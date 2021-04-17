От коронавируса умер глава Подольского района Киева Смирнов, - Кличко
В пятницу вечером, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Печальная новость ... Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", – написал он.
По его словам, Смирнов более трех недель находился в больнице с коронавирусом. "Врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила ... ", – написал мэр Киева.
Кличко отметил, что 7 лет Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.
"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был ... ", – резюмировал мэр столицы.
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