От коронавируса умер глава Подольского района Киева Смирнов, - Кличко

В пятницу вечером, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Печальная новость ... Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", – написал он.

По его словам, Смирнов более трех недель находился в больнице с коронавирусом. "Врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила ... ", – написал мэр Киева.

Кличко отметил, что 7 лет Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был ... ", – резюмировал мэр столицы.

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