Боец 128-й ОГШБр Давид Шартава погиб 18 апреля на востоке Украины

В зоне ответственности отдельной тактической группировки "Восток" погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Давид Шартава.

Об этом говорится на официальной facebook-странице 128-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции объединенных сил, в результате коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец ​​128 ОГШБр, старший солдат Шартава Давид Мурманович.

Враг в очередной раз нарушил все договоренности и не придерживался режима тишины. Такие действия привели к непоправимым последствиям.

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Искренние соболезнования семье павшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление", - отмечается в сообщении.