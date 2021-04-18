Боец 128-й ОГШБр Давид Шартава погиб 18 апреля на востоке Украины
В зоне ответственности отдельной тактической группировки "Восток" погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Давид Шартава.
Об этом говорится на официальной facebook-странице 128-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции объединенных сил, в результате коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128 ОГШБр, старший солдат Шартава Давид Мурманович.
Враг в очередной раз нарушил все договоренности и не придерживался режима тишины. Такие действия привели к непоправимым последствиям.
Искренние соболезнования семье павшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление", - отмечается в сообщении.
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