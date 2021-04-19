РУС
Украина рассчитывает получить транш от МВФ в сентябре, - Марченко

Украина рассчитывает получить транш от МВФ в сентябре, - Марченко

Министерство финансов Украины рассчитывает на окончание переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) в июле и выделение транша в сентябре текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава министерства Сергей Марченко сказал в интервью "LB.ua".

"Это (сентябрь. – Ред.) - хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", – сказал он 

По словам Марченко, Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.

"После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците", – добавил министр.

"Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают... Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику – то, что могут позволить себе США или страны ЕС. Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены – все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко

+7
Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
638 000 000 000 грн.

22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:36 Ответить
+7
А МВФ об этом знает?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:40 Ответить
+5
в понимании подобных тебе зебилов и самого вислюка оманського - "борьба с коррупцией" - это подписание УКАЗА... И попутно зебилы не только сами дают и получают взятки, но и мечтают устроится на место потеплее..
Как лещенко, найем и прочие "борцуны с коррупцией"
показать весь комментарий
19.04.2021 16:08 Ответить
Комментировать
А хто є цим кредитором? Це не ті випадково мародери, що виводять в офшори прибутки без оподаткування, а потім заводять назат в Україну вкрадені гроші під виглядом так званих інвестицій і знову наварюють не аби який відсодковий куш? Бо МВФ і мілярда не дає, а тут такі "інвестиції" чи беруть кредити від козломордих під гарантії здачі державних інтересів. І те і те. Виродки вони такі.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:46 Ответить
У Зеленського є легітимний мандат творити цю чпуйню. Нарід цього прагнув і отримав, що хтів.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:48 Ответить
Це робили завжди. Всі 30 років. Чи ти цього не знаєш?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:49 Ответить
Так то воно так, але Петро це робив надзвичайно патріотично )
показать весь комментарий
19.04.2021 15:52 Ответить
Що саме робив Петро, можна детальніше?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:55 Ответить
Гроші позичав звісно. Уважніше читай. Або повільніше.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:59 Ответить
Петро багато чого робив..., одне що він точно ніколи не робив, це не боровся ніколи з злодійською корумпованою системю, яка всі 30 років незалежності, як ракова пухлина знищує державність України з середини, а більшість народу робить примітивною деградованою масою.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:59 Ответить
так безвиз Украине дали именно за то что "не боролся"?.. браво, зебилы!
показать весь комментарий
19.04.2021 16:01 Ответить
Нагадайте, будь ласка, від кого і чому беня з України втік?
А це ваш товариш по вподобанням, захисник бабломойського, пред'явлення скинув.
Бачите, як Порошенко нещасних олігархів заоБіжав? Нігадяй.
https://censor.net/ru/user/159151

За рейтингом тогож таки Forbes Гудок в 2014 мав $12,5 млрд. а в 2020 вже $2,8 млрд. Пінчук мав в 2014 році $3,2 млрд. а в 2020 вже $1,4 млрд. Беня в 2014 році мав $2,1 млрд. а в 2020 році вже $1,0 млрд.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:13 Ответить
просто посміхнуся....
показать весь комментарий
19.04.2021 16:17 Ответить
Та хоч складно посміхністься, та заперечити, як я розумію, вам нічого.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:42 Ответить
Я хочу лише порекомендувати вам спробувати подивитися на болото з берега, а краще згори, а не з його очерету....
показать весь комментарий
19.04.2021 16:46 Ответить
О, то ви сторонній спостерігач. Без уподобань. За все хороше, проти всього паганого.
Істинно лише те, що співпадає з вашими вподобаннями, все інше - болото. Популіст -маніпулятор. Зрозуміло.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:32 Ответить
и результаты на 2021 год:Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
показать весь комментарий
19.04.2021 16:17 Ответить
Зазвичай на таку відповідь просто посилаю. Але зараз поясню - 2 роки тому мені зелебобіки виїли мозок, заплювали слиною і згвалтували здоровий глузд, що Зеленський - зовсім інший, у 100 млн чесніший, порядніший і ваще наш парєнь. А тепер протверезівши трішки зелебобіки починають стєнати про те, що завжди так було. Мені огидно це чути - плюнути й розтерти.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:57 Ответить
А я кажу дебільним зелебобікам, пецикам, ющикам, януковощам, любителям льоні кучми і кравчука, що ви всі виродки разом 30 років знищували державу з середини плюючи один на одного і вихваляючи свого улюбленого "лідера" тоді, коли разом з ним сиділи біля корита і крадучи та руйнуючи мріяли запанувати у своїй сторонці над собіподібними. Тому таких я дійсно відразу посилаю....
показать весь комментарий
19.04.2021 16:07 Ответить
в понимании подобных тебе зебилов и самого вислюка оманського - "борьба с коррупцией" - это подписание УКАЗА... И попутно зебилы не только сами дают и получают взятки, но и мечтают устроится на место потеплее..
Как лещенко, найем и прочие "борцуны с коррупцией"
показать весь комментарий
19.04.2021 16:08 Ответить
Що ти недорозвинений викидень тут пердиш собі під носа?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:11 Ответить
ну вот, зебил "дик силенко" и зашкварился, рассказывая про свои ощущения и впечатления)) ну ты там того.. нюхай, затягивайся - раз ощущаешь
показать весь комментарий
19.04.2021 16:13 Ответить
Є категорія людей, що буцім-то над процесом - такий собі одвічний критик і нитик - усе йому погано, а відірвати дупу від сідала - ніяк. Усі, крім нього рвуться до корита, усі продажні, всі виродки - тільки Едік - дАртаньян.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:45 Ответить
Це точно. Над твоїм гнилим процесом. Я просто людина, яка коли бачить гімно, то обходить його, а не бере на язика як ти, думаючи, що це шоколадка, а коли все ж доходить тобі що це гімно, то все одно з посмішкою жуєш його далі, щоб інші не здогадалися, що ти дебіл. І так само як ти вони пробують його пожувати, тоді ти вже на загальному фоні жувачів гімна відчуваєш себе повноцінним.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:54 Ответить
зебил, ты идеально соответствуешь этой поговорке))
а уж про то, что только кацапи ВСЕГДА истерят про свое скрепные вподобання - ты в очередной раз подтвердило.. Ибо только такие как ты могли, смакуя, писать о скрепном материале - которые вы то постоянно жрете вместо шоколада, то петухов из них лепите))

Украина рассчитывает получить транш от МВФ в сентябре, - Марченко - Цензор.НЕТ 9278
показать весь комментарий
19.04.2021 17:29 Ответить
до речі, кацапа.. тебе теж підвів транслейтор
бо на мові, те що ти так **********, зветься лайно.. й тільки кацапи "думають" що то слово на "г.."
показать весь комментарий
19.04.2021 17:31 Ответить
Украина рассчитывает получить транш от МВФ в сентябре, - Марченко - Цензор.НЕТ 6543
показать весь комментарий
19.04.2021 15:49 Ответить
те самые мародеры с банковой, которые грабанули приватбанк и, через офшорные счета вислюка оманского и квартала95, вывели 5.5 млрд.долл..
И теперь которых выслюк оманский хочет отбелить "НАЛОГОВОЙ АМНИСТИЕЙ": УКРАДИ МИЛЛИАРД, заплати 5% и зеленые мародеры чисты перед законом..
показать весь комментарий
19.04.2021 15:56 Ответить
п.с. ОВГЗ.. слышал, неа? или по зомбоящику об этом не говорят
показать весь комментарий
19.04.2021 15:57 Ответить
29 марта, 2021 При Шмыгале госдолг Украины вырос на 25%, пирамида ОВГЗ разрастается

За последний год госдолг Украины вырос на 25% в гривне (до 2,6 трлн грн) и на 9,6% в долларе (до $91,4 млрд).
показать весь комментарий
19.04.2021 16:22 Ответить
а магьот нє получіть
показать весь комментарий
19.04.2021 15:38 Ответить
А МВФ об этом знает?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:40 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 15:40 Ответить
Може не варто "годувати" тими обіцянками траншу, вже з "горла пре". Вже і так зрозуміло, що Голобородько помінявся з МВФ тим місцем, куди він посилав останнього.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:42 Ответить
Складається враження, що очільники МВФ все-таки переглянули той серіал, який так захопив український нарід.))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:45 Ответить
...расправляйте воротники, зебизьяны, скоро вам туда "транш" положат, большой и лиловый
показать весь комментарий
19.04.2021 15:43 Ответить
а то, что этот транш мы должны были получить в декабре прошлого года
и не получили из-за коррупции и тыпилизма зе-наркомана Бубочки
то, конечно же ФИГНЯ!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:45 Ответить
Те, що Порох алкаш - не доведено, те що Зеленський наркоман - не спростовано. І так далі по пунктам.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:49 Ответить
Получите. Из штанов "обкакакного МВФ". По всей морде. Как "женщины лёгкого поведения"
показать весь комментарий
19.04.2021 15:48 Ответить
Вот только с Петром МВФ сотрудничал, а ЗЕ посылает на грязный хер.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:41 Ответить
помню точно такая же новость была в 2019 году
показать весь комментарий
19.04.2021 16:10 Ответить
если народ не протестуют против кабали в которую его загоняет воровская банда, так тому и быть. но отдавать придется каждому
показать весь комментарий
19.04.2021 16:23 Ответить
Так брати той транш, чи ні? Якщо проти кабали, чого "воровская банда" хоче його взяти, якщо доведеться віддавати кожному, то чого нарід не проти "воровской банди"? А, 73% какой разніци, ну, жуйте сраку (с).
показать весь комментарий
19.04.2021 17:14 Ответить
ты этих денег не увидишь и не почувствуешь, потому как тотальная коррупция и мафия
а вот отдавать через налоги придется тебе и твоим детям
так стоит ли брать?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:38 Ответить
О, вже у вересні - не пройде і пів року. Цей транш як та морквина перед мордою ішака оманського: біжить і біжить за нею, не розуміючи, чого від нього очікують. Ну, взагалі то, нічого - воно ні на що не здатне...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:10 Ответить
Никуда он не бежит. ЗЕ сидит на жопе ровно и думает, что за это ему денег дадут.

А без выполнения поставленных условий МВФ денег не даст ни в сентяре, ни в декабре, ни в этом, ни следующем году.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:43 Ответить
Щось мені здається, що грошей МВФ зеленій владі більше не дасть...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:30 Ответить
дадут, потому что загонять в кабалу и жить за счет процентов - это их бизнес
только раньше они загоняли просто людей, а теперь - целые государства
показать весь комментарий
19.04.2021 17:41 Ответить
МВФ ДЕНЕГ НЕ ДАСТ, они дадут кредитные гарантиии в размере наших выплат по долгам на конец года.
ДЕНЬГИ в руки зеленым ворюгам больше НЕ дадут!
показать весь комментарий
19.04.2021 21:46 Ответить
И гарантий не дадут.
ЗЕ не выполнил ничего из того, что должен был.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:44 Ответить
что значит украина так и скажи депүтаты с министрами и призир----?дентом тоб быстро потратить на свои западные счета и продолжать лизать американский сапог да вешать на уши лапшу а простым украинцам что есть мвф -кредит что нет побоку а пенсионеры от кредитов сщястливы ну просто пипец
показать весь комментарий
20.04.2021 13:51 Ответить
- Алло, это Международный валютный фонд? Мы просили перевести деньги.

- Хорошо, переводим. Деньги - это money.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:11 Ответить
 
 