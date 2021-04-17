Помер письменник Володимир Яворівський

На 79му році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський.

Про це повідомив у фейсбуці письменник Василь Шкляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: "Не вірю".

Не хочеться вірити і мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов. Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: "Тато пішов", - пише Шкляр.

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