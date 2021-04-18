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Новини Агресія Росії проти України
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Боєць 128-ї ОГШБр Давід Шартава загинув 18 квітня на сході України

Боєць 128-ї ОГШБр Давід Шартава загинув 18 квітня на сході України

У зоні відповідальності окремого тактичного угруповання "Схід" загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Давід Шартава.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 128-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо, що в районі проведення операції об'єднаних сил унаслідок підступних дій незаконних військових формувань, підтримуваних Російською Федерацією, загинув боєць 128-ї ОГШБр, старший солдат Шартава Давід Мурманович.

Ворог вкотре порушив всі домовленості і не дотримувався режиму тиші. Такі дії призвели до непоправних наслідків.

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Щирі співчуття родині загиблого воїна. Розділяємо біль утрати з близькими і зробимо все, щоб противник пошкодував, що скоїв цей злочин", - наголошується в повідомленні.

Боєць 128-ї ОГШБр Давід Шартава загинув 18 квітня на сході України 01

Автор: 

Донбас (22358) втрати (4462) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) операція Об’єднаних сил (6725)


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