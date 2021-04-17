Умер писатель Владимир Яворивский

На 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.

Об этом сообщил в Фейсбук писатель Василий Шкляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов", - написал Шкляр .

Ему о смерти Якоривского сообщила дочь покойного Леся.

"Все, кто его знал ближе, сегодня говорят:"Не верю". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью. После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел. Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: "Папа ушел", - пишет Шкляр.

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