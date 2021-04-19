Украина рассчитывает получить транш от МВФ в сентябре, - Марченко

Министерство финансов Украины рассчитывает на окончание переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) в июле и выделение транша в сентябре текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава министерства Сергей Марченко сказал в интервью "LB.ua".

"Это (сентябрь. – Ред.) - хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", – сказал он

По словам Марченко, Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.

"После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците", – добавил министр.

"Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают... Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику – то, что могут позволить себе США или страны ЕС. Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены – все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет", – отметил он.

