В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом

Специалисты отмечают, что оказание медицинской помощи пациентам, которые перенесли острую респираторную болезнь COVID-19, является не менее важным вопросом, чем лечение самой коронавирусной инфекции.

Клиническими протоколами лечения болезни определен так называемый постковидный синдром, который развивается практически у всех пациентов, перенёсших COVID-19, и проявляется очень разнообразной симптоматикой.

В связи с крайне вариабельной симптоматикой течения болезни, послестационарное лечение требует комплексного подхода, который включает в себя медикаментозную, медико-психологическую помощь и реабилитационную службу.

Сегодня, 19 апреля 2021 года, Одесский городской голова Геннадий Труханов совместно с председателем ОГА Сергеем Гриневецким посетил с рабочим визитом Клинический санаторий им. Горького, где выделено 150 коек для реабилитации пациентов с последствиями коронавирусной инфекции.

Как отметил Геннадий Труханов, одесские санатории уже готовы подключиться к реабилитации одесситов. Это оптимальное решение для оказания помощи больным COVID-19 после выхода из стационара, поэтому необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос финансирования этих учреждений Национальной службой здоровья Украины.

"Сейчас остро стоит вопрос о финансировании реабилитационных мероприятий за счет Государственной программы медицинских гарантий в рамках заключения договоров санаторно-курортных учреждений с Национальной службой здоровья Украины. Уже в ближайшее время мы обратимся к Министерству здравоохранения Украины с просьбой ускорить этот процесс", - сказал мэр Одессы.

Кроме санатория Горького, больных с постковидным синдромом может принять и лечебно-оздоровительный комплекс профсоюза железнодорожников "Белая Акация". Там можно развернуть с учетом всех требований 180 мест.

*****
Комплекс реабилитационных мероприятий больных с постковидным синдромом включает: прием минеральной воды, диетотерапию, лечебную и дыхательную гимнастику, психотерапию, синглетно-кислородную терапию, сухие углекислые ванны, массаж, лимфодренажные процедуры, физиотерапию, включая ингаляции, электросон, электро- и магнитотерапию, рефлексотерапию и вибротерапию, бальнеолечение и грязелечение, кинезиотерапию в реабилитационном зале и бассейне.

В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом 01
В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом 02
В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом 03
В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом 04
В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом 05
В Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом 06

Одесса (8025) реабилитация (353) коронавирус (17042)
Ещё один насос для выкачки бабла.
19.04.2021 16:30 Ответить
А давайте еще введем статус "болел ковидом"...и выдачу соответствующих удостоверений и льготы...и выплаты обязательно....
Вы бы сволочи такие санатории для участников войны на донбассе организовыывали...
19.04.2021 16:36 Ответить
Нехай наші ветерани, яким навіть інвалідність не хочуть давати, хоч подивляться.
19.04.2021 18:33 Ответить
что он питар красивые картинки выставляет так же как и в еврейскую приезжал и возле центрального хода красовался а надо было в хирургию подняться и там пофоткаться ****!ту помойку разрушеную бомжачью что таких и в войну не было скотомогильник *****
19.04.2021 17:52 Ответить
 
 