам власти воздержаться от всяческих массовых сборищ, гундяевцы будут совершать крестные ходы, хороводы с поцелуями и прочие вещи, способствующие распространению заразы. В таком случае, ЧЕРТ С НИМИ, а не БОГ, и пусть будет, как будет. Не будем о них сожалеть. Жаль только народных денег, за которые придется их, тварей, лечить!!!
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16.04.2021 16:13 Ответить
в кгга нет разумных идей.
там все безмозглые клептоманы по типу кличко.
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16.04.2021 16:54 Ответить
 
 