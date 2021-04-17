Від коронавірусу помер глава Подільського району Києва Смирнов, - Кличко

У п'ятницю ввечері, 16 квітня, від коронавірусу помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко 16 квітня.

"Сумна новина ... Годину тому від коронавірусу помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов", - написав він.

За його словами, Смирнов більше трьох тижнів перебував у лікарні з коронавірусом. "Лікарі боролися за його життя. Але ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла ..." - написав мер Києва.

Кличко зазначив, що 7 років Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації, останні три роки очолював її.

"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по- дитячому щирою посмішкою. Він таким і був ... " - підсумував мер столиці.

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